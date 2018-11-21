Появились тизеры новых "Хранителей" от HBO

Коп в марле: полицейские в желтых масках на страже спокойствия - в новых тизерах сериала "Хранители".

Новый проект HBO все ближе к зрителю и, соответственно, количество промоматериалов начинает увеличиваться в геометрической прогрессии.

Пока все по-прежнему выглядит загадочно, в лучших традициях тизеров нового "Твин Пикс", "Американской истории ужасов" или "Фарго", которые также нарочито избегают какой-либо конкретной информации, давая представление лишь об атмосфере того мира, который зрителю предстоит увидеть.

Напомним, что, согласно обещаниям шоураннера и сценариста Дэймона Линделофа ("Остаться в живых", "Оставленные"), сериал почти не будет связан с одноименным полнометражным фильмом Зака Снайдера, а сосредоточится на других персонажах и аспектах оригинальной графической антиутопии Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

Более того - планируется, что политическая составляющая проекта будет учитывать все последние мировые тенденции и веяния, не забывая о России, Британии, США и т.д., а все размышления о конце света приобретут самые современные черты.

Официальный синопсис на данный момент отсутствует.

Актерский состав следующий:

- Джереми Айронс сыграет постаревшего гениального миллиардера Озимандия, он же Адриан Вейдт (в оригинальном фильме его роль исполнил Мэттью Гуд). Уничтожил тысячи людей, чтобы избежать ядерного Армагеддона и объединил их, создав для этого иллюзию инопланетного вторжения;

- Джин Смарт ("Фарго", "Легион") - таинственный агент ФБР по фамилии Блейк, отслеживающая так называемых линчевателей. Фамилия героини отсылает к противоречивому персонажу Эдварду Блейку, известному как Комедиант;

- Реджина Кинг ("Семь секунд");

- Дон Джонсон;

- Тим Блейк Нельсон;

- Луис Госсетт ("Бездна");

- Аделаида Клеменс ("Сайлент Хилл 2");

- Том Мисон (сериал "Сонная лощина");

- Эндрю Ховард ("Области тьмы", "Револьвер");

- Фрэнсис Фишер ("Титаник", "Фарго", "Секретные материалы");

- Джейкоб Минг-Трент ("Накормить зверя");

- Яхья Абдул-Марин II ("Аквамен").

Премьера шоу состоится в следующем году на HBO.