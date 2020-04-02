С 2000 года Беларусь и Россия направили на союзные программы свыше 50 млрд рублей

В День единения народов Беларуси и России Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко ответил на вопросы корреспондентов "Российской газеты".

Владимир Семашко: Я как Посол Беларуси в России для себя очень четко понимаю важность сотрудничества Беларуси с российскими субъектами Федерации. Роман Щербенков

Господин Посол, сегодня отмечается День единения народов Беларуси и России. За последнее время интерес к Союзному государству значительно возрос, дискуссии о его будущем вышли далеко за пределы научно-практических конференций и учебных аудиторий. Как вы оцениваете перспективы дальнейшей интеграции в Союзном государстве, какими видите будущие отношения между Россией и Беларусью?

Владимир Семашко: С момента установления дипломатических отношений - а это уже более четверти века - Беларусь и Россия последовательно развивают и наращивают стратегическое партнерство. В прошлом году исполнилось 20 лет с даты подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России.

Договор имеет фундаментальное значение для развития стабильных и устойчивых политических, экономических и гуманитарных отношений между нашими странами. Определенные два десятилетия назад приоритеты совместного развития и сейчас остаются для нас главными стратегическими ориентирами союзного будущего.

Созданная модель межгосударственных взаимоотношений достаточно эффективная. Нет сомнений в политической и экономической реальности Союзного государства, которое многие эксперты, в том числе и зарубежные, считают наиболее продвинутым из всех постсоветских интеграционных проектов и по некоторым показателям даже превосходящим такие образования, как, например, Европейский союз.

Самой отличительной чертой Союзного государства можно считать особое внимание к "человеческому измерению". Реальные преимущества Союза сегодня ощущают миллионы белорусов и россиян. Между нашими странами нет отчужденности, есть свобода передвижения и трудоустройства, социальные гарантии, равный доступ к медицинским услугам и образованию.

Союзное государство имеет колоссальный экономический, научный, интеллектуальный и кадровый потенциал. Начиная с 2000 года белорусско-российский товарооборот вырос с 9,3 млрд долларов США почти в четыре раза, превысив по итогам 2019 года 35 млрд долларов. Благодаря тесным экономическим связям небольшая Беларусь стала для огромной России четвертым по величине внешнеторговым партнером.

Сегодня белорусская продукция присутствует на рынках практически всех российских регионов. Правительством Беларуси заключены соглашения о сотрудничестве с более чем 70 субъектами Российской Федерации. Между регионами и отдельными городами Беларуси и России действуют около 400 договоров и соглашений о развитии деловых и культурных связей. В России создано порядка полутора тысяч производств с белорусским участием. В свою очередь в Беларуси работает порядка двух с половиной тысяч предприятий с участием российского капитала.

Благодаря Союзному государству мы обмениваемся самыми современными, передовыми технологиями. Достаточно вспомнить такие проекты, как строительство Белорусской атомной станции или создание белорусско-российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли нового поколения.

Важным инструментом сотрудничества являются целевые программы Союзного государства. В их разработке и реализации задействованы десятки научных и производственных коллективов двух стран. Суммарный объем средств, направленных с 2000 года Республикой Беларусь и Российской Федерацией на реализацию союзных программ, превысил 50 млрд российских рублей.

Благодаря тесным экономическим связям небольшая Беларусь стала для огромной России четвертым по величине внешнеторговым партнером

В прошедшем году белорусской и российской сторонами проделан внушительный объем работы. Подготовлена и парафирована главами правительств обновленная Программа действий двух стран по реализации Договора о Союзном государстве. Отраслевыми министерствами и ведомствами была развернута работа по подготовке 30 "дорожных карт" по формированию единых и объединенных рынков Союзного государства. Их принятие и реализация стали бы серьезным шагом вперед по всем направлениям интеграции.

