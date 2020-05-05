Новости

Медики: COVID-19 пришел во Францию намного раньше официальных данных 23:31
В Стокгольме 10 процентов населения выработали антитела к коронавирусу 23:18
Пожар охватил небоскреб в ОАЭ 22:53
Мартин Вутке и Елизавета Боярская примут участие в концерте ко Дню Победы 22:41
В Самаре сгорели пять жилых домов 21:45
Главврач омской больницы уволился после вспышки COVID-19 21:07
Фермеров предостерегли от чрезмерного использования антибиотиков для КРС 21:00
Глава Нижнего Новгорода на новой должности займется развитием Арктики 20:58
Фильм "Пиноккио" Маттео Гарроне продан на Amazon 20:53
Число зараженных COVID-19 в войсках и учебных заведениях МО достигло 3230 20:50
Венеция ищет возможности провести фестиваль в запланированные сроки 20:45
Чехия намерена обсудить разногласия в отношениях с Россией 20:42
В США 5-летний ребенок угнал машину родителей и поехал покупать Lamborghini 20:39
В Петербурге четыре медработника скончались от коронавируса 20:38
В Японии произошло мощное землетрясение 20:35
Какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19 20:02
Отец Хабиба доставлен в одну из столичных больниц 19:54
УЕФА запустил процесс возврата билетов на чемпионат Европы 19:43
Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих 19:36
Памятник Евпаторийскому десанту украсили Георгиевской лентой 19:33
Российские звезды приглашают 9 мая вместе спеть "День Победы" 19:26
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе 19:25
Представители Киргизии примут участие в фестивале "Спасибо за Победу!" 19:04
В Северной Осетии скончались еще два человека с COVID-19 18:53
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
05.05.2020 20:39
Рубрика: Власть

Шаг за шагом

В России обсудят поэтапный выход из режима ограничений для граждан и бизнеса
Текст: Татьяна Замахина, Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 96(8150)
В среду, 6 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Будут обсуждаться рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, а также пакет антикризисных мер для восстановления нормального ритма экономики.
Возобновление работы промышленных предприятий зависит от ситуации в конкретном регионе. Фото: Егор Алеев / ТАСС Возобновление работы промышленных предприятий зависит от ситуации в конкретном регионе. Фото: Егор Алеев / ТАСС
Возобновление работы промышленных предприятий зависит от ситуации в конкретном регионе. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции и снятия ограничений для бизнеса. Этот процесс начнется с 12 мая. На отмену ограничений надо идти в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза, заявил Путин на совещании с губернаторами.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Путин заявил о новом пакете экстренных мер по поддержке граждан и экономики

"Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений", - уточнил он.

При этом в разных регионах должны исходить из конкретной ситуации. В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, пояснил Путин. А в других - с учетом всех рисков - двигаться в сторону его смягчения.

- Надо настроиться на то, что впереди сложный процесс и он не такой быстрый, как нам бы этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад, - подчеркнул он. - Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо.

Третий пакет антикризисных мер будет направлен на восстановление нормального ритма экономики. Пока же начали действовать меры из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. "Правительство приняло для этого всю необходимую нормативную базу", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. Отдельно он выделил решение задачи по дополнительным выплатам медицинскому персоналу, оказывающему помощь больным COVID-19, а также освобождению этих денег от подоходного налога. "Прошу глав субъектов РФ сохранять и свои региональные доплаты медикам", - обратился он к губернаторам.

Утверждены правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Компании смогут получить по одному минимальному размеру оплаты труда - 12 130 рублей - на каждого сотрудника, но в таком случае они должны сохранять не менее 90 процентов рабочих мест. Для выплат за апрель необходимо подать заявление в течение мая, а за май - в июне.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Мишустин: Ипотеку под 6,5% будут давать до 1 ноября

Барьеры, мешающие предоставлять такую безвозмездную поддержку добросовестным предпринимателям, исключены максимально. "Для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3000 рублей", - сообщил Михаил Мишустин.

