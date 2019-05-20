Как изменится ЕГЭ в ближайшие годы

Практически 100 процентов аудиторий для сдачи ЕГЭ-2019 (а их в стране будет более 50 тысяч!) подключат к видеонаблюдению. При этом впервые в этом году в 8 регионах экзаменационные материалы поступят в школы по защищенному каналу через интернет. Они будут печататься прямо на глазах учеников. Об этом во время "горячей линии", посвященной ЕГЭ, рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В эксперименте участвуют Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская и Ярославская области. В остальных субъектах РФ материалы в пункты проведения экзаменов пока "приезжают" на дисках и тоже печатаются на месте. По словам Сергея Кравцова, уже в следующем году технологию передачи заданий по интернету планируется транслировать на большинство регионов: это позволит максимально исключить человеческий фактор и сделать экзамен еще более прозрачным. Более того, планируется, что после экзамена ответы учеников будут сканировать прямо в аудитории и отправлять в "облако" для проверки. Это перспектива ближайшего будущего.

Что еще нового появится? Уже в 2020 году школьники, которые выберут информатику, смогут сдать этот экзамен на компьютере. Другие предметы в ближайшее время школьники будут по-прежнему сдавать на бумажных бланках.

"Мы ввели технологию, когда выпускник после экзамена может ознакомиться со своей работой. Он может увидеть, за что получил тот или иной результат", - рассказал Сергей Кравцов.

По его словам, это позволило добиться того, что с каждым годом все меньше и меньше выпускников идут на апелляцию.