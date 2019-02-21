МВД получит доступ к данным Минздрава о противопоказаниях для водителей

Полиция сможет узнать о медицинских противопоказаниях водителей через базу данных. Но только в 2024 году. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который опубликован на сайте правительства.

Напомним, что сейчас сотрудники ГИБДД не имеют доступа к медицинской базе данных. Да, по сути, и базы такой не существует. Между тем, при выдаче и обмене водительских удостоверений необходимо предъявить медсправку. Не всегда справки получены после прохождения медкомиссии. Зачастую их просто покупают. В итоге возникают неприятные ситуации, когда права получают те, кто стоит на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере. Например, наркоман стоит на учете в наркодиспансере в Воронежской области, а права получает в Челябинской. Откуда инспектор узнает, что перед ним человек, которого до руля допускать нельзя по медицинским показаниям?

В итоге, при очередной проверке прокуратурой такие случаи выявляются. Водительское удостоверение суд аннулирует. Но сколько аварий может совершить такой водитель?

Между тем, проект закона о таком информационном обмене был разработан МВД еще в 2015 году. А поручение о подобном взаимодействии президент давал еще в 2010-м. Однако до сих пор никаких подвижек в этом вопросе не было. Все дело в том, что в Минздраве опасаются, что это будет нарушением врачебной тайны. В МВД же настаивают, что им диагноз не нужен, а требуется только информация о допуске к управлению и возможных медицинских ограничениях.

Но в итоге, необходимость обмена такой информацией подтверждена паспортом национального проекта. И даже установлены сроки его реализации - не позже 31 декабря 2024 года.

Также уже до конца этого года должны быть приобретены экспресс-тесты для освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Напомним, что идея упростить порядок освидетельствования уже давно и активно обсуждается. Сейчас для проверки водителя требуется алкотестер, который измеряет количество алкоголя в выдыхаемом воздухе. Если это количество превышает суммарную погрешность, установленную Кодексом об административных правонарушениях, 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха, то человек считается выпившим. При этом прибор должен иметь функцию распечатки. Такие устройства крайне дорогие, а потому не все экипажи ДПС ими оборудованы.

Предлагается упростить процедуру и сделать возможным проверку с помощью экспресс-тестов. Они не показывают количества алкоголя, а только определяют есть он в выдохе или нет. Если нет - водитель свободен. Если есть - это повод направить водителя на медицинское освидетельствование. Но понятно, что только на одном лишь показании экспресс-теста водителя прав не лишить.

Согласно паспорту национального проекта, уже в августе должен заработать сервис для направления жалоб и обращений в форме электронного документа через портал госуслуг. Напомним, что сейчас подать жалобу можно только при личном обращении в ГИБДД.

Этот сервис должен быть интегрирован в сервис уведомлений о штрафах, вынесенных с помощью приборов автоматической фото-видеофиксации нарушений.

К концу 2020 года должны быть приняты нормативные акты, усиливающие ответственность за отдельные наиболее опасные нарушения. А до конца 2021 года должны быть приняты законы, направленные на совершенствование системы профессиональной подготовки водителей, перевозящих пассажиров и грузы. А также должны быть разработаны требования к такой подготовке.