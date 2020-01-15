В 2019 году читательская аудитория "СОЮЗа" в интернете достигла рекордной цифры

По данным счетчика GoogleAnalitycs, в прошедшем году общее число заходов на интернет-страницу "СОЮЗа" на портале "Российской газеты" преодолело высокую планку в пять миллионов.

Мы проанализировали динамику за последние три года. В 2016 году число уникальных посетителей составляло 324 339 человек. А количество просмотров материалов составило 424 296 человек. За этот же период (с января по конец декабря) 2017 года число уникальных пользователей достигло 469 061. Количество просмотров материалов насчитывало 621 тысячу. В 2018 году на проект "СОЮЗ" зашло уже 2 миллиона 748 тысяч пользователей. А общее число просмотров составило 3 миллиона 58 тысяч посетителей. И вот взята новая высота: 5 млн 232 тысячи посетителей. То есть по сравнению с 2016 годом число просмотров материалов проекта "СОЮЗ" выросло в 12 с лишним раз. Это наша аудитория, наши люди "СОЮЗа"!

Мы с нетерпением дожидались данных от наших аналитиков, чтобы узнать, какие же темы оказались самыми востребованными, нужными и интересными нашим читателям. Топ-5 за 2019 год показал, что интересы аудитории "СОЮЗа" очень разносторонни, но есть многое, что нас всех объединяет.

1. "Репортеры "СОЮЗа" опробовали прокат зонтов и посмотрели кино в лесу". Александр Нестеров, Екатерина Пряхина.

66 612 просмотров.

Итак, на первом месте оказалась история из разряда "испытано на себе". Она вышла летом, когда в Москве в лесопарках по вечерам бесплатно стали "крутить" кино, а в Минске на улицах появились специальные бесплатные зонтики. Репортеры "СОЮЗа" с удовольствием протестировали эти начинания. Повседневная городская жизнь с ее, на первый взгляд не важными, но приятными событиями, оказывается интересна читателям и в России, и в Беларуси.

2. "Как изменение тарифов на сотовую связь в РФ может отразиться на союзном роуминге". Юлия Васильева.

52 798 просмотров.

Россияне и белорусы активно взаимодействуют между собой, много ездят друг к другу по работе и в гости и, конечно, много звонят друг другу по телефону. Одной из самых горячих тем 2019 года были переговоры об отмене союзного роуминга. "СОЮЗ" регулярно освещает данную тему. Закономерно, что статья "Слышен звон" оказалась на втором месте в топе читательских предпочтений.

3. "Чем Минск удивит болельщиков на II Европейских играх". Александр Нестеров.

47 790 просмотров.

II Европейские игры состоялись в Минске в июне. В материале "Минск гостеприимный" "СОЮЗ" рассказал не столько о спортивной стороне праздника, сколько о том, как его гости могли с комфортом разместиться, хорошо провести время, ничего не пропустить и при этом сэкономить. Статья заняла третье место в рейтинге.

4. "Сколько студенту стоит снять жилье в Москве и Минске". Александр Мелешенко, Ольга Пасияк.

43 985 просмотров.

Еще одна житейская тема. Публикация "Живи, студент", полная практических советов и представившая обзор реальных цен на студенческое жилье, вышла на 4-е место.

5. "Какими премьерами порадуют в новом сезоне театры Беларуси и России". Мария Воронова.

43 915 просмотров.

Это говорит о том, что не только практические вопросы интересуют читателя. Тема культуры всегда занимает рейтинговые строчки. Стала уже традицией, что театралы России и Беларуси едут в соседнюю страну ради выступления любимой оперной дивы или нового спектакля...

Как нас читали в декабре на сайте www.rg.ru

В декабре число уникальных посетителей проекта "СОЮЗ" составило 459 тысяч человек, а количество просмотров - 497 тысяч. Рейтинг последнего месяца года только подтвердил наши выводы о самых востребованных читателями темах.

Лучшая десятка

На первом месте в топе оказался материал "Встречное движение" о том, что в день 20-летия Союзного государства открылся новый железнодорожный маршрут. Публикация набрала 24 901 просмотр. Автор Ольга Вальченко в лучших традициях "СОЮЗа" сама отправилась по новому маршруту Гомель - Новозыбков.

"СОЮЗ" стал для читателей "информационным окном", рассказывающим о том, как "стыкуются" белорусское и российское законодательства, как следует поступать и куда обращаться в тех или иных жизненных ситуациях. В декабре для материала в рубрику "Почта "СОЮЗа" Юлия Васильева нашла ответы на простые, но очень частые вопросы: в какой валюте брать с собой деньги, отправляясь в соседнюю страну, нужен ли отечественный паспорт и тому подобные. Материал попал на вторую строчку рейтинга декабря.

Фото: БЕЛТА

Третье место у публикации Юлии Васильевой и Александра Нестерова "Как работать будем", рассказывающей, сколько дней будут отдыхать в новом году белорусы и россияне. Приятная тема набрала 19 809 просмотров.

Также в "горячую десятку" вошли материалы о новинках кино - "Их звали чайками" Владимира Бибикова (19 190 просмотров), "Горячий снег Ржева" Татьяны Хорошиловой (16 098 просмотров).

Роуминг по-прежнему остается одним из самых волнующих вопросов: статья Ольги Герасименко "Входящие - на выход!" о том, что Беларусь и Россия подписали "дорожную карту" по отмене роуминга, набрала 16 093 просмотра.

Студенческая жизнь и академические обмены всегда живо интересуют читателей: "Пора на взлет" Яны Шамаевой о минских студентах, которые приехали в Ижевск учиться ракетостроению, набрала 12 610 просмотров.

Фото: Photoxpress.ru

Конечно, привлекательными и обаятельными в декабре были праздничные новогодние темы. Читатели отметили колонку Николая Долгополова "Главное - не чокнуться" о том, как не превратить Новый год в банальный праздник живота. Она набрала 17 310 просмотров. О праздничных традициях рассказывает материал Дмитрия Умпировича и Светланы Цыганковой "Важная птица", объясняющий, почему гусь остается коронным блюдом на новогоднем столе белорусов, у него 14 506 просмотров. Юлия Васильева узнала, можно ли в новогодние каникулы покататься на кораблике по Москве-реке, материал набрал 12 891 просмотр...

Подготовила Екатерина Пряхина