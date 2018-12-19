Видео: 20 главных фильмов 2018 года за три минуты

Конец года в контексте кино в данном случае, - это не только черта для подведения разного рода итогов, но и особо любимое время для умельцев видеомонтажа, тщательного "нарезающих" свои тематически коллажи.

Впереди таких будет еще много, а пока ознакомьтесь с умелой, грустной и меланхоличной работой, созданной Джоном Холлидеем. В ней под трек Sound and Color группы Alabama Shakes в одно полотно сшиты кадры двадцати важных лент.

Среди которых "Аннигиляция", "Холодная война", "Мэнди", "На границе миров", "Пылающий", "Реинкарнация", "Дом, который построил Джек", "Зимние братья", другие.

Список фильмов приведен в конце ролика, хотя куда как более интересно сыграть в угадайку, до времени не заглядывая в эту шпаргалку.



Прошлогоднюю нарезку Джона можно увидеть здесь.

Еще несколько прошлогодних вариантов доступны здесь, здесь, здесь и здесь.