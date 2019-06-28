"Краснодарский каннибал" получил 12 лет колонии строгого режима

"Краснодарский каннибал", 36-летний Дмитрий Бакшеев, признан виновным в убийстве 35-летней женщины и приговорен Прикубанским районным судом к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"РГ" уже неоднократно писала о скандальном уголовном деле Дмитрия и Натальи Бакшеевых, которых неофициально прозвали "краснодарскими каннибалами". В сентябре 2017 года их обвинили в убийстве 35-летней женщины, тело которой они якобы расчленили. Именно этот жуткий факт стал поводом для того, чтобы обоих заподозрили в каннибализме. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Однако в итоге расследования обвинения именно в каннибализме не подтвердились. Во всех остальных преступлениях - убийстве и расчленении 35-летней женщины - Дмитрия и Наталью Бакшеевых признали виновными по соответствующим статьям.

"Следствием и судом установлено, что 8 сентября 2017 года Бакшеев с супругой Натальей находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло Краснодара вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день, - сообщили в Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю. - В процессе употребления спиртного между женщинами произошел словесный конфликт, из-за которого Бакшеева стала подстрекать супруга к убийству новой знакомой".

По данным следователей, Дмитрий Бакшеев "поддался на уговоры", взял нож, "который хранил в своем рюкзаке, и нанес новой знакомой два удара в область груди, убив ее". После этого он "надругался над телом погибшей, расчленив его". Часть фрагментов тела мужчина "спрятал на месте, а часть забрал с собой".

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, "Бакшеев, глумясь над телом, сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона". 11 сентября 2017 года рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц города, обнаружили телефон со страшными фотографиями. О находке они сообщили в полицию, и началось расследование. Обоих злоумышленников, совершивших страшное убийство, быстро нашли и арестовали.

К этому времени в интернете появились шокирующие снимки совершенного преступления, которые буквально взорвали Сеть. Сначала по Краснодару, а потом и по всей Кубани пошла молва, что в городе якобы в течение нескольких лет семья людоедов безнаказанно убивала людей. Чтобы развеять эти слухи, правоохранителям пришлось в свое время приложить колоссальные усилия.

Сначала состоялся суд над Натальей Бакшеевой. Ее признали виновной в подстрекательстве к убийству и приговорили к 10 годам колонии общего режима.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, обвинение непосредственно в убийстве было предъявлено Дмитрию Бакшееву. Однако в ходе следствия у него выявили открытую форму туберкулеза. Мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он проходил курс реабилитации. После лечения и получения заключения экспертов расследование в отношении Дмитрия Бакшеева было продолжено.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы Бакшеев "признан вменяемым, однако у него выявлены признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость".

Суд признал вину Бакшеева и приговорил его к 12,2 года лишения свободы. На данный момент приговор суда пока еще не вступил в силу. В соответствии с юридическими нормами это произойдет через несколько дней.