Однако к моменту завершения работы над "дорожными картами" не было выполнено одно из основных условий белорусской стороны - урегулирование всех актуальных, не терпящих отлагательств уже в текущем 2020 году вопросов двустороннего сотрудничества. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко неоднократно акцентировал внимание на том, что подписание всех новых интеграционных договоренностей возможно лишь пакетным принципом. Таким образом, отсутствие реального движения по энергетической тематике, устранению барьеров и созданию равных условий для субъектов хозяйствования без односторонних изъятий и ограничений не позволило выйти на подписание подготовленного пакета документов.

Сегодня правительства двух стран выходят на определенные договоренности по урегулированию той ситуации, которая сложилась в наших отношениях в начале текущего года. Это хороший сигнал. Решение проблемных вопросов двустороннего взаимодействия создает предпосылки вернуться к рассмотрению наработанных документов по углублению нашей интеграции.

Но уже очевидно, что "дорожные карты" придется актуализировать, поскольку заложенные в них сроки реализации этапов интеграции изначально являлись очень сжатыми. Например, по целому ряду направлений к середине этого года предусматривалось формирование унифицированного законодательства. Сегодня очевидно, что сделано это в предусмотренные сроки уже не будет. Да и сама ситуация в нашем регионе и мире в целом, сложившаяся в последние дни и недели, заставляет переосмыслить отдельные элементы сотрудничества и скорректировать их в целях приведения к текущим реалиям.

Между нашими странами очень тесное сотрудничество, но все время возникают какие-то споры по нефти и газу. По итогам переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам в республику российской нефти. Не могли бы вы пояснить, что это за предложения? И в какую цену в итоге обойдется российская нефть для Республики Беларусь? Продолжит ли Беларусь искать альтернативные поставки?

Владимир Семашко: Действительно, несмотря на очень тесное сотрудничество между нашими странами, время от времени, к сожалению, возникают некие споры по нефти и газу. Однако еще не было такого, чтобы мы эти споры не решили. И этот год не исключение.

Совсем недавно нам удалось найти взаимоприемлемое решение на текущий 2020 год по условиям поставок российской нефти в Республику Беларусь. Это решение основано на снижении премии российских нефтяных компаний в формуле цены на нефть на 7 долларов США за тонну. Оставшаяся часть премии в размере 4,7 доллара США за тонну будет компенсирована в рамках межбюджетных отношений Беларуси и России. Поэтому ожидаем, что в оставшуюся часть года нам удастся быстро нарастить объемы поставок и выйти по 2020 году на цифры, близкие к изначально планировавшимся.

Но при этом должен заметить, что исключение премиальных выплат из ценообразования на нефть, поставляемую в Республику Беларусь, решает проблему только текущего 2020 года, да и то если цена нефти не превысит в этом году 40-45 долларов США за баррель. В дальнейшем, решая задачу создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от "налогового маневра".

Безусловно, большую часть из требуемого объема нефти мы будем получать из России, поскольку здесь немаловажную роль играют и удобство логистики, и технологическая ориентация белорусских нефтеперерабатывающих заводов на переработку нефти сорта Urals. Но вместе с тем руководству концерна "Белнефтехим" поставлена задача наращивания объемов собственной добычи нефти с проверенными временем зарубежными партнерами и искать альтернативные источники поставки нефти, чтобы впредь не попадать в затруднительные ситуации.

Что касается объединенных энергетических рынков, то и здесь мы оптимисты.

Во-первых, общие рынки нефти и нефтепродуктов, газа и общий электроэнергетический рынок у нас предусмотрены Договором о Евразийском экономическом союзе. Мы планируем их создать, как известно, к 2025 году. В рамках Евразийского экономического союза приняты соответствующие программные документы.

Помимо этого в прошлом году мы сделали попытку разработать и принять дорожные карты по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов и электроэнергии, а также по развитию атомной энергетики в рамках Союзного государства с гораздо более сжатыми сроками. В ходе переговорного процесса мы увидели общее желание как Республики Беларусь, так и Российской Федерации сформировать эти рынки. Разногласия остаются лишь в подходах сторон к отдельным элементам методологии формирования объединенных рынков, принципам их функционирования. Над этим мы продолжаем работать в настоящее время.

