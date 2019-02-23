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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Захарова призвала Японию объяснить слова об "оккупации" Курил

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала власти Японии объяснить слова министра по делам Окинавы и северных территорий Мицухиро Миякосио о "незаконной оккупации" Курил. Глава региона ранее заявил, что в Токио не намерены менять формулировку в документах по Курилам. Речь идет о таких фразах, как "исконные территории" Японии и "незаконная оккупация". "Я думаю, что они не нуждаются в изменениях", - сказал чиновник.

"В данном случае было бы неплохо им прокомментировать, как такие заявления укладываются в русло намеченного японским руководством плана к скорейшему урегулированию данного вопроса", - отметила Захарова. По словам дипломата, японская сторона дает информационный повод, который не совсем укладывается в намеченные Москвой и Токио планы по подписанию мирного договора, передает РИА Новости.

Мария Захарова уже напоминала, что в Москве были не удовлетворены рядом заявлений японской стороны относительно переговоров с РФ.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Между тем официальный Токио ранее не стал называть южные Курильские острова "исконными территориями Японии", чтобы не помешать переговорному процессу с Россией. Также седьмого февраля на общенациональном съезде за возвращение "северных территорий", как официальный Токио именует южные Курилы, впервые не стали употреблять слова о "незаконной оккупации" островов Россией.

Напомним, что российский руководитель Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по проблеме заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации.

Путин в конце июня посетит японскую Осаку для участия в саммите G20. На полях мероприятия также пройдут обстоятельные переговоры первых лиц России и Японии.

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