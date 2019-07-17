Открывается люк "корабля". И вот она, шестерка "лунного экипажа", который четыре месяца провел в полной изоляции от внешнего мира. С возвращением, ребята! Сценарий эксперимента SIRIUS-19 воспроизвел все основные характеристики реального полета на Луну.

Четверо россиян и двое американцев - трое мужчин и три женщины - провели в составе "лунного экипажа" четыре месяца в полной изоляции от внешнего мира. Фото: Александр Корольков/РГ

И сразу предвижу ехидный вопрос из соцсетей: а зачем он был нужен, этот эксперимент? Мол, не очередное ли это прожектерство космического масштаба? Какая Луна, когда мы никак не можем навести порядок на космодроме Восточный? Когда у нас проблемы с доводкой ракеты "Ангара" и созданием нового носителя "Союз-5"? Какие дальние полеты, когда прежний звездный научно-технический задел тает, а новый "жмет на тормоза"? Где конкретные дела?...

А вот такие эксперименты - это и есть конкретное дело, которое работает на будущее нашей космонавтики. И к Луне, и еще дальше Россия обязательно полетит, как бы не хотелось кому-то в это не верить. Нет, не сегодня - но полетит. И готовить заранее нужно не только технику, но и человека. Причем человека - особенно, потому что именно он - самое важное тут звено. Об этом нужно обязательно помнить, иначе в борьбе с прожектерством, которого, к сожалению, у нас действительно хватает, с водой можно выплеснуть и ребенка.

Не случайно специалисты Института медико-биологических проблем РАН и Human Research Program NASA начали целую серию экспериментов SIRIUS по моделированию полета на Луну: от 120 дней до года.

Задача завершившегося - оценить резервы человеческого организма, поймать маркеры стресса. Это первый из дальних исследовательских стартов. Все проходило в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП - знаменитых космических "бочках", где испытатели месяцами живут в изоляции.

В экипаже - три мужчины и три женщины. Два американца, остальные - россияне. По словам психологов, гендерный состав - одна из самых серьезных провокаций этого эксперимента. Специалисты подчеркивают: формирование экипажа, взаимоотношение малых групп - серьезнейшая проблема.

Этот вопрос в свое время как бы выпал из внимания ученых. Такой задачи для исследования даже не ставили. А теперь она есть.

Кстати, космические аналитики разных стран в один голос говорят: дамы должны входить в состав межпланетных миссий. Так, по мнению ученого Паскаля Ли, лучший кандидат для полета не только на Луну, но и на Марс - именно женщина 45-55 лет. Преимущества? Уживчивость, рассудительность, способность контролировать сексуальное влечение. Американская писательница Кейт Грин вообще считает, что в дальние звездные экспедиции надо отправлять исключительно представительниц прекрасного пола. Мол, им будет легче выжить в полете.

В том, что женщин надо обязательно включать в состав экипажей, убежден и директор ИМБП академик Олег Орлов.

Чего было у экипажа в избытке - так это стрессов. И один из них был связан с… командиром, который "повредил колено". Его пришлось переносить в медицинский модуль и лечить. Было и ложное срабатывание датчика дыма. А после одного из условных прибытий грузового корабля пришлось разгружать его в течение двух суток. Без сна! Словом, моделировались самые разные ситуации, которые реально происходят на космической станции. Для испытателей они почти всегда были неожиданны.

Вся жизнь лунного экипажа проходила "под камерами". Причем, как рассказали специалисты, впервые наряду с системой аудио- и видеонаблюдения использовалась голландская программа анализа напряжения мышц лица. То есть по выражению лица психологи сразу понимали, что кто-то говорит не то, что думает.

В чем преимущество подобных наземных экспериментов в управляемой изолированной среде обитания? Это возможность использования самого широкого спектра научной аппаратуры и оборудования. Это большая по сравнению с реальным полетом статистическая выборка. Это возможность предварительной отработки новых методов, аппаратуры и оборудования. Ученые, как всегда, смотрят на шаг вперед.

- Данный эксперимент призван стать одной из опор организации длительных полетов. Позволит нам планомерно подготовить будущие миссии на Луну и минимизировать риски, - сказал замруководителя Роскосмоса Сергей Савельев.

Справка "РГ"

В рамках международного проекта SIRIUS - Scientific International Research In Unique terrestrial Station (Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе), проводимого совместно ИМБП РАН и NASA в кооперации с организациями-партнерами при широком участии специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Белоруссии и Чехии, будут изучаться все риски дальних исследовательских миссий. Проект включает серию изоляционных экспериментов. Так, на 2020 год запланирован 8-месячный эксперимент по имитации полета к Луне. Дальше планируются изоляции, каждая - длительностью по году.