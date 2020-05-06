По данным Google Analytics, в апреле число уникальных посетителей проекта "СОЮЗ" составило 674 105 человек, а количество просмотров - 718 093. И это рекордные цифры за все пять лет существования проекта на сайте "Российской газеты". А ведь из-за коронавируса в апреле одно за другим отменялись или уходили в онлайн традиционные мероприятия "союзного" календаря, всегда служившие весомым информационным поводом для публикаций. Тем более значимым представляется интерес россиян и белорусов (и не только их ) к союзной тематике. Что же оказалось в топе у наших читателей? А это экспертные оценки ситуации в экономике и политике, репортаж с приграничья, архивы Победы.

Топ-10 апреля

1. После пандемии на рынке труда самыми востребованными станут "люди-расчески" - 193 199. Юлия Васильева.

2. Григорий Рапота в интервью "СОЮЗу": Надо двигаться дальше - 88 688. Ольга Герасименко.

3. Архивы открыли новые факты о белорусских и российских партизанах - 45 517. Геннадий Баркун.

4. Политолог Вячеслав Сутырин - о том, что ждет нас всех впереди, - 21 333. Екатерина Пряхина.

5. Как столетний дед Талаш стал символом сопротивления - 18 435. Юрий Борисенок.

6. Россия и Беларусь объединяют усилия в борьбе с коронавирусом - 17 231. Лилия Хлыстун.

7. Юлия Пересильд: Могу не спать по 50 часов - 12 164. Татьяна Хорошилова.

8. Корреспонденты "СОЮЗа" передают с белорусско-российского приграничья - 12 081. Любовь Соловьева.

9. Политолог Кирилл Коктыш: У нас достаточный запас прочности - 11 366. Александр Бушев.

10. Акция "30 дней на велосипеде" стала ответом на просьбу соблюдать дистанцию - 6097. Александр Нестеров.

О чем говорит рейтинг?

Повышенный читательский интерес ожидаемо вызвало интервью с экспертом по рынку труда Еленой Лимоновой. Помимо этого в топе предпочтений оказались и беседы с двумя "союзными" политологами, Кириллом Коктышем и Вячеславом Сутыриным. Они касались будущего нашей интеграции, возможных сценариев совместного выхода из кризиса.

Но, конечно, основным ньюсмейкером месяца выступил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, что видно и по числу заходов на интервью. Собеседник газеты не уклонялся от острых вопросов: отменят ли роуминг на территории Союзного государства, создадут ли ученые двух стран союзную вакцину от коронавируса, как выполняются союзные программы в непростых условиях пандемии...

В фокусе читательского интереса в апреле оказались сразу два материала о партизанах - публикация об открытии новых архивных данных и исторический материал о судьбе легендарного деда Талаша, который ушел партизанить в возрасте... ста лет.