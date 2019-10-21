Новости

Яна Поплавская рассказала, как ее пытался изнасиловать уголовник 12:50
Продолжение "Малефисенты" возглавило российский прокат 12:32
Мэрилин Мэнсон выпустил клип на американскую народную песню 11:47
В Москве госпитализирована актриса Валентина Талызина 10:53
Коппола и Скорсезе обрушились на комикс-блокбастеры 10:41

Роберт Земекис может снять игровой ремейк "Пиноккио"

Новости
    21.10.2019, 12:43
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Disney ведет переговоры с Робертом Земекисом о съемке игрового ремейка дважды "оскаровского" мультфильма "Пиноккио" (1940). Об этом сообщает Variety.

Фото: kinopoisk.ru
Продолжение "Малефисенты" возглавило российский прокат

Изначально на пост режиссера рассматривался Пол Кинг, поставивший два фильма о приключениях медвежонка Паддингтона, но он выбыл из проекта по неназванным причинам.

По информации источника, Земекис проявлял интерес к экранизации знаменитой сказки Карло Коллоди еще летом этого года, но решил сперва полностью закончить работу над картиной "Ведьмы" для Warner Bros.

По предоставленной информации, знаменитый режиссер сейчас занят подбором каста для новой ленты. В частности, роль Джеппетто - отца Пиноккио, могла отойти Тому Хэнксу, который работал с Земекисом над "Форрестом Гампом" и "Изгоем", но стороны так и не пришли к соглашению.

Грядущий фильм продолжит стратегию Disney по экранизации своих классических мультфильмов. Напомним, в этом году "Аладдин" и "Король Лев" преодолели рубеж в миллиард долларов по сборам.

Как сообщалось ранее, "Пиноккио" был признан самым лучшим мультфильмом в общем рейтинге всех полнометражных анимационных лент Disney.

Между тем, напомним, в Италии занимаются своей версией "Пиноккио".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Видео: Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж 20.10.2019
Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein 20.10.2019
Леди Гага, которую фанат уронил со сцены, выложила рентгеновский снимок 20.10.2019
Назван актер, который сыграет Загадочника в новом "Бэтмене" 20.10.2019
⧣ Голливуд
Фото: REUTERS/ Darrin Zammit
Элтон Джон жестко раскритиковал ремейк "Короля Льва" 20.10.2019
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового "Терминатора" 20.10.2019
Лоза проанализировал американские фильмы про нашествия инопланетян 19.10.2019
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ HBO
Вышел трейлер "Чужака" по Стивену Кингу 20.10.2019
У "Ведьмака" появился новый тизер 18.10.2019
Советский "Вий" снова признан одним из самых страшных фильмов в истории 17.10.2019
⧣ Disney
Фото: REUTERS/ Gonzalo Fuentes
Опубликованы первые фото со съемок Эммы Стоун в образе Стервеллы 18.10.2019
Вышел трейлер ремейка "Леди и Бродяги" с настоящими собаками 16.10.2019
Вышел финальный русский трейлер "Холодного сердца 2" 15.10.2019