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12.09.2019 06:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кусто предложил помочь выпустить белух из "китовой тюрьмы"

Текст: Анна Бондаренко

Океанолог Жан-Мишель Кусто, который в апреле вместе с командой приезжал в Приморье, чтобы оценить состояние находящихся в так называемой "китовой тюрьме" косаток и белух, предложил помощь своей команды в перевозке белух из бухты Средняя к Охотскому морю, рассказал Дмитрий Лисицын, руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина", которая входит в коалицию "Свободу косаткам и белухам".

Предложение сделано для того, чтобы ускорить выпуск 75 оставшихся в неволе белух.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Как подсчитали зоозащитники, с учетом того, что выпуск каждой партии, где будет до 12 животных, займет до трех недель, как это было с косатками, процесс может затянуться на полгода. При этом в ноябре навигация по Амуру закроется, значит, в этом году едва ли удастся выпустить хотя бы половину животных.

"Коалиция "Свободу косаткам и белухам" считает, что в этой ситуации российские власти обязаны предпринять самые срочные исчерпывающие меры для резкого ускорения процесса выпуска белух на свободу. И для этого чиновникам Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства и ВНИРО необходимо принять помощь команды Кусто и обратиться к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой оказать помощь в транспортировке и выпуске белух", - отметил Лисицын.

Между тем, Приморье и Хабаровский край, по которым везли к Охотскому морю косаток и белух, оказались в зоне паводка. В Приморье вода ушла, оставив разбитыми дороги, в Хабаровском крае на Амуре до сих фиксируются опасные отметки уровня воды. Из-за этого последняя партия косаток даже задержалась в пути.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

27 июня ученые ВНИРО сообщили о выпуске первой партии косаток и белух, которых доставили к месту выпуска в Охотском море. С 20 июня по суше и воде они, в сопровождении команды из 70 человек, преодолели 1800 километров. Вторая партия ушла в море 16 июля, третья и четвертая - 6 и 27 августа.

Как завил на полях V Восточного экономического форума сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий Минприроды России Иван Шмаков, оставшихся в неволе белух выпустят до конца осени.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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