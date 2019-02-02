Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея

Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Как заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, в настоящий момент угроза подтопления населенных пунктов в Хабаровском крае отсутствует. Как ранее писала "РГ", накануне военным удалось пробить природную плотину, образовавшуюся в результате схода в реку 24,5 миллионов кубометров скальной породы. После очередного подрыва заряда мощностью 10 тонн в тротиловом эквиваленте через протоку пошла вода. Размер пробоины на тот момент достигал 160 метров в длину, 35 метров в ширину и 19 метров в глубину. Сообщалось, что через брешь в природной плотине пошла вода объемом 200-250 кубометров в секунду.

Представитель минобороны уточнил, что на сегодняшний день размер пробоины удалось увеличить до 200 метров в длину. Через протоку ежесекундно проходит 600 кубометров воды. Сейчас военные продолжают работы над расширением пробоины. Совместно со специалистами "Русгидро" ведется планирование второго этапа расширения, в ходе которого объем протоки должен выйти на размер русла, которое было изначально, до схода скальных пород.

Увеличение пропускной способности пробоины также позволило Бурейской гидроэлектростанции восполнить необходимый объем воды. Как сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора ГЭС Александра Гаркина, в настоящее время станция вышла на штатный объем работы. По его словам, после того, как военные закончат расширение протоки, ГЭС сможет выйти на тот объем генерирования электроэнергии, который предусмотрен в зимнее время.

Напомним, оползень на Бурее стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Из-за созданной на реке перемычки весной могли начаться наводнения в населенных пунктах Верхнебуреинского района Хабаровского края. В связи с ЧП на всей территории края, а также в Бурейском районе Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации плотины были отправлены военные, которые 22 января осуществили первый подрыв породы. Работы по расчистке завалов планируется завершить к 18 февраля.