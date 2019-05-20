Новости

В Иркутске осудили военнослужащего, устроившего взрыв в части 15:01
Volkswagen подтвердил планы по выпуску нового кроссовера в России 15:01
ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентов 14:54
В центре Петербурга такси сбило на светофоре женщину с детьми 14:43
Предъявлено обвинение полицейскому, сбившему насмерть подростка 14:41
Уронивший телефон в Байкал сибиряк получит 95 тысяч рублей 14:40
Как изменится ЕГЭ в ближайшие годы 14:35
Кемеровчанку арестовали за убийство 82-летней преподавательницы вуза 14:30
Роспотребнадзор: Эпидемии заболеваний из-за укусов клещей нет 14:30
Палеонтологи: Зауроподы Юрского периода ходили на "каблуках" 14:22
Рособрнадзор: Пересдать ЕГЭ можно бесплатно 14:21
В Томске загорелась пилорама на площади две тысячи квадратных метров 14:17
В Казахстане ожидают визит Лукашенко во второй половине года 14:12
Глава Рособрнадзора призвал не покупать "ответы ЕГЭ" у мошенников 14:07
ОНФ разработал "Народный стандарт служб занятости" 14:06
Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти стран 14:00
АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus 13:56
Россияне увидят МКС в небе 13:55
В мордовскую колонию попытались передать мобильные телефоны в сыре 13:52
Многодетная тигрица из Омска показала своих малышей 13:44
Песков рассказал о системной борьбе с коррупцией 13:35
В Югре осудили банду подростков, совершивших более 30 преступлений 13:32
Песков прокомментировал слова Трампа о кибератаках на Россию 13:29
В Кремле оценили результат Лазарева на Евровидении 13:28
В нацпарке "Терский берег" Мурманской области разрешат рыбалку 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
20.05.2019 14:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как изменится ЕГЭ в ближайшие годы

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Практически 100 процентов аудиторий для сдачи ЕГЭ-2019 (а их в стране будет более 50 тысяч!) подключат к видеонаблюдению. При этом впервые в этом году в 8 регионах экзаменационные материалы поступят в школы по защищенному каналу через интернет. Они будут печататься прямо на глазах учеников. Об этом во время "горячей линии", посвященной ЕГЭ, рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Рособрнадзор: Пересдать ЕГЭ можно бесплатно

В эксперименте участвуют Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская и Ярославская области. В остальных субъектах РФ материалы в пункты проведения экзаменов пока "приезжают" на дисках и тоже печатаются на месте. По словам Сергея Кравцова, уже в следующем году технологию передачи заданий по интернету планируется транслировать на большинство регионов: это позволит максимально исключить человеческий фактор и сделать экзамен еще более прозрачным. Более того, планируется, что после экзамена ответы учеников будут сканировать прямо в аудитории и отправлять в "облако" для проверки. Это перспектива ближайшего будущего.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Глава Рособрнадзора назвал три вещи, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ

Что еще нового появится? Уже в 2020 году школьники, которые выберут информатику, смогут сдать этот экзамен на компьютере. Другие предметы в ближайшее время школьники будут по-прежнему сдавать на бумажных бланках.

"Мы ввели технологию, когда выпускник после экзамена может ознакомиться со своей работой. Он может увидеть, за что получил тот или иной результат", - рассказал Сергей Кравцов.

По его словам, это позволило добиться того, что с каждым годом все меньше и меньше выпускников идут на апелляцию.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица ПФО Мордовия СФО Тыва ЦФО Ивановская область СЗФО Ленинградская область ЦФО Смоленская область ЕГЭ в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал слова Трампа о кибератаках на Россию
Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа
Сбербанк ответил на сообщения о новых способах мошенничества
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины
Австрийский депутат: Санкции против РФ наносят огромный ущерб Европе