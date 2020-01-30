До рестарта отечественного футбольного сезона осталось меньше месяца. Напомним, часть матчей первого после зимней паузы 20-го тура состоится уже в конце февраля.

Что из себя на данной стадии представляют некоторые клубы российской Премьер-лиги (РПЛ) можно будет увидеть благодаря предсезонному турниру, который пройдет с 1 по 9 февраля в катарской Дохе.

Это будет уже третий турнир подобного рода. Дебютный состоялся в январе прошлого года также в Катаре, а второй - летом в Австрии. Состав участников, по традиции, внушительный. За трофей поборются московские "Спартак" и "Локомотив", а также "Ростов". Российскую компанию разбавит сербский "Партизан", за который выступают экс-игроки РПЛ, Зоран Тошич и Бибрас Натхо.

О том, почему этот турнир достоин внимания, "РГ" рассказал бывший полузащитник "Зенита" и сборной России, а ныне один из самых нетривиальных экспертов "Матч ТВ" Владимир Быстров. А еще он поделился своим мнением по поводу скандальной ситуации с Александром Кокориным и вспомнил о своем непростом пути в питерском клубе.

Зачем вообще нужны турниры наподобие того, что на выходных стартует в Катаре?

Владимир Быстров: Такой турнир как Кубок Париматч Премьер, конечно, нужен болельщикам. Идет предсезонка, матчей нет. А тут все команды на виду. Летом в Австрии мы увидели чем хорош "Ростов", минусы ЦСКА и "Спартака". И эти недочеты перенеслись в чемпионат. Во-вторых, такой предсезонный турнир - это хорошая возможность для тренеров посмотреть все, оценить собственные силы. И для молодежи это только в плюс. Товарищеские матчи ведь мало показывают. А турнир транслируется в полном объеме. Хочешь не хочешь - придется где-то ускориться, подкатиться. Хотя я вот вообще ненавидел товарищеские встречи. В них ведь легко сломаться. Еще и заставляли играть на фоне сумасшедших нагрузок. Ты провел две тренировки, ноги отваливаются, все болит - а тебе нужно еще и провести матч.

И как сделать так, чтобы и себя сохранить, и чтобы тренер остался доволен?

Владимир Быстров: Найти взаимопонимание с тренером. Есть, к примеру, такие железные футболисты как Денисов. Он четыре тренировки проведет и еще шесть матчей отыграет. Ничего с ним не будет. Игорь выйдет на поле и не заметит, как одна нога уже оторвалась (смеется). А мне заедут слегка, и все - я не могу встать с кровати. Разный тип футболистов. Один чувствует боль по-своему, а другому вообще все равно.

Самая обсуждаемая тема последних дней - ситуация вокруг Кокорина.

Владимир Быстров: Да все там понятно. Я вот что хочу сказать: если в таком клубе как "Зенит", который идет на первом месте, возникают такие недопонимания между тренером и руководством, представляете, что творится в остальных командах? И имеет ли там тренер хоть какой-нибудь вес? Ситуация с Кокориным - стандартная история для российского футбола. И не только нашего, кстати. Везде так происходит. Просто сейчас все на виду - все в курсе всего и обсуждают в прессе, на ТВ. А раньше просто объявляли о переходе и все - пошел.

Но если быть объективным, вряд ли бы Кокорин играл в стартовом составе "Зенита" при Дзюбе и Азмуне, разве нет?

Владимир Быстров: Что значит вряд ли? Если тренер видел его в составе, пускай даже в роли джокера, выходящего на замену - значит, у него был шанс бороться за свое место. Может, Кокорин на сборах смотрелся лучше Дзюбы и Азмуна. Мне кажется, его хотели отправить в "Сочи", чтобы все улеглось после тюрьмы. Чтобы Саша спокойно работал и набирал форму.

Спокойно не получилось. Внимания к Кокорину - еще больше…

Владимир Быстров: Ну не нравится Кокорину какой футбол показывает "Сочи" - что тут поделать? Если ты привык постоянно играть в атаку, сложно потом перестроиться. Это как когда я перешел в "Анжи", и мне сказали, что нужно находиться на одной линии с защитником. Не понимал этого. Я поиграл там, провел матчей десять - но думаете, получил удовольствие? Конечно, нет.

