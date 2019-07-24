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24.07.2019 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Охрана "Зимней вишни" не знала, где хранятся огнетушители

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Сотрудники охранного предприятия, работавшие в ТРЦ "Зимняя вишня", не знали, где находятся огнетушители, хотя были обязаны их использовать до прибытия сотрудников МЧС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на охранника ТРЦ Олега Колобовникова, выступившего сегодня на заседании Заводского райсуда Кемерова в качестве свидетеля. По словам Колобовникова, в его должностные обязанности входило: найти в случае ЧП очаг возгорания и принять меры по его ликвидации до прибытия пожарных. При этом охраннику не было известно ни точное количество огнетушителей, ни их местонахождение.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
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Как уточнил свидетель, четырехэтажный торгово-развлекательный комплекс в течение каждой смены охраняли всего три человека, которые не были трудоустроены официально. Колобовников следил за порядком сразу на двух этажах - третьем и четвертом. Как раз там, где находились кинотеатры, детская игровая зона, кафе и каток. Второй охранник работал на первом и втором этажах, а третий - старший смены - находился в охранной комнате, за мониторами системы видеонаблюдения. Именно у него была тревожная кнопка, осуществлявшая принудительный запуск пожарной сигнализации.

Колобовников рассказал, что 25 марта 2018 года, когда пожар начался, он побежал на четвертый этаж. И вместе с инструкторами детского игрового центра стал выводить оттуда людей. Система вентиляции в здании в этот момент продолжала работать, как и лифты с эскалаторами.

Во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня в Кемерове погибли 60 человек, большинство из которых дети. Еще 79 человек пострадали. По факту трагедии возбуждено три уголовных дела, по которым в качестве обвиняемых проходят пятнадцать человек. Два дела, соединенные в одно, сейчас рассматривает Заводский районный суд областного центра. На скамье подсудимых - восемь фигурантов: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и ее инженер Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и его гендиректор Юлия Богданова, а также руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин и начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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