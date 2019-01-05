Итоги 2018 года от "Кинократии": главные британские сериалы-экранизации

Прошедший год для островного кинематографа ознаменовался зачастую негромкими, но крайне интересными экранизациями, а уж в этой сфере (в противовес всем остальным, если принять во внимание всю историю кино Соединенного Королевства, а не беспрецедентный подъем последних двадцати лет) британцам действительно нет равных.

Если приглядеться к наиболее значимым проектам, то окажется, что все они, будучи совершенно разными по тематике, времени создания литературной основы, составляют причудливое панно, ярко живописующее неравенство, несправедливость, человеческое коварство и обман во всевозможных проявлениях. О самых важных переложениях британской литературы (вслед за остальными новыми сериалами и сериалами-продленками) - ниже, в подробном обзоре "Кинократии".

"Патрик Мелроуз" / Patrick Melrose

Безусловно, самым долгожданным и заметным событием стал выход экранизации пяти новелл о Патрике Мелроузе, написанных классиком современной английской литературы, Эдвардом Сент-Обином (именно благодаря этому событию на русском языке наконец-то вышли переводы первых трех частей вышеупомянутой эпопеи, а также навеянный шекспировским Королем Лиром "Данбар").

Талантливый немецкий режиссер Эдвард Бергер каким-то непостижимым образом сумел передать на экране трагедию, экспрессию и глубокую саморефлексию автора, дав возможность развернуться в полной красе главному действующему лицу, в обличье Бенедикта Камбербэтча, обрамив его работу замечательным антуражем в виде россыпи талантливых актеров.

"Город и Город" / The City and the City

Интересный (благодаря автору, идеологической пропитке, стремлению создать достоверный образ узнаваемого, но вместе с тем вымышленного мегаполиса - чему угодно, собственно, помимо самого сюжета) мини-сериал BBC показал, что крупнейшая британская телерадиокомпания вполне способна создавать совершенно разноплановые творения. Том Шенклэнд сумел достоверно передать атмосферу, кропотливо вычерченную Чайной Мьевилем на страницах своей книги, сконцентрировавшись на идеологической и метафизической стороне происходящего, не выводя соблазнительную и выгодную детективную линию на первый план.

Ее невозмутимо проводит талантливейший Дэвид Моррисси, убедительно воплотивший роль инспектора полиции, Тидора Борлу. Главными героями по-прежнему являются города-двойники, Бейжел и Уль Кома. Отрадно, что ни один из них не превращается ни в утопию, ни в откровенную антиутопию. Это - странные города странной фантастики Мьевиля, где ничто не является настолько прочным и сильным, чтобы последовательно воплощать какую бы то ни было четкую идеологическую линию.

"Обитатели холмов" / Watership Down

Эта анимационная экранизация стала одним из самых долгожданных, заметных и важных идеологических проектов минувшего года. Во-первых, глубокое произведение Ричарда Адамса было вновь актуализировано, с расчетом на то, что подрастающее поколение гораздо более восприимчиво к компьютерной анимации, чем к традиционным рисованным мультфильмам, и привлечение, пусть и таким способом, внимания к литературному источнику - дело, несомненно, благородное.

Во-вторых, нельзя не отметить гуманности создателей четырехсерийного мини-сериала, он получился куда более приемлемым с визуальной точки зрения, чем психоделический трип 1978 года, изобилующий крайне сомнительными трактовками наиболее драматичных сцен книги. Для изображения жутковатых провидческих снов Пятика было найдено незатейливое, но удачное решение, а сам сериал вполне достоверно воспроизводит первоисточник - правда, с той поправкой, что в нем более пристальное внимание уделяется межличностным отношениям героев, чем политической стороне вопроса, столь умело и ярко вплетенной Адамсом в литературное повествование.

И если анимационные достоинства новой телеверсии достаточно скромны, то оригинальная озвучка не может не вызвать восторга: Джеймс МакЭвой сумел сообщить доверительные интонации Ореху, Николас Холт удивительно выпукло озвучил Пятика, голос Тома Уилкинсона пробирает до дрожи и наводит ужаса не меньше, чем его герой, Треарах, шотландский выговор с хрипотцой как нельзя более подходит незадачливому Кехаару, а Ромашка и Земляничка получились очень трогательными благодаря Джемме Артертон и Оливии Колман.

"Женщина в белом" / The Woman in White

Пятая по счету и первая мистическая новелла Уилки Коллинза получила новую пятисерийную интерпретацию на BBC. Несмотря на то, что один из прародителей детективного жанра в британской литературе был вынужден заниматься юриспруденцией лишь по настоянию отца, полученные знания и выучка в Линкольнс-Инне пригодились писателю для создания многоплановых психологических драм с закрученным сюжетом, где главным двигателем интриг были корысть, тщеславие, знание законов и умение ими воспользоваться во вред другим.

Прежде всего - женщинам, чьи гражданские права, вполне впечатляющие по меркам своей эпохи, таяли как воск при изменении семейного статуса. "Женщина в белом", поистине выигрышное произведение для многосерийных проектов, становится актуальным социальным манифестом во времена, когда движение #MeToo набирает все больше сторонниц и даже сторонников. Режиссер Карл Тиббеттс, один из многочисленных разработчиков "Черного зеркала", предсказуемо придал безрадостному сюжету нотки садистического сюра, а исполненная драматизма игра Джесси Бакли и Оливии Виналл оставляет сложное послевкусие - стоит ли современницам радоваться, что их положение существенно отличается от реалий, с которыми сталкивались Энн, Мэриан и Лаура, - или же печалиться, что за прошедшее время не было сделано нечто большее (только вот непонятно, что именно)?