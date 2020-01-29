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29.01.2020 11:13
Рубрика: Власть

Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о введении должности зампреда Совбеза

Текст: Галина Мисливская

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон о введении в Совбезе РФ должности заместителя председателя. Решение было принято на заседании комитета в среду, сообщает РИА Новости.

С инициативой о введении такого поста выступил 15 января президент России Владимир Путин после того, как Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства. Экс-премьеру было предложено занять эту должность. Затем глава государства внес в Госдуму законопроект об изменениях в структуре Совета безопасности РФ.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Госдума приняла во втором чтении проект о должности зампреда Совбеза

Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Его полномочия зампреда также определяются главой государства.

Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Претендовать на должности заместителя председателя, секретаря, постоянных членов и члена Совета безопасности могут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

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