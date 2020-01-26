13 японских автомобилей, которые оказались не нужны россиянам

Хотя словосочетание "японские автомобили" продолжает оставаться синонимом "качества" и "надежности", не все из них вызывают большой спрос на авторынке. "РГ" изучила статистику продаж за 2019 год и выбрала из перечня моделей те машины из Страны восходящего солнца, какие продавались хуже остальных.

Для начала - о пяти самых провальных представителях сегмента SUV.

Infiniti QX60 - изначально не бестселлер. Автомобиль дорогой и с неоднозначным дизайном, а тут еще и обновление подоспело среди года. В случае с нишевыми моделями - это сложная ситуация: дилерам надо дораспродать старые машины и получить новые. Потому 848 продаж - не такой уж и плохой результат. Отметим, что рестайлинговый QX60 получил модернизированный 3,5-литровый бензиновый V6 и полный привод. Стоит кроссовер от 3 420 000 до 4 050 000 рублей.

Далее следует Subaru Outback, у которого 795 продаж. Этот кроссовер также обновился в середине 2019 года, но тут идет речь скорее о пересмотре оснащения комплектаций. Добавили два цвета кузова, в салоне появились лакированные вставки. Дизайн и линейка двигателей не изменилась.

Базовым является 2,5 литровый мотор, выдающий 175 л.с. Также доступен 3,6 литровый силовой агрегат, развивающий 260 л.с. Оба работают с вариатором и постоянным полным приводом. Цены говорят о многом: от 2 719 000 до 3 699 900 рублей.

Кроссовер Lexus GX был продан в количестве 621 штука. Люксовая версия Prado бесконечно далека от результатов внедорожника Toyota. И в первую очередь из-за цены - от 4 565 000 до 5 061 000 рублей за автомобиль с 296-сильным мотором V8 объемом 4,6 литра и шестиступенчатым "автоматом". Ситуацию может чуть-чуть подправить обновление модели, которое произошло под конец года.

Вторым с конца в этом антирейтинге оказался легендарный Suzuki Jimny, который продавался до марта в дорестайлинговом виде, а с июля - уже в обновленном. Модель получила новый двигатель К15В объемом 1,5 литра на 102 л.с., который предлагается в сочетании с двумя КПП на выбор: с 5-ступенчатой "механикой" или модернизированным 4-диапазонным "автоматом" Aisin. На презентации нового Jimny компания сообщила, что до конца года планирует продать 600 машин, но все остановилось на отметке 557. Впрочем, это больше, чем в 2018 году, когда было 466 продаж.

Фото: Пресс-служба Honda.

Ну а про главного неудачника среди японских кроссоверов - 8-местный Honda Pilot - мы уже писали. С результатом 228 продаж он занял 10-е место в антирейтинге всех кроссоверов на нашем рынке. Хуже расходились, в основном, только "китайцы". Примечательно, что в этом году японцы обновили модель, подкорректировав ей внешность, добавив хрома и включив светодиодные противотуманки во все комплектации. У нее доступен 3-литровый 249-сильный мотор и полный привод. Но цена от 3 214 900 до 3 814 900 рублей привлекательности явно не добавляет.

Фото: Пресс-служба Isuzu.

Suzuki Jimny и Honda Pilot входят и в топ-10 самых ненужных россиянам "японцев" вне зависимости от типа кузова, занимая в нем десятое и восьмое места соответственно. Между ними расположился рамный пикап D-Max с 285 продажами.

В этом году на глобальном рынке появилось новое поколение модели, тогда как до нас добралась лишь рестайлинговая версия предыдущей генерации. Автомобиль оснащается 3-литровым турбодизелем мощностью 177 л. с. и имеет полный привод с жестко подключаемым передним. Цена 2 145 000 рублей за машину с полуторной кабиной и 2 245 000 с двойной с учетом слабо развитой дилерской сети продажам, видимо, не способствуют.

Фото: Пресс-служба Subaru.

На седьмой позиции - понятно, с конца - бизнес-седан Subaru Legacy. С марта 2019 года дилеры бренда стали принимать заказы на обновленную модель, но изменения оказались незаметными - во всех смыслах. Учитывая конкуренцию в этом сегменте со стороны Toyota Camry и корейских четырехдверок, у "японца" с безальтернативным мотором 2.5 на 175 л.с. и вариатором за 2 279 000 - 2 429 000 рублей шансов изначально было мало. 207 продаж за год - тому подтверждение.

Infiniti Q50. Фото: Пресс-служба Infiniti.

Ниже в списке еще два седана, у которых число новых владельцев не превысило и 150. Это Lexus LS (140) и Infiniti Q50 (132). С первым все понятно. Не стоило и ждать большего от машины ценой от 5 947 000 до 9 778 000 рублей. Второй значительно дешевле - от 2 215 000 до 3 635 000 рублей, но в этой нише есть куда более интересные и понятные варианты.

Infiniti Q60. Фото: Пресс-служба Infiniti.

Ну а далее идут модели, у которых менее 50 продаж за год. Это купе Infiniti Q60 по цене от 3 470 000 рублей (46 единиц), еще один седан Lexus IS, который закончился у дилеров в августе (39), и нишевый спортивный седан с оппозитным турбомотором Subaru WRX (37).

Ну а самым невостребованным оказался настоящий спорткар Nissan GT-R, способный разогнаться до сотни за 2,8 секунды благодаря 570-сильному турбомотору V6 объемом 3,8 литра. Для столь специфического авто стоимостью 7 262 000 рублей тираж в 16 экземпляров - пожалуй, даже неплохой результат.

Отметим, что в нашем антирейтинге учитывались только модели, которые продавались в течение года хотя бы 6 месяцев.