То есть вы сталкивались с ситуациями и пожестче?

Владимир Быстров: Я видел такое, что даже дичью нельзя назвать.

А примеры?

Владимир Быстров: Так я вам прямо и рассказал. Я даже по телику об этом не говорю (улыбается).

Провальный сезон российских клубов в еврокубках - это случайность или тенденция?

Владимир Быстров: Да тот же ЦСКА вообще офигенно сыграл в Лиге Европы. Они почти во всех матчах владели инициативой. Им просто не везло. У "Краснодара" были хорошие встречи. Просто не могут они пока и в Премьер-лиге показывать доминирующий футбол, и в Европе давать результат. Плюс тренер пробует там молодежь… Хотя, конечно, обеим командам было по силам выйти из группы. Они обязаны были это делать.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после безнадежного поражения от "Бенфики" и вылета из Лиги чемпионов сказал, что катастрофы не случилось. Согласны?

Владимир Быстров: Так Семак еще до Лиги чемпионов говорил, что "Зенит" никого не превосходит по классу в своей группе. И он был прав. Просто у нас любят так преподносить - мол, мы обязаны что-то сделать. Ничего не обязаны. Но для "Зенита" это был опыт. И для Семака тоже. Иногда ставишь себя на его место, думаешь, ну, может, я тоже попытался бы сыграть где-то поосторожнее, на ничью. Но практика показывает, что это ни к чему хорошему не приводит. Там совершенно другой уровень. Мы не можем постоянно играть на тех скоростях. Главное в Лиге чемпионов - набирать очки в домашних матчах. А в гостях со всеми тяжело. Даже со средними командами вроде какого-то "Базеля" или "Лилля".

Есть, кстати, мнение, что Семак - тренер, скажем так, внутреннего пользования…

Владимир Быстров: Что значит внутреннего пользования? Мы уже видели специалистов невнутреннего пользования. И что они сделали? Они даже чемпионат России выиграть не смогли. Я сейчас говорю о Манчини, Луческу. А Семак за короткий промежуток времени собрал звезд в один костяк, и команда уверенно лидирует в Премьер-лиге. Поставь сейчас на его место другого - не факт, что он добился того же. При Манчини и Луческу хуже игроки были? Нет, сильнее. Но результата не было. Их ведь брали не для победы в чемпионате страны. Это и Семак сделает. Их приглашали, чтобы "Зенит" прошел в Лиге чемпионов в плей-офф. Мы своими силами сделали это в свое время. Карабкаясь, бултыхаясь, умирая в обороне против "Порту" и "Бенфики" - мы делали это.

Владимир Быстров: Надо перестать смотреть только на Премьер-лигу. Низшие дивизионы тоже важны. А молодежь там не развивается. Это болото

У Семака есть потенциал, чтобы вывести "Зенит" в плей-офф Лиги чемпионов?

Владимир Быстров: А почему нет? Семак играл в Европе, выступал в таких командах, которые боролись за чемпионство. Просто поймите, что Лига чемпионов - совершенно другой уровень. И там нет мелочей. Люди смотрят все по ТВ и не знают, какое внутреннее состояние в команде, что творится в коллективе, какой футболист слушается тренера, а какой посылает его на три буквы. Все просто смотрят и делают свои выводы. А на самом деле причин может быть много. Семак прогрессирует, развивается. И если, опять же, будет доверие со стороны руководства клуба, все будет нормально. Если тренер говорит, что ему нужен тот или иной игрок - ни в коем случае нельзя решать за него. В любой команде наставник должен быть главным.

В межсезонье тренерский цех РПЛ пополнился вернувшимся из Голландии Слуцким. Какими вам видятся перспективы его сотрудничества с "Рубином"?

Владимир Быстров: Пока ничего сказать не могу. Я не видел матчей "Рубина". То, что Слуцкий умеет работать - это факт. Я так понимаю, Слуцкий встречался с руководством клуба, получил положительные ответы на те вопросы, которые у него были. Понятно, что он сразу не приведет казанцев к чемпионству. Ему сейчас надо за выживание бороться. Думаю, он справится. И усиление есть - Игнатьев, Бакаев. Да и в принципе у них неплохая молодежь.

