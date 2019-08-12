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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском

Текст: Евгений Малышев (Архангельск)
Руководитель "Росатома" Алексей Лихачев. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Руководитель "Росатома" Алексей Лихачев. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Руководитель "Росатома" Алексей Лихачев. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (город Саров Нижегородской области) погибли при взрыве в военной части у Северодвинска во время испытаний нового специзделия.

Об этом сегодня во время церемонии прощания заявил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев, сообщает РИА Новости. Назвав погибших ученых "гордостью атомной отрасли", высокопоставленный чиновник также рассказал о состоянии их коллег, принимавших участие в испытаниях.

Фото: Сергей Красноухов/ РИА Новости
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По его словам, они все еще находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Семьи погибших получат финансовую поддержку от государства. Как отметил Лихачев, работа над новыми образцами вооружений будет продолжена.

Председатель наблюдательного совета госкорпорации Сергей Кириенко в ходе церемонии рассказал, что погибшие ученые занимались не только испытанием изделия, но и его разработкой. Они взяли на себя риск испытаний, поскольку знали, что лучше них этого никто не сделает. При этом он подчеркнул, что такие испытания всегда опасны, так как невозможно исключить на 100% вероятность ЧП.

- И они сделали все возможное и даже больше, - цитирует агентство Кириенко.

Напомним, что трагедия под Северодвинском произошла восьмого августа в ходе тестирования реактивного жидкостного двигателя. Во время инженерно-технического сопровождения изотопных источников питания на морской платформе Центрального морского полигона ВМФ произошло возгорание топлива и последующая детонация устройства. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников ядерного центра города Саров, еще трое пострадали. Погибли Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Пострадавшие сейчас находятся на лечении в Москве. Им сделали операции, их состояние не вызывает опасений для жизни. У них диагностированы травмы средней степени тяжести, в основном переломы.

В Сарове в связи с ЧП объявили двухдневный траур. Сегодня прошла церемония прощания с погибшими, куда пришли несколько тысяч человек. Как ранее писала "РГ", правительство Нижегородской области выплатит материальную помощь семьям погибших (по 200 тысяч рублей) и пострадавших (по 100 тысяч рублей). Кроме того, "Росатом" также окажет помощь родственникам сотрудников. По словам директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова, погибших сотрудников представят к государственным наградам.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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