Москва поможет установить диалог между курдами и Дамаском

За первые часы наступления турецкими войсками была обстреляна 181 цель, об этом заявило минобороны Турции. Из разных источников также сообщается о примерно 10 погибших и 20-30 раненых в ходе боевых действий, однако пока остается неясным, идет ли речь лишь о военных или обо всех сразу, включая мирных жителей. Свойственная войне неразбериха и лавина непроверяемой информации создает богатую почву для всевозможных спекуляций.

Две цели

Зона безопасности, как не раз отмечали турки, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, должна выполнять сразу несколько задач.

Первая - стать буфером между юго-востоком Турции, где проживает значительный процент этнических курдов, часть из которых поддерживает идею создания независимого Курдистана и так называемой Автономной администрацией северо-востока Сирии (курды называют это образование Рожава), где действуют курдские отряды народной самообороны (YPG). Эти отряды (Анкара приравнивает их к террористам) составляют ядро курдо-арабского альянса Сирийских демократических сил (СДС), противостоящих Турции и оппозиционных Дамаску, поскольку выступают, как и их патрон, курдская Партия демократического единства, за широкую автономию курдов в составе Сирии.

Вторая задача, озвученная Анкарой - переселить в "зону безопасности" порядка двух миллионов сирийских беженцев со своей территории. Сейчас в Турции насчитывается около 3,6 миллиона временно перемещенных из Сирии лиц, на содержание которых с 2011 года Анкарой было потрачено более 40 миллиардов долларов, согласно цифрам, озвученным незадолго до начала операции "Источник мира". По утверждениям турецкой стороны, в "зоне безопасности" для беженцев будет создана вся необходимая инфраструктура.

Соглашение о создании "зоны безопасности" было достигнуто турками и американцами седьмого августа. США выступили стороной договора потому, что именно они поддерживали СДС, которые после разгрома ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") получили относительный контроль над большей частью Сирии восточнее Евфрата.

Почему курды не высадились в Нормандии?

О поддержке Вашингтоном курдов говорится в прошедшем времени потому, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп распорядился отвести американские войска из зоны предполагаемого удара Турции. Сколько именно американских войск было выведено, остается неясным, по некоторым прикидкам в безопасное место переместили лишь пару гарнизонов из городов, по которым Турция однозначно собиралась наносить удары. Однако даже это привело ко всплеску негатива в отношении Трампа по всему миру, включая США. Сегодня карикатуры, на которых Трамп изображен втыкающим нож в спину курдов, не рисует только ленивый, а хэштэг #KurdsBetrayedByTrump стал одним из самых популярных в Twitter. По всей видимости в ближайшие дни вывод войск из восточной Сирии, неважно, был он или нет, вызовет новую волну возмущения со стороны многочисленных противников Трампа.

Сам Трамп тем временем подливает масла в огонь, выступая со странными заявлениями о том, что курды, например, не помогали США в Нормандской операции во время Второй Мировой войны. В защиту президента выступил госсекретарь Майкл Помпео, который пояснил, что США не давали Турции разрешения на проведение операции, а Трамп только велел отвести американские подразделения во избежание вреда, а также добавил, что у Анкары есть обоснованные серьезные опасения касательно безопасности.

Операция "Источник мира" была осуждена многими странами, включая ведущие державы Евросоюза, а также большинством государств Персидского залива, в том числе Ираном. Лига арабских государств наметила "срочное" заседание, которое, правда, состоится только 11 октября, через два дня после начала турецкой операции. Зато на 10 октября намечено заседание Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться нынешняя ситуация, а также ожидается принятие резолюции.

В Сенат США девятого октября внесен на рассмотрение проект антитурецких санкций, поводом для которых стало начало военной операции "Источник мира" в северной Сирии.

Они включают ограничения на доступ к сбережениям руководства страны, хранящимся в США, а также накладывают запрет на выдачу им виз. В число руководства попали, согласно законопроекту, президент Турции, вице-президент, а также - министры обороны, иностранных дел, финансов, торговли, энергетики. Кроме того, документ предусматривает санкции в адрес любых поставщиков вооружений и военного снаряжения, контактирующих с Турцией; санкции в отношении энергетический сектор; запрет на получение Турцией военной помощи от США. Кроме того, в законопроекте отдельным параграфом выделена как нарушение покупка Турцией российских зенитных комплексов С-400. Предполагается, что санкции могут быть отменены, когда Турция выведет свои войска из Сирии.

Авторами законопроекта стали сенатор от демократов Крис ван Холлен и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Оба инициатора заявили, что ожидают поддержки законопроекта в Конгрессе США со стороны обеих партий, поскольку "большинство в законодательном органе полагают, что отказывать в поддержке курдам, которые были сильными союзниками США в борьбе с террористами ДАИШ - неправильно".

На 13 ноября намечена встреча Эрдогана с Трампом, и вероятно, что раньше никаких решительных шагов с американской стороны не будет.

Террористу - воля

Курды, как и следовало ожидать, обвиняют Турцию во всех грехах, включая убийство мирных жителей и разрушение в ходе обстрелов христианских святынь. Последнее - дополнительный аргумент в их призывах к Западу вмешаться в происходящее. Во многих европейских столицах девятого октября прошли курдские манифестации с призывом не оставаться в стороне и ввести бесполетную зону в районе сирийско-турецкой границы. Но главным доводом курдов остается угроза терроризма. Как заявили СДС девятого октября, на северо-востоке Сирии объявлена всеобщая мобилизация. Это означает, что все уйдут на турецкий фронт, оставив без охраны остальную часть восточной Сирии, в том числе лагеря, в которых содержатся пленные боевики ДАИШ. По информации от курдской стороны, первые плоды такой вольницы уже есть - несколько жен террористов сбежали из лагеря Эль-Голь. Нельзя исключать, что в ближайшие часы появятся сообщения о новых побегах. Эту информацию очень трудно проверить, однако она может стать прекрасным аргументом для усиления международного давления на Турцию.

Россия как посредник

Еще за пару дней до начала турецкого наступления командование СДС преодолели свою неприязнь к режиму Асада и обратились к Дамаску с предложением вступить в переговоры о совместном противостоянии турецкому наступлению. Таким образом операция "Источник мира" может послужить поводом для сближения до сих пор позиционирующего себя независимым от Дамаска оппозиционного курдо-арабского альянса и режима Асада.

Возможно, одним из главных медиаторов в этом совсем непростом деле сможет стать Россия. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва будет содействовать предметному диалогу между курдами и Дамаском. Курды отреагировали на это письмом, в котором сказано: "Позитивно оцениваем заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу диалога между автономной администрацией и сирийским правительством и надеемся, что Россия сыграет роль гаранта и поддержит".

При этом Турции невыгодна длительная военная операция в Сирии. Во-первых, она может привести к еще большему давлению на Анкару, у которой и так весьма непростые отношения с Вашингтоном. Например, Трамп заявил девятого октября, что если Конгресс решит наложить санкции на Турцию, то это "будет окей". Во-вторых, война - это большие расходы, а экономика Турции находится сейчас не в лучшем состоянии. В третьих, Эрдогану нужны не постоянные стычки в подбрюшье Турции, а показать, что ему есть что противопоставить угрозе со стороны курдских радикалов, и тем самым поднять свой рейтинг среди собственного населения.

Однако в ближайшие несколько дней Турция, скорее всего, попытается достичь как можно большего, чтобы потом были предмет для переговоров и аргументация для введения контроля в "зоне безопасности", которая пока, конечно, совсем не безопасна.