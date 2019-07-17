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17.07.2019 18:21
Рубрика: Общество

Притяжение Луны

Завершился эксперимент по имитации полета на Луну. Так нужен ли он и зачем?
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
Открывается люк "корабля". И вот она, шестерка "лунного экипажа", который четыре месяца провел в полной изоляции от внешнего мира. С возвращением, ребята! Сценарий эксперимента SIRIUS-19 воспроизвел все основные характеристики реального полета на Луну.
Четверо россиян и двое американцев - трое мужчин и три женщины - провели в составе "лунного экипажа" четыре месяца в полной изоляции от внешнего мира. Фото: Александр Корольков/РГ Четверо россиян и двое американцев - трое мужчин и три женщины - провели в составе "лунного экипажа" четыре месяца в полной изоляции от внешнего мира. Фото: Александр Корольков/РГ
Четверо россиян и двое американцев - трое мужчин и три женщины - провели в составе "лунного экипажа" четыре месяца в полной изоляции от внешнего мира. Фото: Александр Корольков/РГ

И сразу предвижу ехидный вопрос из соцсетей: а зачем он был нужен, этот эксперимент? Мол, не очередное ли это прожектерство космического масштаба? Какая Луна, когда мы никак не можем навести порядок на космодроме Восточный? Когда у нас проблемы с доводкой ракеты "Ангара" и созданием нового носителя "Союз-5"? Какие дальние полеты, когда прежний звездный научно-технический задел тает, а новый "жмет на тормоза"? Где конкретные дела?...

А вот такие эксперименты - это и есть конкретное дело, которое работает на будущее нашей космонавтики. И к Луне, и еще дальше Россия обязательно полетит, как бы не хотелось кому-то в это не верить. Нет, не сегодня - но полетит. И готовить заранее нужно не только технику, но и человека. Причем человека - особенно, потому что именно он - самое важное тут звено. Об этом нужно обязательно помнить, иначе в борьбе с прожектерством, которого, к сожалению, у нас действительно хватает, с водой можно выплеснуть и ребенка.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
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Не случайно специалисты Института медико-биологических проблем РАН и Human Research Program NASA начали целую серию экспериментов SIRIUS по моделированию полета на Луну: от 120 дней до года.

Задача завершившегося - оценить резервы человеческого организма, поймать маркеры стресса. Это первый из дальних исследовательских стартов. Все проходило в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП - знаменитых космических "бочках", где испытатели месяцами живут в изоляции.

В экипаже - три мужчины и три женщины. Два американца, остальные - россияне. По словам психологов, гендерный состав - одна из самых серьезных провокаций этого эксперимента. Специалисты подчеркивают: формирование экипажа, взаимоотношение малых групп - серьезнейшая проблема.

Этот вопрос в свое время как бы выпал из внимания ученых. Такой задачи для исследования даже не ставили. А теперь она есть.

Кстати, космические аналитики разных стран в один голос говорят: дамы должны входить в состав межпланетных миссий. Так, по мнению ученого Паскаля Ли, лучший кандидат для полета не только на Луну, но и на Марс - именно женщина 45-55 лет. Преимущества? Уживчивость, рассудительность, способность контролировать сексуальное влечение. Американская писательница Кейт Грин вообще считает, что в дальние звездные экспедиции надо отправлять исключительно представительниц прекрасного пола. Мол, им будет легче выжить в полете.

В том, что женщин надо обязательно включать в состав экипажей, убежден и директор ИМБП академик Олег Орлов.

Чего было у экипажа в избытке - так это стрессов. И один из них был связан с… командиром, который "повредил колено". Его пришлось переносить в медицинский модуль и лечить. Было и ложное срабатывание датчика дыма. А после одного из условных прибытий грузового корабля пришлось разгружать его в течение двух суток. Без сна! Словом, моделировались самые разные ситуации, которые реально происходят на космической станции. Для испытателей они почти всегда были неожиданны.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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Вся жизнь лунного экипажа проходила "под камерами". Причем, как рассказали специалисты, впервые наряду с системой аудио- и видеонаблюдения использовалась голландская программа анализа напряжения мышц лица. То есть по выражению лица психологи сразу понимали, что кто-то говорит не то, что думает.

В чем преимущество подобных наземных экспериментов в управляемой изолированной среде обитания? Это возможность использования самого широкого спектра научной аппаратуры и оборудования. Это большая по сравнению с реальным полетом статистическая выборка. Это возможность предварительной отработки новых методов, аппаратуры и оборудования. Ученые, как всегда, смотрят на шаг вперед.

- Данный эксперимент призван стать одной из опор организации длительных полетов. Позволит нам планомерно подготовить будущие миссии на Луну и минимизировать риски, - сказал замруководителя Роскосмоса Сергей Савельев.

Справка "РГ"

В рамках международного проекта SIRIUS - Scientific International Research In Unique terrestrial Station (Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе), проводимого совместно ИМБП РАН и NASA в кооперации с организациями-партнерами при широком участии специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Белоруссии и Чехии, будут изучаться все риски дальних исследовательских миссий. Проект включает серию изоляционных экспериментов. Так, на 2020 год запланирован 8-месячный эксперимент по имитации полета к Луне. Дальше планируются изоляции, каждая - длительностью по году.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Наталия Ячменникова
Общество Наука Общество Космос Освоение Луны
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