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02.02.2019 16:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея

Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Как заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, в настоящий момент угроза подтопления населенных пунктов в Хабаровском крае отсутствует. Как ранее писала "РГ",  накануне военным удалось пробить природную плотину, образовавшуюся в результате схода в реку 24,5 миллионов кубометров скальной породы. После очередного подрыва заряда мощностью 10 тонн в тротиловом эквиваленте через протоку пошла вода. Размер пробоины на тот момент достигал 160 метров в длину, 35 метров в ширину и 19 метров в глубину. Сообщалось, что через брешь в природной плотине пошла вода объемом 200-250 кубометров в секунду.

Представитель минобороны уточнил, что на сегодняшний день размер пробоины удалось увеличить до 200 метров в длину. Через протоку ежесекундно проходит 600 кубометров воды. Сейчас военные продолжают работы над расширением пробоины. Совместно со специалистами "Русгидро" ведется планирование второго этапа расширения, в ходе которого объем протоки должен выйти на размер русла, которое было изначально, до схода скальных пород.

Фото: пресс-служба ЮВО
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Увеличение пропускной способности пробоины также позволило Бурейской гидроэлектростанции восполнить необходимый объем воды. Как сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора ГЭС Александра Гаркина, в настоящее время станция вышла на штатный объем работы. По его словам, после того, как военные закончат расширение протоки, ГЭС сможет выйти на тот объем генерирования электроэнергии, который предусмотрен в зимнее время.

Напомним, оползень на Бурее стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Из-за созданной на реке перемычки весной могли начаться наводнения в населенных пунктах Верхнебуреинского района Хабаровского края. В связи с ЧП на всей территории края, а также в  Бурейском районе Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации плотины были отправлены военные, которые 22 января осуществили первый подрыв породы. Работы по расчистке завалов планируется завершить к 18 февраля.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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