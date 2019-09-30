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30.09.2019 08:55
Рубрика: В мире

Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть

Текст: Юрий Когалов
Цены на нефть могут взлететь до невероятных значений, если страны мира не объединяться для сдерживания Ирана. Такое мнение выразил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в эфире американского телеканала CBS.

По его словам, на Ближнем Востоке сосредоточено "около 30 процентов мировых запасов энергоносителей, около 20 процентов торговых потоков, около 4 процентов мирового ВВП". В случае прямого конфликта между Саудовской Аравией и Ираном, который наследный принц считает ответственным за недавние атаки на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании SaudiAramco, "все это остановится".

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
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"Если мир не предпримет решительных действий для сдерживания Ирана, мы увидим дальнейшее обострение ситуации, которая будет угрожать мировым интересам, приведет к полному краху мировой экономики. Поставки нефти будут прерваны, цены на нефть подскочат до невообразимых цифр, которых мы никогда в своей жизни не видели", - заявил Мухаммед бен Салман.

Атаки на НПЗ он считает фактически объявлением войны, однако Эр-Рияд предпочитает мирно разрешить этот вопрос, подчеркнул принц, предложив президенту США Дональду Трампу встретиться с иранским лидером Хасаном Роухани и разработать с ним новый вариант соглашения по ядерной программе Тегерана, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. "Политическое и мирное решение всегда лучше, чем военное", - добавил он.

Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников. Ответственность за случившееся взяли на себя сторонники йеменского движения (хуситы), однако США, а за ними и Великобритания, Германия и Франция, обвинили во всем Иран.

Тегеран свою причастность к атакам отрицает. После нападения Эр-Рияд сократил добычу нефти более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Уже 17 сентября министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти. По его словам, Saudi Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце, задействовав стратегический запас.

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