Вышел трейлер драмы о корнях норвежского блэк-метала Lords of Chaos

Опубликован трейлер напряженно и скептически ожидаемого прогрессивной общественностью музыкального молодежного художественного фильма-байопика "Повелители хаоса", излагающего вехи становления корневого крыла норвежского блэк-метала.

Hate to break it to the purists out there, but Lords of Chaos is very, very well made. Never forget that Norwegian black metal, while good at times, was created by a bunch of gigantic morons. pic.twitter.com/QVRbSGsUQI — Adrien Begrand (@AdrienBegrand) 19 января 2019 г.

Благодаря представленному на YouTube-канале Noisey ролику можно удостовериться, что наиболее верстовые и богохульные исторические акты вниманием создателей любезно не обойдены.

See Mayhem sink into bloody, church-burning madness in new 'Lords of Chaos' trailer https://t.co/ErMpKcTMTw pic.twitter.com/DoIxJ3tav5 — Revolver Magazine (@Revolvermag) 18 января 2019 г.

События Lords of Chaos, премьера которого анонсирована на 8 февраля, сосредоточатся на 80-90-х годах, рассказывая про участников таких почтенных жанровых формаций, как Mayhem, Darkthrone, Emperor и Burzum. Где, как мы знаем, было полно насилия, трагедий, недопонимания, идеологических конфликтов, смертей и печали.

Чему немаловажный инициатор - Варг Викернес, лидер и единственный участник Burzum. Ныне выпущенный из тюрьмы, отрекшийся от Burzum и ставший видеоблогером и поклонником российского автопрома.

Heading up to Saskatoon for a preview screening of The Lords of Chaos! pic.twitter.com/Dc8bEeq0uD — VoicesFromTheBalcony (@VoicesFTBalcony) 18 января 2019 г.

Режиссер и соавтор сценария - лауреат "Грэмми", клипмейкер и недолго - экс-участник одного из главных швежских первовестников блэка Bathory Йонас Окерлунд, далее работавший над видео Мадонны, Леди Гаги, Оззи Осборна, Rammstein, Бритни Спирс, Дженнифер Лопес, Робби Уильямса и ряда коллег пожестче.

Евронимуса сыграл Рори Калкин, брат Маколея Калкина, Варга - Эмори Коэн ("Место под соснами"), эпатажного, и это еще мягко сказано, Мертвяка - Джек Килмер, сын Вэла Килмера, Хэллхаммера - Энтони Де Ла Торе ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"), Фауста - Вальтер Скарсгард, сын Стеллана Скарсгарда. Плюс на экране звезда "героин-попа" Скай Феррейра ("третий сезон" "Твин Пикс").