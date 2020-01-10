Фильм "Холоп" собрал рекордную кассу в российских кинотеатрах

Картина режиссера Клима Шипенко (его другие фильмы "Текст", "Салют-7") появилась в кинотеатрах 26 декабря 2019 года и за первый уик-энд собрала 303 миллиона рублей. На второй неделе благодаря высоким зрительским оценкам и хорошему сарафану касса составила 1,3 миллиарда рублей. Во второй день Нового года картина показала рекордную посещаемость - 101 человек на сеанс, тогда как на фильм Федора Бондарчука "Вторжение" посещаемость 60 человек на сеансе. При этом, фильм посмотрели молодежь до 25 лет, зрители в возрасте от 25 до 45 и от 45 и выше. Хотя изначально "Холоп" был нацелен на молодежь, оказалось, что комедия, совмещенная с моралью, нравится и более взрослым людям. Это легкое кино в новогодние праздники устроило всех.

Молодой герой - мажор Гриша - натворил много дел. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх пошел на крайние меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

На самом деле, над ним проводится изощренный психологический эксперимент - избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы.

Гришу сыграл сербский актер, любимец женщин и девушек, Милош Бикович, а гроза всех интернов - Иван Охлобыстин - психолога. Именно он погружает мажора в сложные психологические ситуации. Бывшую жену психолога сыграла Мария Миронова.

Внесли весомый вклад в успех картины и белорусы.

Актриса белорусского происхождения Александра Бортич, сыгравшая княжну Рогнеду в "Викинге" с Данилой Козловским, в этом фильме - девушка, в которую неожиданно влюбляется главный герой.

- Мне посчастливилось пообщаться с Александрой, - рассказал один из основателей фестиваля средневековой культуры "Хельга", пскович Василий Мизгирев. - Я приехал на съемочную площадку в костюме викинга, и она сразу сказала: "Ой, привет, какой классный костюм!" Мы участвовали в сцене, когда Гришу вели по деревне и показывали, как казнят провинившихся. Конечно, увидев такое, сын олигарха испугался.

В картине засветился и сын Дмитрия Нагиева - Кирилл - в роли сына барина.

Кирилл праздновал день рождения на площадке и был очень тронут, когда актеры поздравили его.

Съемки проходили в Псковской области и заняли несколько недель, а также в кинодеревне в Новоржевском районе. Там снимался "Батальон" Дмитрия Месхиева - фильм о женском батальоне, сражавшемся на территории белорусской Сморгони во время Первой мировой войны.

Генеральных продюсеров у фильма 9 человек, среди них белорус Виталий Шляппо, известный по сериалу "Кухня" и "СуперБобровы". Музыку написали Иван Бурляев и Дмитрий Носков.

Продюсер Виталий Шляппо - сценарист, генеральный продюсер и один из основателей компании YBW, которая уже более 10 лет производит в России комедийные сериалы и передачи.

Виталий появился на свет в белорусском Витебске 18 июня 1975 года. После школы поступил в Витебский Государственный университет, где учился на преподавателя математики. В середине 1990 годов, во время учебы, стал активно участвовать в играх КВН (в составе команды БГУ). После избрания его капитаном, команда 2 раза становилась чемпионом Высшей лиги. Именно тогда Виталий понял, что хочет связать свое будущее с творческой деятельностью. В 2005 году Виталий Шляппо перешел на канал СТС. Там он стал разработчиком, сценаристом и креативным продюсером множества известных проектов: ситкомов "Думай, как женщина", "Игрушки", "Кухня", "Последний из Макикян", "Светофор", "Неформат" , комедийных скетч-шоу "МосГорСмех", "Даешь молодежь", "6 кадров", "Одна за всех".