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30.01.2020 15:54
Рубрика: Спорт

Быстров: История с Халком? Спаллетти решил переложить все на россиян

Экс-игрок сборной России высказался о трансферах в РПЛ и назвал одну из главных проблем нашего футбола
Текст: Артур Нанян, Илья Соболев
До рестарта отечественного футбольного сезона осталось меньше месяца. Напомним, часть матчей первого после зимней паузы 20-го тура состоится уже в конце февраля.
Футболисты "Спартака" поборются за первый трофей года на предсезонном турнире в Катаре. Фото: Михаил Синицын/ РГ Футболисты "Спартака" поборются за первый трофей года на предсезонном турнире в Катаре. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Футболисты "Спартака" поборются за первый трофей года на предсезонном турнире в Катаре. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Что из себя на данной стадии представляют некоторые клубы российской Премьер-лиги (РПЛ) можно будет увидеть благодаря предсезонному турниру, который пройдет с 1 по 9 февраля в катарской Дохе.

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Это будет уже третий турнир подобного рода. Дебютный состоялся в январе прошлого года также в Катаре, а второй - летом в Австрии. Состав участников, по традиции, внушительный. За трофей поборются московские "Спартак" и "Локомотив", а также "Ростов". Российскую компанию разбавит сербский "Партизан", за который выступают экс-игроки РПЛ, Зоран Тошич и Бибрас Натхо.

О том, почему этот турнир достоин внимания, "РГ" рассказал бывший полузащитник "Зенита" и сборной России, а ныне один из самых нетривиальных экспертов "Матч ТВ" Владимир Быстров. А еще он поделился своим мнением по поводу скандальной ситуации с Александром Кокориным и вспомнил о своем непростом пути в питерском клубе.

Зачем вообще нужны турниры наподобие того, что на выходных стартует в Катаре?

Владимир Быстров: Такой турнир как Кубок Париматч Премьер, конечно, нужен болельщикам. Идет предсезонка, матчей нет. А тут все команды на виду. Летом в Австрии мы увидели чем хорош "Ростов", минусы ЦСКА и "Спартака". И эти недочеты перенеслись в чемпионат. Во-вторых, такой предсезонный турнир - это хорошая возможность для тренеров посмотреть все, оценить собственные силы. И для молодежи это только в плюс. Товарищеские матчи ведь мало показывают. А турнир транслируется в полном объеме. Хочешь не хочешь - придется где-то ускориться, подкатиться. Хотя я вот вообще ненавидел товарищеские встречи. В них ведь легко сломаться. Еще и заставляли играть на фоне сумасшедших нагрузок. Ты провел две тренировки, ноги отваливаются, все болит - а тебе нужно еще и провести матч.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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И как сделать так, чтобы и себя сохранить, и чтобы тренер остался доволен?

Владимир Быстров: Найти взаимопонимание с тренером. Есть, к примеру, такие железные футболисты как Денисов. Он четыре тренировки проведет и еще шесть матчей отыграет. Ничего с ним не будет. Игорь выйдет на поле и не заметит, как одна нога уже оторвалась (смеется). А мне заедут слегка, и все - я не могу встать с кровати. Разный тип футболистов. Один чувствует боль по-своему, а другому вообще все равно.

Самая обсуждаемая тема последних дней - ситуация вокруг Кокорина.

Владимир Быстров: Да все там понятно. Я вот что хочу сказать: если в таком клубе как "Зенит", который идет на первом месте, возникают такие недопонимания между тренером и руководством, представляете, что творится в остальных командах? И имеет ли там тренер хоть какой-нибудь вес? Ситуация с Кокориным - стандартная история для российского футбола. И не только нашего, кстати. Везде так происходит. Просто сейчас все на виду - все в курсе всего и обсуждают в прессе, на ТВ. А раньше просто объявляли о переходе и все - пошел.

Но если быть объективным, вряд ли бы Кокорин играл в стартовом составе "Зенита" при Дзюбе и Азмуне, разве нет?

Владимир Быстров: Что значит вряд ли? Если тренер видел его в составе, пускай даже в роли джокера, выходящего на замену - значит, у него был шанс бороться за свое место. Может, Кокорин на сборах смотрелся лучше Дзюбы и Азмуна. Мне кажется, его хотели отправить в "Сочи", чтобы все улеглось после тюрьмы. Чтобы Саша спокойно работал и набирал форму.

