Новости

Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой 20:21
Леди Гага отреклась от обвиненного в педофилии Ар Келли 20:15
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море 19:52
Доисторический кит оказался "матрешкой" 19:50
В московском метро пьяный пассажир упал под поезд и выжил 19:49
Зубы помогли определить профессию умершей 1000 лет назад женщины 19:49
В одном из древнейших городов мира найдена странная могила 19:48
Раскрыта тайна загадочной египетской мумии 19:47
Тушинский тоннель полностью открыт после ЧП 19:40
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы 19:39
Лукашевич обсудил в ОБСЕ недопуск наблюдателей РФ на выборы на Украине 19:29
Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону 19:27
Названа причина развода богатейшего человека в мире 19:24
Умершего в 2009 году Майкла Джексона опять обвинили в педофилии 19:20
Хуситы успешно применили дрон-камикадзе на параде в Йемене 18:41
Москва достигла мирового уровня по экологическим показателям 18:34
Судимую за мемы алтайскую студентку исключили из перечня экстремистов 18:32
Порошенко и Филарет обменялись наградами 18:25
В Курганской области в частном доме взорвался газ 18:23
Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов 18:10
Поможет ли "Жигулю" третий двигатель 18:08
Делегация ВАДА приступила к работе совместно с российскими экспертами 18:07
Падение российского спутника сняли на видео 17:54
Новгородского охотника осудили за смерть ребенка 17:49
Третьяк предложил научить молодежь правильно употреблять алкоголь 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 19:39
Рубрика: Власть

Путь в цифровой мир

Дмитрий Медведев озвучил планы по переходу на отечественное программное обеспечение
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
Доля отечественного программного обеспечения в государственных структурах к 2024 году должна превысить 90 процентов. Обеспечение независимости в цифровом пространстве - вопрос национальной безопасности, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, но это не означает стремление России к изоляции.
По словам премьер-министра, роль локомотива в создании и развитии российского программного обеспечения возьмет на себя государство. Фото: РИА Новости По словам премьер-министра, роль локомотива в создании и развитии российского программного обеспечения возьмет на себя государство. Фото: РИА Новости
По словам премьер-министра, роль локомотива в создании и развитии российского программного обеспечения возьмет на себя государство. Фото: РИА Новости

"За последнее время было сделано немало для создания инфраструктуры цифровой экономики. Обеспечен качественный, высокоскоростной мобильный интернет, причем он дешевле, чем в Европе", - заявил вчера глава правительства на специальном совещании, посвященном развитию отечественных программных продуктов. "В декабре завершилась работа по подключению к широкополосному доступу больниц. На очереди целый ряд других объектов социального плана - я имею в виду и школы, и ФАПы, и некоторые другие, - напомнил Дмитрий Медведев. - Сегодня более 50 миллионов человек пользуются порталом государственных услуг, эта цифра растет с каждым годом. По всей стране работает сеть МФЦ".

Фото: iStock
Защитой информации займутся искусственный интеллект и биометрия

Сейчас в сфере информационных технологий, как и во многих других, перед страной стоит задача импортозамещения. Современные технологии дают стране не только преимущества. Премьер-министр обратил внимание на то, что с ними связаны серьезные риски. "Поэтому обеспечение должной независимости в цифровом пространстве, создание современной новой цифровой экосистемы в стране, ее полноценная защита - это действительно вопрос национальной безопасности", - подчеркнул он. В России достаточно талантливых программистов, способных создавать отечественное программное обеспечение, создавая конкуренцию иностранным компаниям. Дмитрий Медведев не сомневается, что их софт по своим техническим характеристикам абсолютно ничем не уступает зарубежным аналогам. Государство намерено стимулировать создание российского программного обеспечения в рамках национальной программы "Цифровая экономика" и ее отдельного федерального проекта, посвященного информационной безопасности. До 2024 года финансирование нацпрограммы составит 1,8 триллиона рублей. Запланированы механизмы поддержки для разработчиков и для увеличения доли отечественных программ на рынке. Пока что зависимость от импорта очень велика.

В качестве "локомотива" выступит, как и во многих случаях, государственный сектор. К 2024 году доля собственного программного продукта в госструктурах должна превысить 90 процентов, а в государственных компаниях достичь не менее 70 процентов. Такие платы озвучил глава правительства.

Обеспечение независимости в цифровом пространстве - это вопрос национальной безопасности

При этом премьер попросил не трактовать его слова, как он выразился, плоско. "Отдельного пути в цифровой мир, конечно, нет ни у одной страны, - подчеркнул Медведев. - То, что мы создаем альтернативу иностранному продукту, вовсе не означает, что мы собираемся стать здесь на путь самоизоляции. Это просто невозможно, а самое главное - нецелесообразно".

Однако, соблюдая баланс интересов, страна не должна забывать о таком аспекте, как гарантия защиты информации, указал премьер-министр, "особенно по тем чувствительным направлениям, где нам периодически, а то и постоянно пытаются вставлять палки в колеса". "Эту защиту нужно гарантировать как в масштабах государства, так и применительно к любому человеку, который пользуется современными устройствами, и, конечно, для бизнеса, для которого безопасность коммерческой информации - это основа его конкурентоспособности. Для этого мы и развиваем софт", - заметил Медведев.

Официально

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, касающееся принадлежности для инсулиновых инъекций. "Подписанным распоряжением список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: "амбулаторный набор для введения инсулина", "резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы", - говорится в пояснительной записке.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов
В Госдуме объяснили идею Украины остановить ряд соглашений с СНГ
Минобороны: Военный спутник планово сожгли в атмосфере
Видео: ФСБ ликвидировала крупный канал поставок наркотиков в Россию
Студенты смогут получить две отсрочки от армии