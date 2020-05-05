В среду, 6 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Будут обсуждаться рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, а также пакет антикризисных мер для восстановления нормального ритма экономики.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции и снятия ограничений для бизнеса. Этот процесс начнется с 12 мая. На отмену ограничений надо идти в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза, заявил Путин на совещании с губернаторами.

"Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений", - уточнил он.

При этом в разных регионах должны исходить из конкретной ситуации. В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, пояснил Путин. А в других - с учетом всех рисков - двигаться в сторону его смягчения.

- Надо настроиться на то, что впереди сложный процесс и он не такой быстрый, как нам бы этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад, - подчеркнул он. - Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо.

Третий пакет антикризисных мер будет направлен на восстановление нормального ритма экономики. Пока же начали действовать меры из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. "Правительство приняло для этого всю необходимую нормативную базу", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. Отдельно он выделил решение задачи по дополнительным выплатам медицинскому персоналу, оказывающему помощь больным COVID-19, а также освобождению этих денег от подоходного налога. "Прошу глав субъектов РФ сохранять и свои региональные доплаты медикам", - обратился он к губернаторам.

Утверждены правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Компании смогут получить по одному минимальному размеру оплаты труда - 12 130 рублей - на каждого сотрудника, но в таком случае они должны сохранять не менее 90 процентов рабочих мест. Для выплат за апрель необходимо подать заявление в течение мая, а за май - в июне.

Барьеры, мешающие предоставлять такую безвозмездную поддержку добросовестным предпринимателям, исключены максимально. "Для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3000 рублей", - сообщил Михаил Мишустин.

Сохранение стабильности на рынке труда потребовало отдельных механизмов помощи системообразующим предприятиям. Сейчас к ним относится свыше 1100 предприятий. Перечни еженедельно уточняются на основании предложений министерств. "Важно, что списки открыты и публикуются на сайтах профильных министерств", - подчеркнул Мишустин. Таким предприятиям, в частности, предусмотрено предоставление льготных кредитов на пополнение оборотных средств по ставке не более 5 процентов. Каждая компания - до трех миллиардов рублей.

Процесс начнется 12 мая, и он точно не будет быстрым

В перечни системообразующих в ближайшее время могут включить ряд организаций здравоохранения и культуры. Мишустин поручил ускорить подготовку таких решений.

Теперь, когда кабинет министров выпустил все необходимые документы, программы поддержки экономики должны реализовываться на местах. Средства в рамках антикризисного плана действий надо доводить до конкретных получателей как можно быстрее, указал премьер. "Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь", - заявил он.

Кроме того, кабмин продолжает принимать меры по возвращению наших граждан из-за рубежа, а на дополнительные выплаты россиянам, которые не имеют возможности вернуться из-за границы на фоне ситуации с коронавирусом, выделено еще 500 млн рублей. Средства пойдут на оплату их проживания, питания и другие неотложные нужды.

Конкретно

Ключевые меры поддержки граждан

Больничные не ниже МРОТ

Установлен особый порядок исчисления больничных. Их размер не может быть ниже минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей в месяц.

Выплаты на детей до 3 лет

Ежемесячная выплата 5000 рублей положена на каждого ребенка до 3 лет и не зависит от доходов семьи.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет

Выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с невысокими доходами начнутся на месяц раньше - с июня, а не с июля, как планировалось раньше. Размер пособия на одного ребенка - 50% от регионального прожиточного минимума, около 5500 рублей в среднем по стране.

Доплата медработникам

Медики, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19, получают специальные выплаты. Врачи - 80 тыс. рублей в месяц, медсестры - 50 тыс. рублей, младший медперсонал - 25 тыс. рублей.

Дистанционная постановка на биржу труда

Заявление для постановки на учет в качестве безработных и оформления пособия по безработице можно подать онлайн и без лишних справок - через портал "Работа в России".

Пособие по безработице в размере МРОТ

Гражданам, уволенным после 1 марта 2020 года и признанным безработными, пособие по безработице на апрель - июнь устанавливается в максимальном размере - 12 130 рублей.

Кредитные каникулы

Граждане, имеющие ипотечный или потребительский кредит, могут воспользоваться отсрочкой платежей на срок до шести месяцев в случае снижения доходов на 30% и более.

Помощь россиянам за рубежом

На поддержку за рубежом россиян, которые не могут вернуться из-за пандемии, выделен 1 млрд рублей. Помощь оказывается из расчета 2400 рублей на одного человека в день, на ребенка в возрасте до 14 лет - в размере 1600 рублей в день.

Между тем

Михаил Мишустин в постоянном контакте с министрами

Михаил Мишустин, которому ранее был поставлен диагноз "коронавирус", продолжает лечение, оставаясь под наблюдением врачей, рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков. Самочувствие премьера в целом нормальное, добавил он. Глава кабмина находится в одном из государственных медучреждений, лечение проходит планово. На больничном Мишустин работает с документами и по телефону находится в постоянном контакте с министрами. О подтвержденном у него COVID-19 Михаил Мишустин по видеосвязи сообщил президенту 30 апреля, заверив, что кабмин продолжит работу в штатном режиме. На время его болезни исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.