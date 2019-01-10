Доля отечественного программного обеспечения в государственных структурах к 2024 году должна превысить 90 процентов. Обеспечение независимости в цифровом пространстве - вопрос национальной безопасности, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, но это не означает стремление России к изоляции.

"За последнее время было сделано немало для создания инфраструктуры цифровой экономики. Обеспечен качественный, высокоскоростной мобильный интернет, причем он дешевле, чем в Европе", - заявил вчера глава правительства на специальном совещании, посвященном развитию отечественных программных продуктов. "В декабре завершилась работа по подключению к широкополосному доступу больниц. На очереди целый ряд других объектов социального плана - я имею в виду и школы, и ФАПы, и некоторые другие, - напомнил Дмитрий Медведев. - Сегодня более 50 миллионов человек пользуются порталом государственных услуг, эта цифра растет с каждым годом. По всей стране работает сеть МФЦ".

Сейчас в сфере информационных технологий, как и во многих других, перед страной стоит задача импортозамещения. Современные технологии дают стране не только преимущества. Премьер-министр обратил внимание на то, что с ними связаны серьезные риски. "Поэтому обеспечение должной независимости в цифровом пространстве, создание современной новой цифровой экосистемы в стране, ее полноценная защита - это действительно вопрос национальной безопасности", - подчеркнул он. В России достаточно талантливых программистов, способных создавать отечественное программное обеспечение, создавая конкуренцию иностранным компаниям. Дмитрий Медведев не сомневается, что их софт по своим техническим характеристикам абсолютно ничем не уступает зарубежным аналогам. Государство намерено стимулировать создание российского программного обеспечения в рамках национальной программы "Цифровая экономика" и ее отдельного федерального проекта, посвященного информационной безопасности. До 2024 года финансирование нацпрограммы составит 1,8 триллиона рублей. Запланированы механизмы поддержки для разработчиков и для увеличения доли отечественных программ на рынке. Пока что зависимость от импорта очень велика.

В качестве "локомотива" выступит, как и во многих случаях, государственный сектор. К 2024 году доля собственного программного продукта в госструктурах должна превысить 90 процентов, а в государственных компаниях достичь не менее 70 процентов. Такие платы озвучил глава правительства.

Обеспечение независимости в цифровом пространстве - это вопрос национальной безопасности

При этом премьер попросил не трактовать его слова, как он выразился, плоско. "Отдельного пути в цифровой мир, конечно, нет ни у одной страны, - подчеркнул Медведев. - То, что мы создаем альтернативу иностранному продукту, вовсе не означает, что мы собираемся стать здесь на путь самоизоляции. Это просто невозможно, а самое главное - нецелесообразно".

Однако, соблюдая баланс интересов, страна не должна забывать о таком аспекте, как гарантия защиты информации, указал премьер-министр, "особенно по тем чувствительным направлениям, где нам периодически, а то и постоянно пытаются вставлять палки в колеса". "Эту защиту нужно гарантировать как в масштабах государства, так и применительно к любому человеку, который пользуется современными устройствами, и, конечно, для бизнеса, для которого безопасность коммерческой информации - это основа его конкурентоспособности. Для этого мы и развиваем софт", - заметил Медведев.

Официально

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, касающееся принадлежности для инсулиновых инъекций. "Подписанным распоряжением список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: "амбулаторный набор для введения инсулина", "резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы", - говорится в пояснительной записке.