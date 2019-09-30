Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть

По его словам, на Ближнем Востоке сосредоточено "около 30 процентов мировых запасов энергоносителей, около 20 процентов торговых потоков, около 4 процентов мирового ВВП". В случае прямого конфликта между Саудовской Аравией и Ираном, который наследный принц считает ответственным за недавние атаки на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании SaudiAramco, "все это остановится".

"Если мир не предпримет решительных действий для сдерживания Ирана, мы увидим дальнейшее обострение ситуации, которая будет угрожать мировым интересам, приведет к полному краху мировой экономики. Поставки нефти будут прерваны, цены на нефть подскочат до невообразимых цифр, которых мы никогда в своей жизни не видели", - заявил Мухаммед бен Салман.

Атаки на НПЗ он считает фактически объявлением войны, однако Эр-Рияд предпочитает мирно разрешить этот вопрос, подчеркнул принц, предложив президенту США Дональду Трампу встретиться с иранским лидером Хасаном Роухани и разработать с ним новый вариант соглашения по ядерной программе Тегерана, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. "Политическое и мирное решение всегда лучше, чем военное", - добавил он.

Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников. Ответственность за случившееся взяли на себя сторонники йеменского движения (хуситы), однако США, а за ними и Великобритания, Германия и Франция, обвинили во всем Иран.

Тегеран свою причастность к атакам отрицает. После нападения Эр-Рияд сократил добычу нефти более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Уже 17 сентября министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти. По его словам, Saudi Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце, задействовав стратегический запас.