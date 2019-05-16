Беспрецедентное решение: Результаты финала "Голос. Дети" аннулировали

Новости

Володин поторопил коллег по поводу поправок о питании школьников 16:52
Пятый эпизод восьмого "Игры престолов" стал самым просматриваемым 16:50
На Кубани замминистра АПК края заподозрили в крупной взятке 16:48
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин прошел повторную реабилитацию 16:47
В Астрахани колясочников освободили от уплаты транспортного налога 16:41
В Севастополе запустили систему экстренных вызовов 112 16:30
Переговоры по газу с Украиной будут после инаугурации Зеленского 16:25
В КБР на женщину завели дело за вербовку террористов 16:20
В Петербурге появился памятник бордюру и поребрику 16:10
Двух пермяков осудили за торговлю поддельным алкоголем 16:09
Подробности о длинном УАЗ "Профи" - настоящем конкуренте ГАЗели 16:04
Северодвинец открыл стрельбу из окна по машине и ранил водителя 16:00
Путин поручил пересмотреть ценообразование в строительстве 15:59
В Китае обнаружили гигантский некрополь династии Хань 15:55
"История одной матери": балетная премьера с участием Натальи Осиповой 15:54
Шоу "Голос. Дети" получит специальный выпуск 15:53
Представитель Беларуси займет пост генсека ОДКБ с 2020 года 15:45
Собянин: В Москве в ближайшее время построят 15 новых зданий для полиции 15:45
Путин поддержал идею адресной помощи при подготовке детей к школе 15:44
Найдено недостающее звено эволюции возрастом 22 миллиона лет 15:37
В Иране ответили на решение США вывести своих госслужащих из Ирака 15:36
Выплачены все компенсации из бюджета жертвам катастрофы SSJ-100 15:34
В России могут появиться водительские права на электросамокат 15:30
В Крыму "сбили" иностранный самолет-разведчик 15:29
YouTube отказался выдать "золотую кнопку" каналу "RT на русском" 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
16.05.2019 16:15
Рубрика: Культура

Беспрецедентное решение: Результаты финала "Голос. Дети" аннулировали

Текст: Сусанна Альперина

Шестой сезон суперпопулярного телешоу "Голос. Дети" закончился скандалом. В конкурсе юных талантов победила Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, что вызвало волну негодования зрителей. Первый канал заботится о своей репутации, поэтому принял решение проверить результаты голосования. В практике крупного вещателя такое происходит впервые.

Первый канал обратился к компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований (эта организация работает даже с Интерполом), предложив ей  установить, имели ли место нарушения во время зрительского голосования.

16 мая Первый канал выступил с заявлением, не нарушив обещанные сроки. И нужно сказать, что то, что заявлено, также происходит впервые и таким образом создан прецедент. Вот что сказано в тексте: "Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта "Голос.Дети".

Также в заявлении канала написано следующее: "Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения".

Фото: AMEDIATEKA / youtube.com
Вышел первый эпизод мини-сериала "Чернобыль"

Поступок, на который решился в связи с произошедшим канал-вещатель, потребует больших затрат - и времени, и денег. Но на кону - доброе имя и канала, и тех, кто занимается непосредственно шоу. Первый канал  принял беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта "Голос. Дети" в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов.

"Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. В том числе обратится по этому вопросу к специалистам Group-IB. Обновление механизма голосования будет завершено до старта следующего сезона "Голоса". Произошедшее в 6-м сезоне "Голос. Дети" должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором", - такими словами завершается заявление Первого канала.

Стоит добавить, что за всей ситуацией следят и голландцы - владельцы формата "Голос", и весь мир. Поэтому от решения канала зависит очень многое, ведь шоу талантов - то, что приносит телевидению в любой стране довольно неплохие дивиденты - во всех смыслах.

Кстати, промежуточные результаты проверки Group-IB результатов финала шоу "Голос. Дети" от 26 апреля 2019 года можно посмотреть по ссылке.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Беспрецедентное решение: Результаты финала "Голос. Дети" аннулировали
Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток-2"