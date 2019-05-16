Беспрецедентное решение: Результаты финала "Голос. Дети" аннулировали

Шестой сезон суперпопулярного телешоу "Голос. Дети" закончился скандалом . В конкурсе юных талантов победила Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, что вызвало волну негодования зрителей. Первый канал заботится о своей репутации, поэтому принял решение проверить результаты голосования. В практике крупного вещателя такое происходит впервые.

Первый канал обратился к компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований (эта организация работает даже с Интерполом), предложив ей установить, имели ли место нарушения во время зрительского голосования.

16 мая Первый канал выступил с заявлением, не нарушив обещанные сроки. И нужно сказать, что то, что заявлено, также происходит впервые и таким образом создан прецедент. Вот что сказано в тексте: "Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта "Голос.Дети".

Также в заявлении канала написано следующее: "Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения".

Поступок, на который решился в связи с произошедшим канал-вещатель, потребует больших затрат - и времени, и денег. Но на кону - доброе имя и канала, и тех, кто занимается непосредственно шоу. Первый канал принял беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта "Голос. Дети" в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов.

"Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. В том числе обратится по этому вопросу к специалистам Group-IB. Обновление механизма голосования будет завершено до старта следующего сезона "Голоса". Произошедшее в 6-м сезоне "Голос. Дети" должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором", - такими словами завершается заявление Первого канала.

Стоит добавить, что за всей ситуацией следят и голландцы - владельцы формата "Голос", и весь мир. Поэтому от решения канала зависит очень многое, ведь шоу талантов - то, что приносит телевидению в любой стране довольно неплохие дивиденты - во всех смыслах.

Кстати, промежуточные результаты проверки Group-IB результатов финала шоу "Голос. Дети" от 26 апреля 2019 года можно посмотреть по ссылке.