С 2020 года Беларусь председательствует в ЕАЭС. Какой должна быть реальная экономическая интеграция? Что волнует сегодня страны, входящие в объединение? С какими инициативами выступает Беларусь, и как они воспринимаются?

Владимир Семашко: Как известно, в основе создания Евразийского экономического союза лежала идея формирования интеграционной структуры, в рамках которой государствами-участниками обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Исходя из этого, стороны подписали Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, приняв на себя обязательства проводить согласованную экономическую политику и принимать совместные программы стратегического развития на прагматичной и взаимовыгодной экономической основе.

В этой связи под реальной экономической интеграцией белорусская сторона понимает выполнение сторонами взятых на себя обязательств. В то же время важно осознавать, что воплощение в жизнь таких задач требует от сторон серьезной и трудоемкой работы. Сегодня можно констатировать, что начальный этап формирования ЕАЭС в целом завершен. Теперь необходимо обеспечить непрерывный процесс по совершенствованию единого экономического пространства, ликвидацию имеющих еще место препятствий в движении товаров и услуг, унификацию нетарифных барьеров и внешних таможенных пошлин, координацию финансовой политики и другие меры. В этих целях сторонами ведется работа по согласованию проекта документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, который планируется утвердить в рамках Высшего евразийского экономического совета 19 мая 2020 года.

Что касается инициатив белорусской стороны, то они были обозначены в Обращении Президента Республики Беларусь к главам государств ЕАЭС в связи с председательством нашей страны с 1 января 2020 года в органах Союза. Приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС сформированы с учетом пятилетнего опыта существования Союза и отражают все актуальные проблемы его функционирования. Реализация наших предложений, в первую очередь, направлена на поступательное развитие институциональной базы ЕАЭС и повышение качества взаимодействия государств - членов Союза, обязательности исполнения всеми государствами принятых решений. Предлагаемые Республикой Беларусь направления работы полностью соответствуют общим интересам "пятерки", поэтому воспринимаются нашими партнерами положительно.

В то же время в условиях осложнения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 первоочередной задачей государств - членов ЕАЭС на сегодняшнем этапе стало сохранение макроэкономической стабильности, поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на территориях государств-членов. Будем надеяться, что нам удастся преодолеть сложившуюся ситуацию и вернуться к реализации раннее достигнутых договоренностей в обычном режиме.

Еще одна активно обсуждаемая тема - это внешняя политика Беларуси. Мы видим, что все более активный интерес к республике проявляют страны Запада и США в частности. Состоялся визит Майкла Помпео в Беларусь, в Минск в ближайшее время может вернуться американский посол, которого не было более десяти лет. Не повлияет ли активизация контактов между Минском и Вашингтоном на союзнические отношения между Беларусью и Россией?

Владимир Семашко: Любая страна заинтересована в нормализации отношений со всеми другими государствами. Для Беларуси развитие отношений с Соединенными Штатами является очень важным, в первую очередь это касается торгово-экономических отношений, а также ведения политического диалога с ними с целью снятия введенных ранее санкций. Но я не вижу смысла в противопоставлении нормализованных отношений с США стратегическим союзническим отношениям Беларуси с Россией. У нас нет планов, как любят говорить, по "уходу Беларуси на запад", и активизация наших отношений с Вашингтоном никак не мешает нам продолжать реализацию союзнических отношений с Россией. Российская Федерация - была, есть и останется нашим основным союзником и стратегическим партнером.

С момента назначения вы совершили десятки поездок в российские регионы, встречаетесь с их руководителями в Москве. Как бы вы оценили нынешний уровень межрегиональных отношений, какие примеры наиболее успешных региональных проектов могли бы назвать? Где в этом году пройдет очередной, ставший уже традиционным Форум регионов двух стран?

Владимир Семашко: Да, действительно Глава белорусского государства и Президент Российской Федерации неоднократно подчеркивали в своих выступлениях, что сотрудничество на межрегиональном уровне является основой экономического взаимодействия двух стран.

