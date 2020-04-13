Нападающий испанской "Сельты" и сборной России по футболу Федор Смолов оказал финансовую помощь Московской станции скорой помощи, сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.

Отмечается, что на эти деньги "врачи приобрели маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы". Конкретная сумма, которую перечислил футболист, не называется, но, по неофициальной информации, она составила один миллион рублей.

Смолов перешел в "Сельту" в январе на правах аренды из московского "Локомотива". В шести матчах за команду из Виго 30-летний нападающий отметился одним забитым мячом, который он провел в матче чемпионата Испании с мадридским "Реалом".

В начале апреля Смолов вернулся в Россию, в то время как соревнования в Испании приостановили. В прессе сообщалось, что он сделал это без разрешения клуба и понесет наказание, однако сам футболист заявил, что уведомил о своих действиях "Сельту" и готов вернуться, как только возобновятся тренировки.