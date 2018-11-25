Чего ждать от сериала-продолжения культовой "Подводной лодки"

Немецкая сериальная индустрия переживает явный расцвет. Недавно мы с удовольствием смотрели два стартовых сезона самого дорого сериала континентальной Европы "Вавилон-Берлин" (и ждем третий ), а теперь можем изучить еще один амбициозный телепроект из ФРГ. Сегодня в России выходит сериал-продолжение культовейшей военно-исторической драмы "Подводная лодка" ("Лодка" / Das Boot).

Бюджет у многосерийного сиквела экранизации романа Лотара-Гюнтера Буххайма (новые серии также основаны на его произведениях - все той же "Лодке" и "Крепости") несколько скромнее, но тоже впечатляет - 33 миллиона долларов (у фильма 1981-го было 18).

Сюжет возвращает зрителя в 1942 год - и вновь погружает его в гнетущую атмосферу, в которой жили и воевали служащие подводного флота Третьего рейха. Степень реалистичности не отстает от оригинальной ленты. Дотошная иллюстрация деталей быта служивших Гитлеру подводников нередко напоминает о фильме Вольфганга Петерсена, именно этим влюбившем в себя массу фанатов военной истории, а режиссера прославивший до небес (свой успех он повторил в 2006-м, сняв в Голливуде эпическую "Трою" с Брэдом Питтом и другими звездами).

Местами сериал переходит к прямому цитированию знаменитых кадров из успешной картины. Нет, той самой сцены со служащими Кригсмарине, весело уринирующими на капот автомобиля своего начальства, здесь не найти (по крайней мере, в первом и втором эпизодах). Зато момент с голой задницей Андреас Прохаска воспроизвел с удивительной и, пожалуй, не совсем обязательной точностью.

Сериал уже получил несколько отзывов на Западе, где он вышел парой дней ранее. После отсмотра двух серий, которые в воскресенье покажут и у нас, поклонники фильма Петерсена принялись делиться своими впечатлениями и спорить. Впечатления эти смешанные: кого-то не устраивают актеры, кого-то - многочисленность сюжетных линий. Хотя с актерским составом на самом деле дела обстоят совсем не плохо. Тут можно увидеть несколько лиц, знакомых по экранизации книги Фолькера Кутчера и "Двойнику", а также Тома Влашиху из "Игры престолов" (это который "девочка должна назвать имя"), Вики Крипс из "Призрачной нити", Джеймса Д’Арси из "Дюнкерка", Андре Пенверна из тарантиновских "Бесславных ублюдков" и других.

Ну а что касается сюжета - а чего вы хотели? Сериал же! Чтобы наполнить хронометраж событиями (хотя Петерсену хватало и одной подводной лодки для того, чтобы снять почти четырехчасовой фильм, а потом еще и расширить его до мини-сериала), Прохаска параллельно рассказывает о событиях в оккупированной Франции, из которой моряки вермахта отправились в свое опасное плаванье. Здесь есть Сопротивление, злой гестаповец, растерянная девушка из Эльзас-Лотарингии с вялотекущим кризисом идентичности и прочие любопытные лица.

Пока сухопутные персонажи затевают некое подобие нуарного детектива, матросы терпят лишения, глохнут от взрывов, мажут мимо мишеней, ругаются по всяким дурацким поводом и сально шутят. Все, как и было у Петерсена, короче. Включая, само собой, вариации на бессмертную тему композитора Клауса Дольдингера.

Известно, что, несмотря на оглушительный успех картины (6 "Оскаров" - и это у немецкоязычного кино! - плюс BAFTA и "Золотой Глобус"), автор адаптированной книги отнесся к ней весьма критически. Не найдя там "пацифистского духа" своего текста, бывший зондерфюрер роты пропаганды обвинил фильм в голливудщине и героизации тех, кого героизировать не следовало. Буххайма уже 11 лет как нет, так что оценить новую экранную версию своих произведений он, увы, не сможет. Зато сможем мы, когда выйдут оставшиеся шесть эпизодов. Подождать их стоит. Потому что первые два получились по меньшей мере любопытными.

Смотреть сериал можно будет с 25 ноября в онлайн-кинотеатре ViP Play и на телеканале ViP Premiere в 23:00.