Спокойно не получилось. Внимания к Кокорину - еще больше…

Владимир Быстров: Ну не нравится Кокорину какой футбол показывает "Сочи" - что тут поделать? Если ты привык постоянно играть в атаку, сложно потом перестроиться. Это как когда я перешел в "Анжи", и мне сказали, что нужно находиться на одной линии с защитником. Не понимал этого. Я поиграл там, провел матчей десять - но думаете, получил удовольствие? Конечно, нет.

То есть вы сталкивались с ситуациями и пожестче?

Владимир Быстров: Я видел такое, что даже дичью нельзя назвать.

А примеры?

Владимир Быстров: Так я вам прямо и рассказал. Я даже по телику об этом не говорю (улыбается).

Провальный сезон российских клубов в еврокубках - это случайность или тенденция?

Владимир Быстров: Да тот же ЦСКА вообще офигенно сыграл в Лиге Европы. Они почти во всех матчах владели инициативой. Им просто не везло. У "Краснодара" были хорошие встречи. Просто не могут они пока и в Премьер-лиге показывать доминирующий футбол, и в Европе давать результат. Плюс тренер пробует там молодежь… Хотя, конечно, обеим командам было по силам выйти из группы. Они обязаны были это делать.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после безнадежного поражения от "Бенфики" и вылета из Лиги чемпионов сказал, что катастрофы не случилось. Согласны?

Владимир Быстров: Так Семак еще до Лиги чемпионов говорил, что "Зенит" никого не превосходит по классу в своей группе. И он был прав. Просто у нас любят так преподносить - мол, мы обязаны что-то сделать. Ничего не обязаны. Но для "Зенита" это был опыт. И для Семака тоже. Иногда ставишь себя на его место, думаешь, ну, может, я тоже попытался бы сыграть где-то поосторожнее, на ничью. Но практика показывает, что это ни к чему хорошему не приводит. Там совершенно другой уровень. Мы не можем постоянно играть на тех скоростях. Главное в Лиге чемпионов - набирать очки в домашних матчах. А в гостях со всеми тяжело. Даже со средними командами вроде какого-то "Базеля" или "Лилля".

Есть, кстати, мнение, что Семак - тренер, скажем так, внутреннего пользования…

Владимир Быстров: Что значит внутреннего пользования? Мы уже видели специалистов невнутреннего пользования. И что они сделали? Они даже чемпионат России выиграть не смогли. Я сейчас говорю о Манчини, Луческу. А Семак за короткий промежуток времени собрал звезд в один костяк, и команда уверенно лидирует в Премьер-лиге. Поставь сейчас на его место другого - не факт, что он добился того же. При Манчини и Луческу хуже игроки были? Нет, сильнее. Но результата не было. Их ведь брали не для победы в чемпионате страны. Это и Семак сделает. Их приглашали, чтобы "Зенит" прошел в Лиге чемпионов в плей-офф. Мы своими силами сделали это в свое время. Карабкаясь, бултыхаясь, умирая в обороне против "Порту" и "Бенфики" - мы делали это.

Владимир Быстров: Надо перестать смотреть только на Премьер-лигу. Низшие дивизионы тоже важны. А молодежь там не развивается. Это болото

У Семака есть потенциал, чтобы вывести "Зенит" в плей-офф Лиги чемпионов?

Владимир Быстров: А почему нет? Семак играл в Европе, выступал в таких командах, которые боролись за чемпионство. Просто поймите, что Лига чемпионов - совершенно другой уровень. И там нет мелочей. Люди смотрят все по ТВ и не знают, какое внутреннее состояние в команде, что творится в коллективе, какой футболист слушается тренера, а какой посылает его на три буквы. Все просто смотрят и делают свои выводы. А на самом деле причин может быть много. Семак прогрессирует, развивается. И если, опять же, будет доверие со стороны руководства клуба, все будет нормально. Если тренер говорит, что ему нужен тот или иной игрок - ни в коем случае нельзя решать за него. В любой команде наставник должен быть главным.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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В межсезонье тренерский цех РПЛ пополнился вернувшимся из Голландии Слуцким. Какими вам видятся перспективы его сотрудничества с "Рубином"?

Владимир Быстров: Пока ничего сказать не могу. Я не видел матчей "Рубина". То, что Слуцкий умеет работать - это факт. Я так понимаю, Слуцкий встречался с руководством клуба, получил положительные ответы на те вопросы, которые у него были. Понятно, что он сразу не приведет казанцев к чемпионству. Ему сейчас надо за выживание бороться. Думаю, он справится. И усиление есть - Игнатьев, Бакаев. Да и в принципе у них неплохая молодежь.

