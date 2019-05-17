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Волгоградцы предпочли смотреть военное кино вместо "Игры престолов"

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    17.05.2019, 17:17
Текст:   Козьма Лоханкин

Эксперты российского онлайн-кинотеатра ivi провели исследование, чтобы выяснить, что подписчики предпочитали смотреть в майские праздники.

Понятное дело, среди сериалов наибольшей популярностью пользовалась "Игра престолов", чей последний сезон сейчас вышел на финишную прямую - в ночь на ближайший понедельник выйдет завершающий эпизод.

В период с 1 по 15 мая шоу по мотивам романов Джорджа Мартина посмотрели 8 процентов всей аудитории сервиса.

Фото: Helen Sloan/ HBO
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Причём интерес рос по мере выхода новых серий. Например, в день выхода первой премьерный эпизод посмотрели около 170 000 человек, второй - свыше 190 000, третьей и четвертой - более 250 000 человек. Пятый эпизод смотрели уже более 260 000 зрителей. При этом многие зрители оттягивали просмотр "Игры престолов" до выхода более поздних серий.

Что интересно, самой пересматриваемой серией на данный момент стала вторая, предшествовавшая главным битвам сезона. Возможно публику заинтересовала постельная сцена Арьи с Джендри.

Те же россияне, кто не интересуется "Игрой престолов", предпочли тематический отдых и смотрели военно-историческое кино. В Волгограде, например, телехит HBO уступил по просмотрам шпионскому сериалу "СМЕРШ" на 20%. С небольшим отрывом отечественный многосерийный боевик лидировал также в Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде.

Во время вторых майских наши соотечественники больше смотрели полнометражное кино. Тоже, разумеется, военное. А 9 мая количество просмотров фильмов о войне выросло вдвое по сравнению со среднегодовыми цифрами. В топе - и современные российские фильмы: "Т-34", "Битва за Севастополь", "28 панфиловцев", "Единичка", "Сталинград", и классика: "Битва за Москву", "А зори здесь тихие…", "Они сражались за Родину".

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