Сохранение стабильности на рынке труда потребовало отдельных механизмов помощи системообразующим предприятиям. Сейчас к ним относится свыше 1100 предприятий. Перечни еженедельно уточняются на основании предложений министерств. "Важно, что списки открыты и публикуются на сайтах профильных министерств", - подчеркнул Мишустин. Таким предприятиям, в частности, предусмотрено предоставление льготных кредитов на пополнение оборотных средств по ставке не более 5 процентов. Каждая компания - до трех миллиардов рублей.

Процесс начнется 12 мая, и он точно не будет быстрым

В перечни системообразующих в ближайшее время могут включить ряд организаций здравоохранения и культуры. Мишустин поручил ускорить подготовку таких решений.

Теперь, когда кабинет министров выпустил все необходимые документы, программы поддержки экономики должны реализовываться на местах. Средства в рамках антикризисного плана действий надо доводить до конкретных получателей как можно быстрее, указал премьер. "Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь", - заявил он.

Кроме того, кабмин продолжает принимать меры по возвращению наших граждан из-за рубежа, а на дополнительные выплаты россиянам, которые не имеют возможности вернуться из-за границы на фоне ситуации с коронавирусом, выделено еще 500 млн рублей. Средства пойдут на оплату их проживания, питания и другие неотложные нужды.

Конкретно

Ключевые меры поддержки граждан

Больничные не ниже МРОТ

Установлен особый порядок исчисления больничных. Их размер не может быть ниже минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей в месяц.

Выплаты на детей до 3 лет

Ежемесячная выплата 5000 рублей положена на каждого ребенка до 3 лет и не зависит от доходов семьи.

Фото: РИА Новости
Владимир Путин: Перед нами сейчас стоит нравственный выбор

Выплаты на детей от 3 до 7 лет

Выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с невысокими доходами начнутся на месяц раньше - с июня, а не с июля, как планировалось раньше. Размер пособия на одного ребенка - 50% от регионального прожиточного минимума, около 5500 рублей в среднем по стране.

Доплата медработникам

Медики, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19, получают специальные выплаты. Врачи - 80 тыс. рублей в месяц, медсестры - 50 тыс. рублей, младший медперсонал - 25 тыс. рублей.

Дистанционная постановка на биржу труда

Заявление для постановки на учет в качестве безработных и оформления пособия по безработице можно подать онлайн и без лишних справок - через портал "Работа в России".

Пособие по безработице в размере МРОТ

Гражданам, уволенным после 1 марта 2020 года и признанным безработными, пособие по безработице на апрель - июнь устанавливается в максимальном размере - 12 130 рублей.

Кредитные каникулы

Граждане, имеющие ипотечный или потребительский кредит, могут воспользоваться отсрочкой платежей на срок до шести месяцев в случае снижения доходов на 30% и более.

Помощь россиянам за рубежом

На поддержку за рубежом россиян, которые не могут вернуться из-за пандемии, выделен 1 млрд рублей. Помощь оказывается из расчета 2400 рублей на одного человека в день, на ребенка в возрасте до 14 лет - в размере 1600 рублей в день.

Между тем

Михаил Мишустин в постоянном контакте с министрами

Михаил Мишустин, которому ранее был поставлен диагноз "коронавирус", продолжает лечение, оставаясь под наблюдением врачей, рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков. Самочувствие премьера в целом нормальное, добавил он. Глава кабмина находится в одном из государственных медучреждений, лечение проходит планово. На больничном Мишустин работает с документами и по телефону находится в постоянном контакте с министрами. О подтвержденном у него COVID-19 Михаил Мишустин по видеосвязи сообщил президенту 30 апреля, заверив, что кабмин продолжит работу в штатном режиме. На время его болезни исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Власть Работа власти Президент Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Умер генеральный конструктор Евгений Микрин
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии