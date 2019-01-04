Итоги 2018 года от "Кинократии": главные британские сериалы-продленки

Прошедший год был для британского кинематографа и телевидения, в некоторой степени, переломным: Брекзит придвинулся вплотную со всей неизбежностью, общеевропейское сотрудничество в сфере культуры, многие годы упрощавшее процесс поиска финансирования и способствовавшее созданию копродукций, стало пробуксовывать на фоне полной неизвестности по части будущего формата взаимоотношений Соединенного Королевства и ЕС… А сами ключевые участники кинопроцесса словно замерли в некоторой нерешительности - неужели 25 лет триумфа островного кинематографа миновали, и режиссерам снова придется сконцентрироваться на продукции для сугубо внутреннего потребления, как это было в веке двадцатом?

На настоящий момент делать какие бы то ни было выводы преждевременно, но на британском телевидении неуверенность в завтрашнем дне отразилась следующим образом: при многообразии новых проектов, широко известные сериалы, получившие продолжение в 2018-м, можно пересчитать по пальцам одной руки (не считая экранизаций, о которых отдельно).

"Доктор Кто" / Doctor Who (11-й сезон)

В 2018-м на экраны вышел 11-й сезон возобновленного легендарного "Доктора Кто" с Тринадцатым Доктором и первой женщиной-Доктором во главе. Новость о том, что Питера Капальди сменит Джоди Уиттакер, вызвала неприятие у многих верных поклонников "докторианы" и ознаменовала ликование других "хувианов", озабоченных равным представительством обоих полов в кино и на телевидении. Эту волну умело приручил новый разработчик сериала Крис Чибнелл, во всеуслышание провозгласивший приход "новой эры", "новых монстров". Он решил сделать сериал привлекательным для "нового поколения" зрителей телешоу. Результатом стало появление десяти эпизодов, в которых действительно не нашлось места очевидным отсылкам к вселенной Доктора (при наличии изрядного количества скрытых умолчаний).

Тринадцатого Доктора сопровождает целая плеяда поклонников разного пола, возраста, национальной принадлежности, убеждений и состояния здоровья. Бороздят они не только иные галактики, но и родную для последних планету Земля, отправляясь то в недавнее прошлое Индии, то в современную Норвегию, но на аудиенцию к Якову I в Ланкашир. Основное "земное" место базирования переместилось в Шеффилд, а перечень социальных проблем, затрагиваемых в сериале, расширился до предела, грозя потопить под ними внятность самих путешествий. Впрочем, что у Чибнелла и Ко нельзя отнять, так это чувство юмора - "Доктор" продолжает издеваться над всеми "серьезными" героическими одиссеями современности и делает это крайне успешно.

"Молодой Морс" / Endeavour (5-й сезон)

Телекомпания ITV последние годы исправно радует поклонников традиционного английского детектива, раз за разом выпуская на экраны очередную порцию серий, посвященных молодым годам инспектора Морса, развивая идеи, заложенные писателем Колином Декстером в своих произведениях о профессиональном становлении и трудовых буднях инспектора Индевора Морса, отличного знатока своего дела, надежного стража правопорядка и очень непростого в общении человека.

Пятый сезон, лаконичный и завершенный, в отличие от предыдущих, на вопросительной ноте, предупреждает нас: разгадка многолетней тайны где-то близко. Возможно, нас отделяют от нее считаные часы. Полицейский участок, где Морс начал свою карьеру, скоро расформируют, а самому ему под занавес сезона пришлось вживаться в непривычное амплуа, школьного учителя. Тем временем 1968 год уже позади - и, судя по всему, перед изменениями, которые он принес с собой, не может устоять даже застегнутый на все пуговицы инспектор.

"Уильям наш, Шекспир" / Upstart Crow (3-й сезон)

Долгожданный сериал о Уильяме Шекспире, изначально призванный привлечь внимание к очередной годовщине смерти величайшего из британских драматургов, впервые появился на экранах в 2016 году и вызвал изрядный переполох. От автора сценария, Бена Элтона, загадочно хранившего молчание чуть ли не с выхода на экраны великолепнейшей "Черной гадюки" (Blackadder), вновь ждали чуда: искрящегося остроумия, многоумных отсылок к британской культуре всех пластов и всех времен, изощренных шуток и тонкого издевательства над соотечественниками в целом и персонажами - в частности. На деле все вышло по-другому: первый сезон вызвал недоумение, но на второй проект все-таки продлили, а там уже зритель свыкся с форматом, и появление третьей порции серий стало делом предрешенным. Сам по себе сериал вовсе не так плох, но беспомощен: Элтон снова и снова пытается возродить формат восьмидесятых, словно не понимая, как много с тех пор изменилось. Что, однако, не значит, что исторические комедии снимать в наши времена невозможно. "Шарлатаны" (Quacks) - великолепное тому свидетельство. С юмором тоже как-то не вышло - он либо носит энциклопедический либо откровенно площадной характер.

И тем не менее определенный шарм в "Уильяме, нашем Шекспире", конечно, есть. Помимо семейных дрязг драматурга в Стратфорде-на-Эйвоне и сложных отношений с Робертом Грином и Кристофером Марло, сериал содержит множество интереснейших отсылок к литературному творчеству Шекспира, в шести сериях третьего сезона под прицел попали "Сон в летнюю ночь", "Бесплодные усилия любви", "Венецианский купец", "Много шума из ничего", "Юлий Цезарь" и "Как вам это понравится".

"Полдарк" / Poldark (4-й сезон)



Британское телевидение подчас удивляет своей беззаветной тягой к подробнейшим экранизациям далеко не самых ярких образчиков англоязычной прозы. При всем уважении к самоотверженности съемочной команды "Полдарка", многотомное творение Уинстона Грэма хочется отнести именно к этой категории. Всего писателем было написано двенадцать книг, объединенных общей сюжетной линией, последняя из которых вышла за год до смерти автора, в 2002-м, через 12 лет после появления предыдущей части. Стоит отметить, что в семидесятые годы уже была осуществлена киноадаптация всех вышедших на тот момент семи книг - результатом стали внушительные для того времени 29 эпизодов, созданных совместно с США, как и в этот раз.

В четвертом сезоне новой телеверсии зритель то и дело перемещается из сельской тиши Корнуолла в кипящий Лондон - но существенное расстояние между местом постоянного проживания Полдарков и средоточием интересов и усилий Росса не меняет главного - сложной динамики отношений между Полдарками, давними друзьями семьи Энисами и их заклятыми врагами, представителями бурно растущей прослойки промышленников - Уорлегганами. Помимо призраков прошлого, появляющихся во плоти и преграждающих пути к урегулированию отношений, дают о себе знать и многие другие проблемы, связанные с опрометчивыми решениями, ложными устремлениями и несбыточными надеждами, не говоря уже о неумолимости судьбы и немощности медицины девятнадцатого века.