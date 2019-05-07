Стивен Кинг признался, за кого болеет в "Игре престолов"

Стивен Кинг, один из популярнейших писателей современности, поделился в Twitter своими соображениями о неумлимо грядущей концовке "Игры престолов".

Хотя корректнее будет сказать, что он признался, кому именно из оставшихся в живых героев самги симпатизирует. И его выбор вряд ли станет для кого-нибудь сюрпризом.

"Допустим - только допустим, - что и Джон, и Дени погибли (как и Серсея, разумеется). Допустим - только допустим, - что некий маленький человек с большим сердцем займёт Железный трон", - предположил Кинг.

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne? — Stephen King (@StephenKing) 6 мая 2019 г.

Напомним, карлик Тирион Ланнистер - главный любимец зрителей, регулярно побеждающий в большинстве опросов.

Высказанную одним из подписчиков идею убийства Серсеи Сансой с последующим занятием леди Старк Железного трона Кинг в целом приветствовал, отметив при этом, однако, что Санса слишком уж "холодна".

That would be good, but man, Sansa is COLD. https://t.co/EjN69pUwYS — Stephen King (@StephenKing) 6 мая 2019 г.

Наши обзоры уже вышедших серий заключительного сезона "Игры престолов" читайте по следующим ссылкам: первая, вторая, третья, четвёртая.

Пятый эпизод увидит свет 12 мая.