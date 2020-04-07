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07.04.2020 11:35
Рубрика: Экономика

Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт

Текст: Игорь Зубков
Мошенники стали активно использовать тему коронавирусной инфекции (COVID-19) для хищения денег с банковских счетов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Они обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет, сообщает Банк России.

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Преступники также часто рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты (загружающими вредоносное программное обеспечение), копируя стиль Минздрава, Роспотребнадзора, Банка России, Всемирной организации здравоохранения и других. Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах.

"Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение", - сказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

Фото: iStock
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Ранее специалисты сообщали о мошеннических сайтах, предлагающих пройти тесты на коронавирусную инфекцию, массовых звонках с предложениями приобрести антивирусный препарат, письмах с вредоносными ссылками якобы от имени ВОЗ и так далее.

Как правило, мошенники быстро реагируют на любые изменения на рынке и медиа-повестку, отмечал Банк России. Они могут использовать панические настроения, недостаточную осведомленность, обычные волнения и страхи людей и на этом зарабатывать.

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

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