В Мордовии число резидентов ТОСЭР "Рузаевка" выросло до 12

Число резидентов первой в Мордовии территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" выросло до 12. Недавно льготный бизнес-статус получили сразу две компании "Конструкционные композиты" и "РузХимНефтеМаш". Соответствующее решение принято Минэкономразвития России.

Реализация проектов, предложенных новыми резидентами, позволит создать в моногороде около 500 новых рабочих мест.

Предприятие "Конструкционные композиты" планирует наладить в железнодорожной столице республики производство композитных изделий широкого профиля (лотки, настилы, опоры, балки, панели, шпунты и т.д.). Общая стоимость проекта - 200 миллионов рублей. На новом производстве будут работать 153 сотрудника.

Инициатором второго проекта, который будет реализован в Рузаевке, выступила компания "РузХимНефтеМаш". В планах - создание в городе современного предприятия по производству металлоконструкций, нефтехимической продукции и резервуаров. Проект стоимостью 600 миллионов рублей позволит обеспечить рабочими местами 339 человек.

Справка "РГ"

Постановление Правительства РФ №1165 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка" было подписано 27 сентября 2017 года. С тех пор статус резидентов получили 10 компаний: НПО "Промышленная микробиология", "Прогресс", "РМР Цифровые Технологии", "УФ Технологии", "Нефтехиммаш", "ЗИТЭС", стекольная компания "Развитие", "ЭКО Компаунд Групп Поволжье" , "Специальное производство" и "Модуль".