Большое внимание региональным связям уделяется не только по линии внешнеполитических ведомств, но и по парламентской линии. Уже традиционным стало ежегодное проведение Форума регионов Беларуси и России под эгидой верхних палат парламентов. Повестка дня форумов очень обширная - от важнейших вопросов сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, инноваций и информационных технологий до вопросов гуманитарной деятельности, молодежной политики, патриотического воспитания молодежи и других.

Я как Посол Беларуси в России для себя очень четко пониманию важность сотрудничества Беларуси с российскими субъектами Федерации. У нас на дипломатическом сленге это называется "работа в полях". Поэтому я активно посещаю российские регионы и встречаюсь с их руководством, региональными министрами, главами корпораций, заводов и добывающих предприятий.

Российская Федерация - была, есть и останется нашим основным союзником и стратегическим партнером

В прошлом 2019 году состоялось 28 визитов белорусских делегаций под моим руководством в регионы России. Мы едем туда с предметной повесткой дня, с белорусскими министрами и руководителями предприятий, выпускающих технику, машины и оборудование, продукты питания и другие потребительские товары. И хочу подчеркнуть, что эти визиты очень результативны. Также очень важно, что со многими региональными руководителями у нас сложились уже не просто деловые и партнерские связи, но и теплые дружеские отношения.

В качестве интегральных показателей более активной работы с регионами России можно отметить то, что экспорт белорусской продукции вырос за прошлый год на 4,6 процента, и как результат отрицательное внешнеторговое сальдо снизилось на 1,2 млрд долларов США. Неплохой показатель и в начале текущего года - экспорт вырос на 8,7 процента.

В том, что касается перспектив сотрудничества, хочу отметить, что наряду с производственными проектами в сфере промышленности, сельского хозяйства и энергетики в последние годы все активнее развивается сотрудничество по оказанию строительных услуг белорусскими строительными и дорожными управлениями и организациями. Первым пробным регионом в этом направлении была Калужская область. Там белорусскими подрядными организациями возведены и возводятся жилой микрорайон "Веснушки", 3 школы на 1 тысячу мест каждая и 2 детских сада. Социальные объекты строятся с привлечением экспортного кредитования Банка развития Республики Беларусь. И данная работа будет продолжена в других регионах России.

В настоящее время в завершающей стадии находится проработка аналогичных строительных проектов в Нижнем Новгороде, Воронеже и Архангельске.

Межрегиональное сотрудничество по-прежнему - прочный фундамент белорусско-российских отношений.

Приближается дата важная для нашей общей памяти - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как к ней готовятся в Беларуси? И что для вас лично означает 9 Мая?

Владимир Семашко: 9 Мая всегда был особым днем в календаре. Это не просто праздник, это - один из великих дней, почитаемый не только в Беларуси и России, но и во многих других странах мира. Сложно найти в наших странах человека, которого бы так или иначе не коснулась эта война, унесшая жизни десятков миллионов солдат и мирных граждан.

День Победы бесконечно дорог белорусскому народу, который вместе с миллионами других советских людей участвовал в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, внес свой вклад в освобождение Европы от фашистского порабощения. Война затронула каждую белорусскую семью - каждый третий белорус положил свою жизнь на алтарь Победы. В 1941 году, в канун войны, численность населения Беларуси составляла 10,5 миллиона человек, заканчивали в 1945 году 7 миллионами.

Руководство Беларуси разработало обширный план мероприятий, которые будут проведены в честь Великой Победы. Подразделения белорусской армии будут участвовать не только в военном параде в Минске, они также пройдут 9 Мая в парадных расчетах по Красной площади. Парад Победы в Москве покажут на белорусских телеканалах.

Белорусы принимают участие в работах по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату под Тверью - первого крупнейшего памятника подвигу советских солдат, создаваемого в современной России.

Ветераны войны из многих стран СНГ приглашены на торжественные мероприятия в Минск, Брест и другие города-герои и города боевой славы Беларуси. Все ветераны получат юбилейные медали, материальную помощь и другие подарки. Все это уже в стадии реализации.

