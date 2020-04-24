Вышел новый трейлер комедийного сериала про Екатерину Великую

На YouTube представлен второй трейлер шоу сервиса Hulu "Великая".

События развернутся в России в стародавние времена и обрисованы будут в веселеньком, разгульном и эксцентричном ключе. С участием чернокожих, конечно же.

Публику ждет черная комедия, и говорить о какой-то исторической правде бессмысленно. Ввиду ее целенаправленного игнорирования. Проще сказать - будет откровенная "клюква". Вы это там давайте держите в голове на случай, если что - авторы сериала сразу обозначили его формат.

Титульную персону сыграла Эль Фаннинг, Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости", "За пропастью во ржи", "Толкин", Зверь из "Людей Икс") - ее бедного мужа Петра III, плюс на экране появятся Фиби Фокс ("Черное зеркало", "Пустая корона"); Саша Дхаван ("Железный кулак", новый "Дракула"); Чарити Уэйкфилд ("Доктор Кто", "Джейн Эйр"); Гвилим Ли ("Богемская рапсодия").

Премьера - 15 мая.

Предыдущие ролики смотрите здесь и здесь.