В Мордовии число резидентов ТОСЭР "Рузаевка" выросло до 12

Новости

Нурмагомедову неинтересен реванш с Макгрегором 18:43
Вышел тизер продолжения "Большого Лебовски" 18:38
Арестованный за избиение росгвардейца боксер исключен из сборной 18:36
Фото: В Ярославле Волга вышла из берегов 18:30
Госдума ограничит командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом 18:27
Попова: У контактировавших с заболевшими лиц коронавирус не обнаружен 18:11
Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина 18:11
Универсал Skoda Octavia остался в России с одним двигателем 18:04
Суд арестовал Кушиташвили за нападение на росгвардейца 17:54
В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом 17:52
Нарышкин поздравил сотрудников Гохрана со столетием со дня основания 17:50
В Москве в квартире топ-менеджера нашли мертвую девушку 17:38
Пять творческих вузов смогут учить по своим собственным стандартам 17:38
Шведского кулинара пригрозили убить за пиццу с киви 17:36
В Петербурге появятся водородные автобусы 17:33
Шесть человек пострадали при стрельбе в Калифорнии 17:31
"Магнит" приостановил поставки китайских овощей 17:31
В Твери скончался водитель автомобиля, влетевшего в толпу людей 17:28
Голикова: Китай все еще не передал России штамм нового коронавируса 17:23
Введен временный запрет на ввоз экзотических животных из Китая 17:23
В Москве продлен "желтый" уровень опасности 17:21
Псковские таможенники нашли полтора миллиона сигарет в еловых досках 17:18
Проект об индексации пенсий опекунов внесен в Госдуму 17:14
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды 17:12
Найдена наскальная "космическая карта" исчезнувшей цивилизации пуэбло 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 17:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии число резидентов ТОСЭР "Рузаевка" выросло до 12

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Число резидентов первой в Мордовии территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" выросло до 12. Недавно льготный бизнес-статус получили сразу две компании "Конструкционные композиты" и "РузХимНефтеМаш". Соответствующее решение принято Минэкономразвития России.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Реализация проектов, предложенных новыми резидентами, позволит создать в моногороде около 500 новых рабочих мест.

Фото: Николай Гагарин
В 2019-м зарплата в промышленности Мордовии выросла почти на 10%

Предприятие "Конструкционные композиты" планирует наладить в железнодорожной столице республики производство композитных изделий широкого профиля (лотки, настилы, опоры, балки, панели, шпунты и т.д.). Общая стоимость проекта - 200 миллионов рублей. На новом производстве будут работать 153 сотрудника.

Инициатором второго проекта, который будет реализован в Рузаевке, выступила компания "РузХимНефтеМаш". В планах - создание в городе современного предприятия по производству металлоконструкций, нефтехимической продукции и резервуаров. Проект стоимостью 600 миллионов рублей позволит обеспечить рабочими местами 339 человек.

Справка "РГ"

Постановление Правительства РФ №1165 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка" было подписано 27 сентября 2017 года. С тех пор статус резидентов получили 10 компаний: НПО "Промышленная микробиология", "Прогресс", "РМР Цифровые Технологии", "УФ Технологии", "Нефтехиммаш", "ЗИТЭС", стекольная компания "Развитие", "ЭКО Компаунд Групп Поволжье" , "Специальное производство" и "Модуль".

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

Главное сегодня

Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
Чартеры между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля
МВД введет новые комбинации в коды регионов для госзнаков
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку