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Рубрика: Культура

"Золотой глобус" приготовил сюрпризы

Текст: Валерий Кичин
Уже сегодня, то есть пятого января вечером (утром шестого января по московскому времени), в Калифорнии состоится 77-я церемония вручения "Золотых глобусов" - наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда HFPA.

В сравнении с Киноакадемией, присуждающей "Оскара", Ассоциация немногочисленна: в голосовании за лауреатов "Золотого глобуса" участвуют менее ста членов HFPA. Люди там собрались, как известно, чаще всего случайные и никому не известные, но нюх у них отменный - их предпочтения чаще всего повторяются и на церемонии "Оскара", так что интерес к "Глобусу" всегда очень оживленный: он считается верным барометром предстоящих штормов в Американской киноакадемии.

Фото: Предоставлено нон-стоп продакшн
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Как известно, победители "Глобуса" будут названы в двух категориях: драмы и комедии/мюзиклы.

В категории "Драма" состязаются "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Джокер" Тодда Филлипса, "Два папы" Фернанду Мейреллиша, "Брачная история" Ноа Баумбака и "1917" Сэма Мендеса. Большинство наблюдателей прогнозирует победу "Ирландцу".

В номинации "Комедия/мюзикл" на финишной прямой фильмы "Меня зовут Долемайт" Крэйга Брюэра, победитель фестиваля в Торонто "Кролик Джоджо" новозеландца Тайки Вайтити, импровизация Райана Джонсона на темы Агаты Кристи "Достать ножи", байопик Декстера Флетчера "Рокетмен" и ностальгическая сага Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде", которой и прочат награду.

Фото: kinopoisk.ru
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В номинации "Лучшая режиссура" назревает феминистский скандал: среди фаворитов только мужчины! Здесь к уже названным Тарантино, Филлипсу, Скорсезе и Мендесу примкнул Пон Джун-хо с "Паразитами". Здесь оракулы теряются в догадках: кто-то присудил бы "Глобус" корейцу, кто-то - Тарантино или Скорсезе. Я бы без колебаний отдал предпочтение Тарантино, но меня вряд ли кто услышит.

Номинация актеров драмы складывается так: здесь Антонио Бандерас в исповедальной драме "Боль и слава", Кристиан Бэйл ("Форд против Феррари"), Хоакин Феникс ("Джокер"), Джонатан Прайс ("Два папы") и Адам Драйвер ("Брачная история"). Победу предрекают Фениксу.

Среди актрис драмы в номинантах Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории", Шарлиз Терон в "Скандале", Сирша Ронан в "Маленьких женщинах", Синтиа Эриво в патетическом байопике "Гарриет" и Рене Зеллвегер в роли кинолегенды Джуди Гарлэнд (байопик "Джуди"). Ей по справедливости и пророчат премию, хотя рулетка может выкинуть любой из номеров.

Фото: kinopoisk.ru
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В категории "Комедия/мюзикл" в лучшие актеры попали Дэниел Крэйг ("Достать ножи"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды в… Голливуде"), Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт"), Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо") и Тарон Эгертон в "Рокетмене". Мой выбор - безусловно ДиКаприо, со мной не согласились большинство мировых экспертов: их фаворит Тарон Эгертон. Что не лишено смысла: такой молодой, а уже поет!

Лучшие комедийно-мюзикальные актрисы: Ана де Армас ("Достать ножи"), Кэйт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?"), Эмма Томпсон (фильм "Поздней ночью", который у нас получил название "В прямом эфире"), Бини Фелдштейн ("Образование") и Аквафина в "Прощании". Ей и прочат награду.

Из анимаций в числе номинантов "Король Лев", "Потерянное звено", "Холодное сердце-2", "Как приручить дракона-3" и "История игрушек-4".

Фото: kinopoisk.ru
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И наконец, категория, куда российское кино так и не попало: "Лучший фильм на иностранном языке". Среди счастливцев "Прощание" Лулу Ванг (Китай), "Отверженные" Ладжа Ли (Франция), "Боль и слава" Педро Альмодовара (Испания), "Паразиты" Пон Джун-хо (Южная Корея) и "Портрет девушки в огне" Селин Сьямма (Франция). Фаворит большинства экспертов - "Паразиты".

В отличие от "Оскара", "Золотой глобус" рассматривает также телесериалы и фильмы, снятые для ТВ. В области многосерийной драмы журналисты будут выбирать из пяти номинантов: "Корона", "Утреннее шоу", "Большая маленькая ложь", "Наследники" и "Убивая Еву"; из комедийных сериалов: "Политик", "Метод Комински", "Барри", "Удивительная миссис Мейзел" и "Дрянь".

Из мини-сериалов впереди "Чернобыль", "Невероятное", "Самый громкий голос", "Уловка-22" и "Фосси/Вердон" - фильм о великом хореографе и кинорежиссере Бобе Фосси и танцовщице Гвен Вердон.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Даже беглый просмотр списка претендентов на "Глобус" показывает быстро растущую экспансию стрим-гиганта Netflix. Еще недавно он только пытался завоевать место под солнцем киноиндустрии, а теперь у него уже 34 номинанта на "Золотой глобус"!

Церемония "Золотого глобуса" пройдет в отеле "Беверли Хилтон" в Беверли Хиллс, Калифорния. Ее вновь будет вести актер и режиссер Рики Жервэ.

Что касается "Оскара", то сейчас в Американской киноакадемии идет голосование, и номинанты Академической премии будут объявлены в понедельник 13 января. Таким образом, окончательные результаты "Золотого глобуса", которые объявят уже сегодня, могут серьезно повлиять на голосование академиков "Оскара".

Культура Кино и ТВ Мировое кино Премия "Золотой глобус"

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