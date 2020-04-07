Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт

Они обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет, сообщает Банк России.

Преступники также часто рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты (загружающими вредоносное программное обеспечение), копируя стиль Минздрава, Роспотребнадзора, Банка России, Всемирной организации здравоохранения и других. Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах.

"Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение", - сказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

Ранее специалисты сообщали о мошеннических сайтах, предлагающих пройти тесты на коронавирусную инфекцию, массовых звонках с предложениями приобрести антивирусный препарат, письмах с вредоносными ссылками якобы от имени ВОЗ и так далее.

Как правило, мошенники быстро реагируют на любые изменения на рынке и медиа-повестку, отмечал Банк России. Они могут использовать панические настроения, недостаточную осведомленность, обычные волнения и страхи людей и на этом зарабатывать.

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.