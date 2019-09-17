В Мордовии число резидентов ТОСЭР "Рузаевка" увеличилось до десяти

Число резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" выросло до десяти. В сентябре Минэкономразвития России включило в этот реестр еще два предприятия - "Специально производство" и "Модуль".

Компания "Модуль" планирует наладить в городе железнодорожников производство электрощитовой продукции и шкафов. По планам, выпуск продукции составит 90 единиц в год на сумму 30 миллионов рублей. Объем инвестиций в проект - 2,6 миллиона рублей. В ходе его реализации будет создано 19 рабочих мест.

Инвестиционный проект по организации завода по производству металлической стренги намерено запустить предприятие "Специально производство". Проектная мощность 7920 тонн продукции в год на сумму 2,5 миллиарда рублей. Общая стоимость проекта - 182,45 миллиона рублей. В рамках реализации проекта планируется создание 67 новых рабочих мест.

Ранее статус резидентов ТОСЭР "Рузаевка" получили НПО "Промышленная микробиология", "Прогресс", "РМР Цифровые Технологии", "УФ Технологии", "Нефтехиммаш","ЗИТЭС", "Развитие" и "ЭКО Компаунд Групп Поволжье".

Всего в рамках реализуемых ими проектов будет трудоустроено около 1000 человек.

Напомним, постановление Правительства РФ №1165 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка" было подписано 27 сентября 2017 года. Рузаевка стала первым городом Мордовии, получившим этот статус.