На старте сезона вы говорили, что "Спартаку" нужно купить пять или семь игроков, чтобы реально на что-то претендовать. Эти покупки были сделаны. Причем за приличные деньги. Прошло полгода. Какие-то выводы уже можно делать?

Владимир Быстров: В первой части сезона разве что Бакаева можно было бы назвать в "Спартаке" светлым пятном. Но одного светлого пятна недостаточно. Что касается новичков, их, наверное, брали не для того, чтобы за место в десятке бороться. И даже не за второе-третье места, а за чемпионство. Но пока "Спартака" там и близко нет. Значит, приобретения себя не оправдывают.

На днях клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги. Ваше к этому отношение?

Владимир Быстров: Вопрос расширения сейчас не главный. Если бы у наших клубов были академии, если бы они не воровали футболистов друг у друга за 50 тысяч рублей, а сами растили… У нас просто выбор среди молодых игроков был бы больше. Второй момент: молодым игрокам негде развиваться. Если в РПЛ сразу не попал, то где заиграешь? Надо не на премьер-лигу сейчас смотреть, а на первую и вторую лиги. Они же ограниченные, как инвалиды без одной руки. Для молодых ребят - это все равно, что болото.

Но вы с Аршавиным, Кержаковым, Денисовым и другими как-то же пробились?

Владимир Быстров: Так в то время в Питере школы по-другому работали. Еще повезло, что нас таких целая группа вышла, а не один человек. Ведь как тогда было. Накупят чехов с зарплатой условно 300 тысяч рублей. При том, что нам, молодым парням, дают по 30 тысяч. Понятно, что скорее этих чехов в основу будут ставить, а не нас. А чехов приходило столько... Причем все преподносилось так, что свои воспитанники тем временем занимаются не пойми чем. А пока ты действующий футболист, у тебя права голоса нет, в прессе ты ничего сказать не можешь. Но нас было несколько, нас не перегнули, не заставили эти контракты за 30 тысяч подписывать. И приходилось тренерам нас с нашими контрактами в состав ставить, терпеть наши выходки. Но это шло нам на пользу. Мы развивались и тем самым приносили пользу клубу.

Фото: AP Photo/Michel Spingler
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Понятно ваше возмущение, когда приходят средние игроки. Но ведь футболисты уровня Халка или Витцеля - совсем другое дело. Сейчас, глядя назад, как считаете, вы и ваши товарищи правильно поступили, когда пошли на конфликт с руководством клуба?

Владимир Быстров: Да все нормально на самом деле было. Проблемы начались, когда после прихода Халка, Витцеля не было результата. И тренер, понимая, что ответственность за результат лежит на нем, решил все переложить на российских игроков. Вместо того, чтобы признать, что он не может вписать звезд в команду, он пошел по другому пути. Оказалось, проще придумать бредовую историю, что русские попросили зарплату в пять раз больше и отказались выходить на поле. Не мы это все разваливали.

Как к Халку относились?

Владимир Быстров: Относились, как к любому другому иностранцу. У нас же и Данни был, лучший легионер в истории российского футбола. С ним мы почему-то уживались.

Данни не считается. Он же и по-русски говорит…

Владимир Быстров: Он не сразу по-русски заговорил. И по менталитету он все равно оставался иностранцем. Но никаких проблем с ним не возникало. И с Халком этих проблем не случилось бы, не будь всех этих историй.

Досье "РГ"
Владимир Быстров был одним из лучших игроков России в свое время. Фото: Photoxpress


Владимир Сергеевич Быстров

Родился 31 января 1984 года.

Выступал за команды: "Зенит" (2002-2005, 2009-2014), "Спартак" (2005-2009), "Анжи" (2014), "Краснодар" (2014-2017), "Тосно" (2017-2018).

В сборной России дебютировал в 2004 году. Провел за национальную команду 47 встреч, забил четыре мяча. Бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

Заслуженный мастер спорта России (2008). Двукратный чемпион России (2010, 2011/12), двукратный обладатель Кубка страны (2009/10, 2017/18), обладатель Суперкубка России (2011). Пять раз становился серебряным призером чемпионата России (2003, 2005, 2006, 2007, 2012/13), дважды - бронзовым (2009, 2014/15).

Семь раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010). Лучший молодой футболист чемпионата России (2003).

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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