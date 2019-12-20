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20.12.2019 17:58
Рубрика: Власть

ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину в день пресс-конференции

Текст: Татьяна Замахина
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал темы, которые затронули россияне во время большой пресс-конференции Владимира Путина. Кроме того, социологи сравнили, как изменились показатели одобрения работы президента РФ, а также доверия к нему ко дню пресс-конференции.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Социологи сравнили данные за 19 декабря с периодом с 9 по 15 декабря. Выяснилось, что показатель одобрения деятельности президента в день пресс-конференции вырос в сравнении со значениями прошлой недели - с 62,5% до 64%. А на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71% респондентов. Для сравнения, на прошлой неделе такой ответ давали 69,3% опрошенных.

Отметим, что ВЦИОМ для выявления динамики рейтингов госорганов и конкретных политиков ежедневно опрашивает 1600 российских респондентов.

Исследование отношения зрителей мероприятия к его тематике проводилось прямо в ходе трансляции пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря. ВЦИОМ провел несколько фокус-групп в разных городах России. В исследовании приняли участие 120 респондентов - граждан РФ в возрасте от 18 лет. Для изучения отношения использовался метод измерения восприятия видеоматериалов. При этом реакция граждан фиксировалась в режиме реального времени.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как сообщает ВЦИОМ, в ТОП тем, вызвавших наибольшую реакцию, вошла, во-первых, ситуация в здравоохранении. Напомним, что президент рассказал о способах повышения зарплат врачей и о борьбе с большой разницей в заработках рядовых и руководящих медиков. В ТОП также вошла демографическая ситуация и миграция - Владимир Путин ответил на вопрос на эту тему, рассказав, среди прочего, об адаптации мигрантов в российском обществе. Другие актуальные темы - работа правоохранительных органов (в том числе так называемое дело Голунова), ситуация на Украине, а также отношения с Японией. Участников фокус-групп также затронул ответ президента на тему несправедливого решения WADA в отношении российского спорта. Реакцию общественности, кроме того, вызвали темы борьбы с алкоголизмом и домашним насилием. Ожидаемо в ТОПе оказался и вопрос индексации пенсий.

Социологи также рассказали об оценке одобрения работы премьер-министра и правительства России - с 9 по 15 декабря 2019 года этот показатель составил 36,4% и 40,4% соответственно.

По итогам прямого вопроса о доверии политикам показатели составили: Дмитрию Медведеву доверяют 37,5%, Владимиру Жириновскому - 37,8%, Геннадию Зюганову - 33,2%, Сергею Миронову - 26,3% опрошенных.

Уровень поддержки партии "Единая Россия" за указанную неделю составил 31,4%, КПРФ - 15,6%, ЛДПР - 13%, "Справедливой России" - 6%.

Власть Работа власти Госуправление Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года

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