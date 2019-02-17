Вышел свежий русский трейлер хоррора "Мы" от создателей "Прочь"

YouTube-канал Universal Pictures Russia предложил второй дублированный трейлер "свежего ночного кошмара" от создателей сенсационного фильма ужасов "Прочь" - кинокартины "Мы" (Us). Зловещий, патологический, с элементами истерии.

Сюжет следующий: семейная пара (Люпита Нионго и Уинстон Дьюк) вместе с детьми отправляется в домик на пляже Калифорнии. Где вместо радостного отдыха с друзьями их ждет - буквально с порога - террор со стороны жутеньких двойников.

В остальных ролях: Анна Диоп ("Все ненавидят Криса", "Босх"), Элизабет Мосс, Кара Хэйуорд ("Манчестер у моря", "Королевство полной Луны"), Яхья Абдул-Матин II ("Рассказ служанки", "Отжиг", "Аквамен"), Тим Хайдекер ("Мужчина ищет женщину", "Трудности ассимиляции"), Кали и Ноэль Шелдон ("Любовь в большом городе".

Джордан Пил - режиссер, сценарист и сопроюсер.

В кино - с 28 марта.

Предыдущий ролик можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось про другой проект оскароносного Пила - очередной перезапуск антологии "Сумеречная зона". Трейлер первого сезона можно посмотреть здесь.