На старте сезона вы говорили, что "Спартаку" нужно купить пять или семь игроков, чтобы реально на что-то претендовать. Эти покупки были сделаны. Причем за приличные деньги. Прошло полгода. Какие-то выводы уже можно делать?

Владимир Быстров: В первой части сезона разве что Бакаева можно было бы назвать в "Спартаке" светлым пятном. Но одного светлого пятна недостаточно. Что касается новичков, их, наверное, брали не для того, чтобы за место в десятке бороться. И даже не за второе-третье места, а за чемпионство. Но пока "Спартака" там и близко нет. Значит, приобретения себя не оправдывают.

На днях клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги. Ваше к этому отношение?

Владимир Быстров: Вопрос расширения сейчас не главный. Если бы у наших клубов были академии, если бы они не воровали футболистов друг у друга за 50 тысяч рублей, а сами растили… У нас просто выбор среди молодых игроков был бы больше. Второй момент: молодым игрокам негде развиваться. Если в РПЛ сразу не попал, то где заиграешь? Надо не на премьер-лигу сейчас смотреть, а на первую и вторую лиги. Они же ограниченные, как инвалиды без одной руки. Для молодых ребят - это все равно, что болото.

Но вы с Аршавиным, Кержаковым, Денисовым и другими как-то же пробились?

Владимир Быстров: Так в то время в Питере школы по-другому работали. Еще повезло, что нас таких целая группа вышла, а не один человек. Ведь как тогда было. Накупят чехов с зарплатой условно 300 тысяч рублей. При том, что нам, молодым парням, дают по 30 тысяч. Понятно, что скорее этих чехов в основу будут ставить, а не нас. А чехов приходило столько... Причем все преподносилось так, что свои воспитанники тем временем занимаются не пойми чем. А пока ты действующий футболист, у тебя права голоса нет, в прессе ты ничего сказать не можешь. Но нас было несколько, нас не перегнули, не заставили эти контракты за 30 тысяч подписывать. И приходилось тренерам нас с нашими контрактами в состав ставить, терпеть наши выходки. Но это шло нам на пользу. Мы развивались и тем самым приносили пользу клубу.

Понятно ваше возмущение, когда приходят средние игроки. Но ведь футболисты уровня Халка или Витцеля - совсем другое дело. Сейчас, глядя назад, как считаете, вы и ваши товарищи правильно поступили, когда пошли на конфликт с руководством клуба?

Владимир Быстров: Да все нормально на самом деле было. Проблемы начались, когда после прихода Халка, Витцеля не было результата. И тренер, понимая, что ответственность за результат лежит на нем, решил все переложить на российских игроков. Вместо того, чтобы признать, что он не может вписать звезд в команду, он пошел по другому пути. Оказалось, проще придумать бредовую историю, что русские попросили зарплату в пять раз больше и отказались выходить на поле. Не мы это все разваливали.

Как к Халку относились?

Владимир Быстров: Относились, как к любому другому иностранцу. У нас же и Данни был, лучший легионер в истории российского футбола. С ним мы почему-то уживались.

Данни не считается. Он же и по-русски говорит…

Владимир Быстров: Он не сразу по-русски заговорил. И по менталитету он все равно оставался иностранцем. Но никаких проблем с ним не возникало. И с Халком этих проблем не случилось бы, не будь всех этих историй.

Досье "РГ"

Владимир Быстров был одним из лучших игроков России в свое время. Фото: Photoxpress





Владимир Сергеевич Быстров

Родился 31 января 1984 года.

Выступал за команды: "Зенит" (2002-2005, 2009-2014), "Спартак" (2005-2009), "Анжи" (2014), "Краснодар" (2014-2017), "Тосно" (2017-2018).

В сборной России дебютировал в 2004 году. Провел за национальную команду 47 встреч, забил четыре мяча. Бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

Заслуженный мастер спорта России (2008). Двукратный чемпион России (2010, 2011/12), двукратный обладатель Кубка страны (2009/10, 2017/18), обладатель Суперкубка России (2011). Пять раз становился серебряным призером чемпионата России (2003, 2005, 2006, 2007, 2012/13), дважды - бронзовым (2009, 2014/15).

Семь раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010). Лучший молодой футболист чемпионата России (2003).

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"