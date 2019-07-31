Генетики впервые скрестят эмбрионы человека и мыши

Хиромицу Накаучи, изучающий стволовые клетки, получил государственное разрешение на проект по генетической модификации эмбрионов животных и человека, сообщает Nature.

Долгосрочной целью исследования ученых из Токийского (Япония) и Стэнфордского (США) университетов под руководством Накаучи является создание новых источников органов для трансплантации.

Японец может быть первым в мире, кто создаст химеру "человек-животное", то есть произведет животных с органами, сделанными из человеческих клеток, которые можно будет впоследствии пересадить людям.

Команда исследователей планирует выращивать человеческие клетки в эмбрионах мышей и крыс, а затем пересаживать эти зародыши суррогатным животным.

Методика, полагает японский ученый, однажды поможет пациентам, которые ждут донорского органа. Однако критики сомневаются в этичности этой методики и в реальности результата.

Ученые разных стран уже экспериментировали с гибридными существами людей и животных. Однако до сих пор было разрешено развиваться эмбриону несколько недель - опыты, доводящие до рождения таких существ, никогда не ставились. Сейчас ситуация меняется. Эксперименты Накаучи впервые одобрены министерством науки Японии в соответствии с новыми правилами, правда, официальное подтверждение от министерства ожидается только в августе.

Накаучи планирует действовать медленно: вначале он намерен выращивать гибридные эмбрионы крыс до 15,5 дня, когда органы в основном сформированы и уже почти готовы к рождению. Потом он планирует подать заявку, чтобы получить разрешение правительства на выращивание гибридных эмбрионов у свиней на срок до 70 дней.

Клетки человека, которые должны быть имплантированы животным, представляют собой так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (клетки iPS). Они могут развиваться в любом виде ткани и в разных органах. Накаучи хочет использовать для этой цели поджелудочную железу. Ранее этот метод был проверен исследователем на клетках iPS мышей, имплантированных в эмбрионы крыс.

Генетик уверяет, что учтены все этические проблемы при подготовке экспериментов и надеется со временем убедить публику в необходимости разводить животных с человеческими органами. Но эксперты сомневаются в успехе этой методики.

В частности, некоторые обеспокоены тем, что человеческие клетки могут отклоняться от развития целевого органа, например, гнездиться в местах, к которым они не принадлежат. К тому же виды эволюционно далеки друг от друга и имеют разное время беременности. В 2017 году исследователи впервые создали эмбрионы человека и свиньи.

Они росли в течение шести недель в теле свиноматки, прежде чем эксперимент был остановлен. Если гибриды эволюционировали бы, они родились бы менее чем за четыре месяца, а не через девять месяцев, как у людей.

Накаучи уже пытался вырастить человеческие iPS-клетки в эмбрионах овец. Через 28 дней практически не осталось человеческих клеток. Исследователи предположили, что, поскольку виды так сильно различаются, чужеродные стволовые клетки человека были отторгнуты. Для решения этой проблемы японский специалист будет экспериментировать с iPS-клетками, чтобы найти причину, "ограничивающую рост человеческих клеток в эмбрионах животных".