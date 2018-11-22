Новости

Видео: Дудь снял фильм про Олега Табакова 15:20
Названы даты выхода следующих фильмов по вселенной Человека-паука 14:54
От рака умер еще один участник группы LFO, актер и певец Дэвин Лима 14:39
Помощница Валдиса Пельша рассказала, как он попал в больницу 14:30
Вадим Самойлов: "Агата Кристи" распалась из-за любви к мужчине 13:03

Трейлер: в РФ покажут сериал-продолжение культовой "Подводной лодки"

Новости
    22.11.2018, 15:44
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Предоставлено группой компаний Viasat Фото: Предоставлено группой компаний Viasat
Фото: Предоставлено группой компаний Viasat

Уже завтра в Германии стартует многосерийное продолжение культовой немецкой военной драмы 1981 года "Подводная лодка" ("Лодка" / Das Boot). В России новый сериал, имеющий то же название, выйдет 25 ноября.

Фильм режиссера Вольфганга Петерсена (впоследсвтии снявшего знаменитый голливудский пеплум "Троя" с Брэдом Питтом, Орландо Блумом, Шоном Бином, Бренданом Глисоном и другими звездами) снят по одноименному роману Лотара-Гюнтера Буххайма, служившего в годы Второй мировой войны офицером пропаганды.

Книга стала бестселлером, а ее экранизация - легендарной. У картины есть несколько версий, сильно отличающихся по хронометражу - от 150 до 293 минут. Вдобавок позже на телевидении ФРГ вышла телевизионная версия "Подводной лодки" в формате мини-сериала, длящегося 351 минуту. 

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Мистер Мерседес" по Стивену Кингу продлили на третий сезон

Новый же сериал станет сиквелом. Действие вернется в 1942 год - через несколько месяцев после событий, которыми завершается фильм.

Телешоу - результат совместных усилий интернациональной команды. Помимо немцев, над ней работали британцы и французы.

Режиссер - австриец Андреас Прохаска ("Комиссар Рекс", "Темная долина", монтажер австрийской версии "Забавных игр" Михаэля Ханеке).

Сценаристы: Йоханнес В. Бетц ("Туннель", "Белая масаи", "Адвокаты"), Тони Сент и Саймон Аллен (оба - "Перехватчик" и "Ответный удар"). В основу сюжета вновь легли произведения Буххайма ("Подводная лодка" и "Крепость").

Бюджет сериала - 33 миллиона долларов (полнометражка стоила 18,5 млн).

В ролях: Пит Буковски ("Вавилон-Берлин", "Двойник"), Джулиус Фельдмайер, Леонард Кунц (оба - "Вавилон-Берлин"), ("Иллюзия обмана 2", "Мастера секса"), Джеймс Д’Арси ("Облачный атлас", "Дюнкерк", "Агент Картер"), Андре Пенверн ("Бесславные ублюдки", "Жизнь в розовом цвете").

Смотреть сериал можно будет с 25 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре ViP Play или на телеканале ViP Premiere в 23:00. Мини-сериал состоит из 8 серий, еженедельно зрители увидят по две

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Фото: "Доктору Хаусу" Хью Лори дали орден 12:19
Стас Михайлов сыграет главную роль в комедии Тины Канделаки 12:10
В Тольятти пропал без вести актер популярных российских сериалов 11:33
По фильму "Мэнди" с Николасом Кейджем сделают игру 11:29
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
"Великий Гэтсби" станет мулатом в многосерийной экранизации 10:59
Об убийстве прототипа Лоры Палмер снимут сериал 21.11.2018
На роль в приквеле "Клана Сопрано" претендует звезда фильма "Без лица" 21.11.2018
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Трейлер: второй сезон "Человека будущего" получил дату премьеры 21.11.2018
Появились тизеры новых "Хранителей" от HBO 21.11.2018
Видео: Роберт Родригес копирует приемы Ильи Найшуллера 21.11.2018
⧣ Германия
Фото: kinopoisk.ru
Авторы немецкого сериала "Тьма" сделают свою версию "Титаника" 14.11.2018
Фото: Эдгард Запашный госпитализирован в Германии 07.11.2018
Лидеру Rammstein Линдеманну в Москве подарили Ленина 29.10.2018