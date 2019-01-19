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Вышел трейлер драмы о корнях норвежского блэк-метала Lords of Chaos

Новости
    19.01.2019, 17:58
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Noisey Фото: youtube.com/ Noisey
Фото: youtube.com/ Noisey

Опубликован трейлер напряженно и скептически ожидаемого прогрессивной общественностью музыкального молодежного художественного фильма-байопика "Повелители хаоса", излагающего вехи становления корневого крыла норвежского блэк-метала.

Благодаря представленному на YouTube-канале Noisey ролику можно удостовериться, что наиболее верстовые и богохульные исторические акты вниманием создателей любезно не обойдены.

События Lords of Chaos, премьера которого анонсирована на 8 февраля, сосредоточатся на 80-90-х годах, рассказывая про участников таких почтенных жанровых формаций, как Mayhem, Darkthrone, Emperor и Burzum. Где, как мы знаем, было полно насилия, трагедий, недопонимания, идеологических конфликтов, смертей и печали.

Чему немаловажный инициатор - Варг Викернес, лидер и единственный участник Burzum. Ныне выпущенный из тюрьмы, отрекшийся от Burzum и ставший видеоблогером и поклонником российского автопрома.

Режиссер и соавтор сценария - лауреат "Грэмми", клипмейкер и недолго - экс-участник одного из главных швежских первовестников блэка Bathory Йонас Окерлунд, далее работавший над видео Мадонны, Леди Гаги, Оззи Осборна, Rammstein, Бритни Спирс, Дженнифер Лопес, Робби Уильямса и ряда коллег пожестче. 

Евронимуса сыграл Рори Калкин, брат Маколея Калкина, Варга - Эмори Коэн ("Место под соснами"), эпатажного, и это еще мягко сказано, Мертвяка - Джек Килмер, сын Вэла Килмера, Хэллхаммера - Энтони Де Ла Торе ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"), Фауста - Вальтер Скарсгард, сын Стеллана Скарсгарда. Плюс на экране звезда "героин-попа" Скай Феррейра ("третий сезон" "Твин Пикс").

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