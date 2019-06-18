Много фото: объявлены победители MTV Movie & TV Awards

Названы чемпионы 28-й молодежной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards. Торжества прошли в Калифорнии, в Санта-Монике. Церемонию вел Закари Ливай ("Шазам!").

Все многочисленные списки номинантов и победителей доступны на официальном сайте канала MTV.

И из них следует, что лучший фильм года - это мегаблокбастер "Мстители: Финал", уже ставший одним из самых кассовых за всю историю кинематографа. Плюс представители эпичной сборной солянки тучных полчищ супергероев одержали верх в номинациях "Лучший герой" (Тони "Железный человек" Старк) и "Лучший злодей" (Танос).

"Мстители" обошли в гонке хоррор "Мы", "Черного клановца", мультфильм "Человек-паук: Сквозь вселенные" и ромком "Всем парням, которых я любила раньше".

Отмечен и еще один относительно (на фоне "Финала") громкий опус по комиксам Marvel-боевик про самую сильную женщину "Капитан Марвел" с Бри Ларсон. У него приз за "Лучшее сражение" (Бри против Джемммы Чан, Минн-Эрвы).

Here Are All the Winners From the 2019 MTV Movie & TV Awards https://t.co/e7VOjtgfWr pic.twitter.com/0owJ4xeawL — Robin Davidman (@robindavidman) 18 июня 2019 г.

Наша рецензия на последних "Мстителей" - здесь, на "Капитана" - здесь.

🏆🏆 Lady Gaga has won TWO awards at the 2019 MTV Movie & TV Awards: 'Best Musical Moment' (Shallow) & 'Best Performance in a Movie'! #MTVAwards#PremiosMTVMIAW #MTVBRFANDOMLITTLEMONSTERS pic.twitter.com/Iv9dKYCBqY — Lady Gaga Views (@LG_Views) 18 июня 2019 г.

Лучшим киноисполнителем стала Леди Гага за главную женскую роль в очередном ремейке музыкальной мелодрамы "Звезда родилась", режиссерском дебюте Брэдли Купера. По слухам, стоившем актеру личной жизни с российской супермоделью Шейк. Гага обошла Аманду Стенберг ("Чужая ненависть"), Сандру Буллок ("Птичий короб"), Лупиту Нионго ("Мы") и Рами Малека ("Богемская рапсодия").

Лучшим исполнителем на ТВ назвали Элизабет Мосс в визуально по-прежнему впечатляющей антиутопии "Рассказ служанки". Мосс победила Эмилию Кларк, Джину Родригез (искрометная пародия на латиноамериканское "мыло" "Девственница Джейн") и милаху Кирнан Шипке ("Леденящие душу приключения Сабрины").

Nashville News 2019 MTV Movie & TV Awards list of winners - Fox News https://t.co/jXWxNFBjhk pic.twitter.com/t2BhGmSuDr — NashvilleNewsChannel (@Nashville_NC) 18 июня 2019 г.

Наш отзыв на старт третьего сезона "Служанки" ищите здесь. На "Сабрину" - тут.

Итоги премии MTV Movie & TV Awards - 2019:



• Лучший фильм: «Мстители: Финал»

• Лучший сериал: «Игра престолов»

• Лучшая роль в кино: Леди Гага — «Звезда родилась»

• Лучшая роль в сериале: Элизабет Мосс — «Рассказ…https://t.co/NxEjmkwQM0 pic.twitter.com/o0zHDPR79H — MovieOn (@MovieOn6) 18 июня 2019 г.

Лучший сериал - естественно, назло и вопреки - "Игра престолов", обошедшая "взрослую" черную анимационную комедию "Большой рот", нарядный телекомикс "Ривердэйл", ситком "Шиттс Крик" и хоррор "Призраки дома на холме".