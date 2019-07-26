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26.07.2019 05:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зоозащитники потребовали выпустить косаток из "китовой тюрьмы" вместе

Текст: Анна Бондаренко

Коалиция "Свободу косаткам и белухам" настаивает том, чтобы выпустить оставшихся в так называемой "китовой тюрьме" косаток одной партией, что поможет животным быстрее адаптироваться в естественной среде, сообщили зоозащитники на своей странице в Facebook.

"Мы настаиваем на выпуске всех оставшихся пяти косаток одной партией. Мы настаиваем на выпуске белух более крупными партиями по 20-30 животных. И мы продолжаем настаивать на проведении полноценной реадаптации. Специалисты из команды Кусто готовы в ней участвовать", - говорится в сообщении коалиции.

По их мнению уже ясно, что выпуск мелкими партиями оказался ошибкой. Так, одна из трех косаток, которых освободили в 16 июля, не ушла с двумя своими сородичами, а осталась у берега и уже подходила за едой к рыбацким ставным неводам. Это углубляет ее зависимость от людей.

Фото: Пресс-служба ВНИРО
Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки охотятся в Охотском море

В коалиции считают, что за время нахождения в "китовой тюрьме" у морских животных сложились социальные связи, и, если они уйдут в море вместе, то смогут выбрать, с кем им дальше охотиться и искать семьи.

"Если бы для животных проводили реадаптацию, а не выпускали их неподготовленными. Если бы всех 10 косаток выпускали одновременно, а белух - крупными партиями, то вероятность их гибели была бы низкая, а вероятность возвращения к нормальному питанию в море - высокая", - отмечают зоозащитники.

Напомним, ВНИРО сообщило, что 1 августа начнется операция по выпуску третьей партии косаток. Вывозить и транспортировать косаток будут по схеме, отработанной во время первых двух операций. По суше и морю животным предстоит преодолеть 1800 километров - из бухты Средняя до побережья Охотского моря. Первую партию косаток и белух вывезли из Приморья 20 июня, а выпустили в Охотское море 27-го. Выпуск задержался из-за непогоды. Вторая партия ушла в море 16 июля.

В новой операции примут участие экологи, которые будут следить за ходом погрузки, транспортировки и выпуска животных.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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