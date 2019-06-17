УАЗ вспомнил об автодаче на базе "Головастика"

Ульяновский автомобильный завод продолжает предаваться ностальгии. На этот раз компания в своих соцсетях напомнила об автодаче на базе "Головастика".

УАЗ 3303-01 был выпущена Курганским автобусным заводом в самом начале 1990-х годов.

В жилой модуль, установленный на раме "Головастика", весьма органично вписали стекла со сдвижными секциями от автобуса КАВЗ-685, а высота "потолка" позволяла стоять в полный рост даже самым рослым. Проход из кабины в жилую зону обеспечили, проделав аккуратные вырезы в смежных стенках. Вот только в серию автомобиль все равно не пошел.

Ранее УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", а также поведал о забытом пикапе "Сталкер". Кроме того, не так давно автопроизводитель рассказал о машине "Белозор".

В этом году, как уже сообщала "РГ", главная премьера компании - "Патриот" с "автоматом". Его появление стоит ждать осенью.

Пока же россияне могут купить оранжевый УАЗ "Хантер" за 900 тысяч рублей. 1 мая, напомним, дилеры марки также начали предлагать "Буханку" "Трофи" за 829 900 рублей.