На сохранения памяти о Великой Победе направлен в том числе совместный проект Беларуси и России по реставрации и музеефикации Брестской крепости, пожалуй, наиболее известного мемориального комплекса Беларуси. Инициативу о реконструкции и ремонте объектов мемориального комплекса с привлечением средств бюджета Союзного государства поддержали в свое время наши президенты. Всего проектом предусмотрена реализация в 2018-2020 годах 16 мероприятий с общим объемом финансирования более 319 млн российских рублей. За эти два года реализована большая часть запланированных мероприятий, что позволило создать максимально комфортные условия для туристов во время проведения экскурсий на территории Брестской крепости.

Для меня лично День Победы 9 Мая - святой праздник. Нас, четверых братьев, вырастили и воспитали родители, которые внесли свой большой вклад в эту победу. Отец, будучи командиром роты автоматчиков в 23-летнем возрасте, был тяжело ранен 28 апреля 1945 года уже в Берлине. Мать, спасая свою раненную в начале июня 1941 года при бомбежке города Орши 3-летнюю младшую сестру, в 16 лет оказалась на Урале, в Златоусте. До октября 1945 года работала у станка по 12-14 часов в сутки. Родители воспитали нас в любви к Родине и уважении к труду. За это мы им всегда были и будем благодарны.

Что вы пожелаете нашим читателям в День единения народов Беларуси и России?

Владимир Семашко: Дорогие друзья, уважаемые читатели! В первую очередь хочу пожелать стабильности и процветания Союзному государству. Белорусы и россияне одинаково бережно дорожат многовековыми традициями братства и добрососедства, пронесенными сквозь годы и испытания, хранят их, передавая из поколения в поколение. Единые культурные и духовные ценности, активное развитие политических, экономических и торговых связей составляют надежную основу для дальнейшего укрепления нашего партнерства.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть претворятся в жизнь самые смелые планы, а в нашем общем белорусско-российском доме всегда царят мир и согласие!

Ключевой вопрос

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса COVID-19, начавшуюся в Китае и позднее распространившуюся на другие страны, пандемией. Как развивается ситуация в Беларуси?

Владимир Семашко: В целях снижения риска распространения в Республике Беларусь инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, все структуры без исключения, в том числе МИД, минздрав, МВД, ГПК и другие, предпринимают все необходимые меры. Перечень этих мер постоянно пополняется исходя из текущей ситуации.

Пандемия вызывает медицинские, социальные и экономические проблемы по всему миру. Беларусь также не стала исключением. Сейчас основная задача всех - не допустить перегрузки системы здравоохранения, чтобы количество пациентов не превысило ее возможности оказывать помощь. Мы применяем точечный подход за счет четкого контроля ситуации по территории всей нашей страны.

Чтобы действовать оптимально и не принимать ошибочных решений, Беларусь много внимания уделяет изучению рекомендаций ВОЗ, опыта Китая. При этом ВОЗ выразила свою поддержку и солидарность в отношении мер, предпринимаемых в Беларуси в настоящее время для борьбы с COVID-19, высоко оценила своевременный и обоснованный подход системы здравоохранения Беларуси к этой чрезвычайной ситуации. Значительные усилия и ресурсы системы здравоохранения были направлены на раннее выявление случаев заражения COVID-19 с использованием лабораторной диагностики, изоляции, оказания помощи пациентам и отслеживания контактов. Это ключевые меры, рекомендуемые ВОЗ для того, чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Что касается работы нашего диппредставительства, то мы постоянно оказываем разноплановое содействие белорусским гражданам, которые в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19 испытывают трудности с возвращением на родину. В условиях постоянно меняющихся ограничительных мер, сложившихся на белорусско-российской границе, нам удалось отработать разные механизмы по возвращению наших граждан из третьих стран на родину. С учетом принятых российской стороной решений по прекращению регулярного авиасообщения, движения автомобильного и железнодорожного транспорта достигнуты договоренности, что в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов. Министерства иностранных дел и загранучреждения России и Беларуси тесно координируют взаимные усилия по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств.