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24.04.2020 16:54
Рубрика: Экономика

Набиуллина назвала причины отказа в "кредитных каникулах"

Текст: Роман Маркелов

Главная причина отказов банков в предоставлении "кредитных каникул" - несоответствие подаваемых заявок параметрам реструктуризации. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

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"Мы видим, что сейчас динамика по одобрению заявок положительная. Значимая причина отказов связана с тем, что не соблюдаются критерии по реструктуризации, которая осуществляется, например, в силу закона, где банки обязаны реструктурировать этот кредит, если человек отвечает ряду критериев. И очень много отказов связано с тем, что объем кредита больше, чем установлено в нормативных документах", - сказала глава ЦБ. Кроме того, банки в целом столкнулись с очень большим единовременным наплывом заявок на реструктуризацию, что снижает скорость одобрения.

"Мы видим сейчас, что банки более активно стали разворачиваться. Конечно, для граждан и для малого бизнеса очень важна своевременность этой реструктуризации, понимание того, что не будут начисляться пени, штрафы. Банки стараются свою политику в этом отношении перенастраивать, понимая, что во многом это позволит поддержать кредитоспособность их будущих заемщиков", - сказала Набиуллина.

Фото: iStock
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Заемщики, чье положение пошатнулось из-за коронавируса и связанных с ним ограничений, могут запрашивать у банков "кредитные каникулы" с 3 апреля. "Каникулы" дают возможность до 30 сентября оформить отсрочку по платежам максимум на полгода, если доход заемщика упал более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.

Максимальный размер ипотечного кредита, с которым заемщик может обращаться за отсрочкой, для Москвы составляет 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока - до 3 млн рублей. Лимит для каникул по автокредитам - 600 тысяч рублей, по потребкредитам индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч рублей, по потребкредитам для физлиц - 250 тысяч рублей и по кредитным картам - 100 тысяч рублей.

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