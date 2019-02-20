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20.02.2019 10:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Встали на крыло

Ульяновская и Нижегородская области войдут в состав межрегионального авиационного кластера
Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск) , Алексей Иванов (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 36(7794)
Нижегородская, Ульяновская и Иркутская области войдут в состав межрегионального авиационного кластера (МАК). Соответствующее соглашение губернаторы этих регионов подписали с председателем наблюдательного совета МАК Василием Прутковским. Структура определена исходя из концентрации предприятий-поставщиков, участвующих в разработке и производстве новейшего среднемагистрального авиалайнера МС-21.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Участие в межрегиональном кластере позволит предприятиям получать субсидии из федерального бюджета в размере половины инвестиционных затрат, идущих на совместные проекты.

Фото: Минпромторг
Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год

По словам первого зампредседателя правительства Ульяновской области Андрея Тюрина, в регионе производится примерно 40 процентов всех компонентов МС-21. Основной из них - "черное крыло" из композитных материалов, которое начали производить на ульяновском заводе "Аэрокомпозит" в 2015 году. Используемые материалы и метод вакуумной инфузии позволяют сделать крыло более легким и прочным, чем привычное алюминиевое. В Ульяновске налажен полный цикл его производства.

На заводе "Авиастар-СП" для лайнера МС-21 изготавливаются комплекты панелей на отсеки фюзеляжа, подкилевой отсек и отсек вспомогательной силовой установки, все 11 дверей, а также хвостовое оперение - киль и стабилизатор в сборе с рулями направления и высоты. В Ульяновском конструкторском бюро приборостроения разрабатываются информационно-управляющее поле кабины самолета МС-21 и система управления общесамолетным оборудованием.

Как рассказал "РГ" директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, корпорация "Иркут", став новым резидентом ульяновской портовой особой экономической зоны, намерена создать здесь центр кастомизации (дооснащения) самолетов МС-21.

Фото: www.irkut.com
Медведев назвал важным уход от импорта в проекте МС-21

Регионы благодаря участию своих предприятий в объединении получат дополнительные налоговые доходы в бюджет, а их жители - высокооплачиваемые рабочие места. Так, по словам гендиректора АНО "Межрегиональный авиационный кластер" Дениса Барышникова, для реализации проекта МС-21 в Ульяновской области уже создано более двух тысяч рабочих мест, а до 2022 года планируется создать еще 4,5 тысячи.

Отметим, что именно власти этого региона стали инициаторами создания межрегионального кластера, эта идея, в частности, активно продвигалась в рамках авиасалона МАКС-2017.

От Нижегородской области в состав участников войдут предприятия "Рост-Авиа" (создание стапельной оснастки), "Гидромаш" (производство опор шасси из высокопрочных сталей и новейших титановых сплавов), "Теплообменник" (комплексные системы кондиционирования воздуха, противообледенительная система крыла, системы автоматического регулирования давления).

Комментарий

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области:

- В последние десятилетия в стране мало внимания уделялось гражданскому авиастроению. Между тем, чтобы создать самолет, необходимо завязать в кооперацию сотни предприятий. Соглашение, подписанное тремя субъектами федерации, позволит шире развивать сотрудничество по созданию самолетов будущего. В регионах, связанных с гражданским авиастроением, должны появляться элементные производства.

Справка "РГ"

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет состоялся 28 мая 2017 года, на данный момент на летные испытания передан третий экземпляр. Пассажировместимость, в зависимости от модели и компоновки кресел, составляет от 132 до 211 человек, дальность полета при максимальной загрузке - 6400 километров. Планируется, что к 2022 году уровень локализации при создании МС-21 доведут до 97 процентов, чтобы снизить зависимость от импортных поставок. В год предполагается выпускать до 70 МС-21. Всего на сегодня получено 175 твердых заказов. В целом же мировая потребность в подобных самолетах оценивается в 850 единиц.

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