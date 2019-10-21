Роберт Земекис может снять игровой ремейк "Пиноккио"

Компания Disney ведет переговоры с Робертом Земекисом о съемке игрового ремейка дважды "оскаровского" мультфильма "Пиноккио" (1940). Об этом сообщает Variety.

Изначально на пост режиссера рассматривался Пол Кинг, поставивший два фильма о приключениях медвежонка Паддингтона, но он выбыл из проекта по неназванным причинам.

По информации источника, Земекис проявлял интерес к экранизации знаменитой сказки Карло Коллоди еще летом этого года, но решил сперва полностью закончить работу над картиной "Ведьмы" для Warner Bros.

По предоставленной информации, знаменитый режиссер сейчас занят подбором каста для новой ленты. В частности, роль Джеппетто - отца Пиноккио, могла отойти Тому Хэнксу, который работал с Земекисом над "Форрестом Гампом" и "Изгоем", но стороны так и не пришли к соглашению.

Грядущий фильм продолжит стратегию Disney по экранизации своих классических мультфильмов. Напомним, в этом году "Аладдин" и "Король Лев" преодолели рубеж в миллиард долларов по сборам.

Как сообщалось ранее, "Пиноккио" был признан самым лучшим мультфильмом в общем рейтинге всех полнометражных анимационных лент Disney.

Между тем, напомним, в Италии занимаются своей версией "Пиноккио".