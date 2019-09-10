Косатка из "китовой тюрьмы" избавилась на воле от спутниковой метки

Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) продолжают наблюдать за поведение косаток, выпущенных из "китовой тюрьмы". Во время мониторинга они обнаружили еще одно животное, которое стало членом дикой семьи.

Как сообщает пресс-служба ВНИРО, ученые на катамаранах обходят районы Шантарского архипелага. У острова Южный они обнаружили группу косаток, 14 особей из этой семьи ученые смогли сфотографировать, после чего, внимательно рассмотрев снимки и сравнив их с имеющими фото и описаниями животных из бухты Средней, опознали одну из косаток. Ей оказалась самка Зина, выпущенная во второй партии. При этом спутниковой метки на животном не было, но были характерные шрамы. В институте отмечают, что животное избавилось от метки, которую ей установили при выпуске.

"Некоторые косатки из дикой семьи, в которой была встречена Зина, были ранее идентифицированы, внесены в фотокаталоги и по ним есть биологическая информация. Они отнесены к "плотоядному" экотипу", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по научной работе ВНИРО Вячеслава Бизикова.

Согласно последним данным со спутниковых меток, косатки из третьего выпуска Зоя, Тихон и Гайка, а также присоединившаяся к ним младшая самка Александра из второго выпуска, около 10 дней передвигались вместе. Затем группа распалась и сейчас три самки Зоя, Гайка и Александра находятся возле острова Феклистова Шантарского архипелага, самец Тихон ушел в Тугурский залив.

Косатки Харя и Форест, проделав путь от мыса Перовского мимо острова Сахалин в открытое море, вернулись в Сахалинский залив. Две белухи из четвертого выпуска с установленными метками также находятся в Сахалинском заливе. В этом районе ученые и рыбаки отмечали появление диких косаток и белух.

Напомним, что в конце августа, наблюдатели застали семью косаток, в которой была самка Васильевна, выпущенная на волю в первой партии, за охотой на тюленей.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. Первую партию животных отпустили в море 27 июня, вторую - 16 июля, третью и четвертую - 6 и 27 августа.

В настоящий момент там остались еще несколько десятков белух. Как завил на полях V Восточного экономического форума сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий Минприроды России Иван Шмаков, этих пленников "китовой тюрьмы" выпустят до конца осени.