Новости

Мистер Биг должен был умереть в "Сексе в большом городе" 14:41
Обманутый жених Пэрис Хилтон потребовал вернуть ему кольцо за 2 млн 12:52
Де Ниро опять расстался с женой 12:07
Глеб Самойлов рассказал, что "Агату Кристи" погубила женщина 11:44
Видео: Роберт Родригес копирует приемы Ильи Найшуллера 11:37

Появились тизеры новых "Хранителей" от HBO

Новости
    21.11.2018, 14:55
Текст:   Генри Достоевский
Фото: Instagram/ watchmen Фото: Instagram/ watchmen
Фото: Instagram/ watchmen

Коп в марле: полицейские в желтых масках на страже спокойствия - в новых тизерах сериала "Хранители".

Новый проект HBO все ближе к зрителю и, соответственно, количество промоматериалов начинает увеличиваться в геометрической прогрессии.

Фото: youtube.com/ ONE Media
"Ведьмак" с Генри Кавиллом: тизер и новые подробности о сериале

Пока все по-прежнему выглядит загадочно, в лучших традициях тизеров нового "Твин Пикс", "Американской истории ужасов" или "Фарго", которые также нарочито избегают какой-либо конкретной информации, давая представление лишь об атмосфере того мира, который зрителю предстоит увидеть.

Напомним, что, согласно обещаниям шоураннера и сценариста Дэймона Линделофа ("Остаться в живых", "Оставленные"), сериал почти не будет связан с одноименным полнометражным фильмом Зака Снайдера, а сосредоточится на других персонажах и аспектах оригинальной графической антиутопии Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

Более того - планируется, что политическая составляющая проекта будет учитывать все последние мировые тенденции и веяния, не забывая о России, Британии, США и т.д., а все размышления о конце света приобретут самые современные черты.

Официальный синопсис на данный момент отсутствует.

Актерский состав следующий:

- Джереми Айронс сыграет постаревшего гениального миллиардера Озимандия, он же Адриан Вейдт (в оригинальном фильме его роль исполнил Мэттью Гуд). Уничтожил тысячи людей, чтобы избежать ядерного Армагеддона и объединил их, создав для этого иллюзию инопланетного вторжения;

- Джин Смарт ("Фарго", "Легион") - таинственный агент ФБР по фамилии Блейк, отслеживающая так называемых линчевателей. Фамилия героини отсылает к противоречивому персонажу Эдварду Блейку, известному как Комедиант;

- Реджина Кинг ("Семь секунд");

- Дон Джонсон;

- Тим Блейк Нельсон;

- Луис Госсетт ("Бездна");

Фото: youtube.com/ Warner Bros. TV
Вышел первый тизер "сольного" сериала Харли Квинн

- Аделаида Клеменс ("Сайлент Хилл 2");

- Том Мисон (сериал "Сонная лощина");

- Эндрю Ховард ("Области тьмы", "Револьвер");

- Фрэнсис Фишер ("Титаник", "Фарго", "Секретные материалы");

- Джейкоб Минг-Трент ("Накормить зверя");

- Яхья Абдул-Марин II ("Аквамен").

Премьера шоу состоится в следующем году на HBO.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышла первая глава новой экранизации игры Dante's Inferno 11:19
"Безумный Макс" и Beastie Boys: вышел трейлер второго "Лего-фильма" 10:59
Сериал "Мистер Мерседес" по Стивену Кингу продлили на третий сезон 10:42
Умер актер и режиссер Иосиф Дмитриев 20.11.2018
⧣ сериалы
Фото: Depositphotos
Актер "Остаться в живых" рассказал, как кошка уничтожила его состояние 20.11.2018
Почему Камбербэтчу, Честейн и Лоуренс не дали роли в "Настоящей крови" 20.11.2018
Появились оптимистичные новости о будущем сериала "Сорвиголова" 20.11.2018
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ 20th Century Fox
Вышел трейлер "детского" "Дэдпула" 20.11.2018
Вышел многообещающий трейлер психотриллера "Пирсинг" 20.11.2018
Вышел "фрейдистский" трейлер "Аквамена" 20.11.2018
⧣ фантастика
Фото: Владимир Солнцев/ ТАСС
Премьера постановки по роману Пелевина iPhuck состоится в декабре 19.11.2018
Умер актер из "Пятого элемента" и "Супермена" Джон Блузал 19.11.2018
Игру Devil May Cry экранизируют в формате телесериала 19.11.2018