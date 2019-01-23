Вышел новый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу"

На YouTube появилось новое промо-видео предстоящего семейного фантастического комедийного фильма "Покемон. Детектив Пикачу" ( Pokеmon: Detective Pikachu), главная ценность которого в том, что в оригинале Пикачу говорит голосом Райана "Дэдпула" Рейнольдса. Второй занятный момент - это первый фильм будущей франшизы по бескрайней вселенной покемонов с живыми актерами.

По сюжету картины, являющейся приблизительной экранизацией игры Detective Pikachu, Тим Гудман (Джастис Смит, сериал "Отжиг", "Мир Юрского периода 2"), "бывший тренер покемонов и сын выдающегося детектива Гарри Гудмана", начинает поиски своего таинственно пропавшего отца. Тим приезжает в Райм-Сити, где встречается с детективом Пикачу, бывшим напарником-покемоном Гарри.

"Тим каким-то образом понимает речь детектива, и они неохотно объединяются, чтобы найти Гарри и раскрыть секрет его исчезновения". При этом, ища улики, "динамичный дуэт вскоре обнаруживает коварный заговор, который представляет угрозу для мира покемонов".

Режиссер - Роб Леттерман ("Подводная братва", "Монстры против пришельцев", "Ужастики"). В ролях: Кэтрин Ньютон ("Остановись и гори", "Большая маленькая ложь", "Леди Бёрд", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Рита Ора, Сьюки Уотерхаус ("Дивергент", "Гордость и предубеждение и зомби"), Билл Найи ("Другой мир", "Пираты Карибского моря").

Российская премьера - 16 мая.

Ранее сообщалось, что на создание образа Пикачу его автора навело наблюдение за белками. Хотя изначально демиурга вдохновляли японские десертные рисовые лепешки.

Кроме того, сообщалось, что в Австралии недавно повстречали Пикачу-поссума.