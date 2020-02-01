Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия обнаружила оружие западного производства, попавшее в руки террористов в Идлибе. Оно было оставлено боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков, которого цитирует РИА Новости.

Речь идет о девяти бронетранспортерах, 11-ти танках, 62 единицах автомобильной техники с установленным на них крупнокалиберным вооружением, которые были уничтожены или захвачены войсками сирийской правительственной армии при отражении атаки боевиков. Также были обнаружены девять так называемых "джихад-мобилей", четыре реактивные системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Выясняется, по каким каналам это вооружение попало в руки террористов.

По словам Боренкова, найденное оружие в очередной раз показывает мощный военный потенциал боевиков. Он мог быть применен против городов Хама и Алеппо, если бы сирийские правительственные войска не перешли в контрнаступление, отметил высокопоставленный российский военный.

Напомним, что ранее представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что сирийская армия в ходе наступления захватила и уничтожила большое количество вооружений, оставленных боевиками. Это заявление было сделано в ответ на обвинения со стороны госсекретаря США Майка Помпео в том, что Россия и Сирия якобы "препятствуют установлению прекращения огня в северной Сирии". Помпео также обвинил в этом Иран и "Хезболлу", которые, как отметили многие наблюдатели, на самом деле не участвуют в текущих операциях сирийской правительственной армии в Идлибе и Алеппо.

Контрнаступление сирийских войск в пригородах Алеппо и Идлибе началось в среду. При этом мирное население в ходе операции не пострадало. Операции сирийской армии в Идлибе и Алеппо проводились в координации с российскими вооруженными силами. В провинции Идлиб, последнем оплоте террористов, также нашли убежище сотни тысяч мирных жителей после бегства из других частей Сирии. Всего с 19 декабря, когда сирийские правительственные войска начали операцию по освобождению Идлиба, они восстановили контроль над 46-ю населенными пунктами.