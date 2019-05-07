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Стивен Кинг признался, за кого болеет в "Игре престолов"

Новости
    07.05.2019, 16:56
Текст:   Козьма Лоханкин

Стивен Кинг, один из популярнейших писателей современности, поделился в Twitter своими соображениями о неумлимо грядущей концовке "Игры престолов".

Хотя корректнее будет сказать, что он признался, кому именно из оставшихся в живых героев самги симпатизирует. И его выбор вряд ли станет для кого-нибудь сюрпризом.

"Допустим - только допустим, - что и Джон, и Дени погибли (как и Серсея, разумеется). Допустим - только допустим, - что некий маленький человек с большим сердцем займёт Железный трон", - предположил Кинг.

Напомним, карлик Тирион Ланнистер - главный любимец зрителей, регулярно побеждающий в большинстве опросов.

Высказанную одним из подписчиков идею убийства Серсеи Сансой с последующим занятием леди Старк Железного трона Кинг в целом приветствовал, отметив при этом, однако, что Санса слишком уж "холодна".

Наши обзоры уже вышедших серий заключительного сезона "Игры престолов" читайте по следующим ссылкам: первая, вторая, третья, четвёртая.

Пятый эпизод увидит свет 12 мая.

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