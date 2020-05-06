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10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 19:09
Рубрика: Общество

Тяжело в лечении...

Ученые ответят на вопрос, можно ли заболеть COVID дважды
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(8151)
Остаются ли люди, переболевшие COVID-19, защищенными от повторного заражения? Как формируется иммунный ответ к новому коронавирусу и можно ли повлиять на его "прочность"? В России стартовало исследование по изучению иммунитета к новой инфекции. На вопросы "РГ" ответил куратор проекта, профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов.
Фото: BSIP/UIG Via Getty Images Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
Фото: BSIP/UIG Via Getty Images

Почему иммунитет против одних инфекций пожизненный (переболевшие корью не заражаются повторно), а от других - нет? Связано ли это с изменчивостью вируса?

Антон Ершов: И да, и нет. Иммунитет формируется против ключевых звеньев вируса, которые традиционно не мутируют.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В вирусе есть антигены, которые или мутируют, или нет. Если антитела вырабатываются на антигены, которые не меняются и содержатся в организме в течение долгого времени, то иммунитет может быть пожизненным. Если же антитела вырабатываются против изменчивого антигена или титр антител резко падает, иммунитет будет действовать в течение короткого времени. Так происходит с гриппом: это сезонная болезнь, и каждый год-два появляется новый штамм вируса. Поэтому иммунитет к гриппу действует в среднем полгода.

Из-за того, что нынешний коронавирус - это SARS (то есть он сходен с вирусом SARS-Cov, вызвавшим эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах), есть предположение, что иммунитет к нему также будет сохраняться два года. Но подтвержденных данных пока нет.

Переболевшие тяжелой формой COVID-19 будут лучше защищены от повторного заражения по сравнению с теми, кто болел без симптомов или нетяжело?

Антон Ершов: Сейчас СМИ заполонила информация о повторных случаях заражения. Но надо учесть: повторные случаи заболевания характерны для любой патологии, и коронавирус в этом смысле не исключение.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Почему может не сформироваться должный иммунитет, обеспечивающий защиту при инфекции? Вариант первый: человек очень легко переболел. В его организме, хотя заражение и произошло, не оказалось разрешающего количества вируса, чтобы организм отнесся к инфекции серьезно и выработал на нее антитела. То есть для организма такая легкая форма может пройти незамеченной. К слову, даже корью можно переболеть и дважды, и трижды. Хотя считается, что после первого случая вырабатывается пожизненный иммунитет.

Самый стойкий иммунитет формируется при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования лекарств

Второй случай, когда иммунитет не формируется, - при крайне тяжелом течении заболевания, когда все компенсаторные силы организма идут на поддержание жизни в настоящий момент, а не на формирование защиты для будущего. У организма просто не хватает сил для формирования антител.

Так что оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета - при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования медикаментов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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И ВОЗ, и многие эксперты говорят об угрозе второй волны эпидемии. Есть уже какие-то данные на этот счет?

Антон Ершов: Если мы не справимся к осени, а именно не подавим возникновение новых случаев и скорость распространения вируса, - вторая волна будет. Потому что это стопроцентно сезонный вирус, и осенью-зимой он будет активизироваться.

Каковы перспективы создания вакцины? Одни говорят, что против коронавируса создать вакцину невозможно, другие (в том числе ВОЗ) настаивают, что это единственная возможность преодолеть эпидемию.

Антон Ершов: Вакцина будет создана. Но даже если весь мир сейчас переведет мощности с создания любых других вакцин на создание вакцины к коронавирусу, производство необходимого количества доз займет 1,5-2 года. И второе, прежде, чем можно будет приступить к массовому производству новой вакцины, необходимо пройти очень важный этап ее тестирования, который должен занимать также еще минимум два, иногда 3-4 года. Сокращать сроки клинических исследований неправильно. Мы не знаем, какие последствия от использования нового препарата будут в долгосрочной перспективе. Может, вакцина будет вызывать онкологию? Может, генетические нарушения плода?

Фото: iStock
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В исследование, которое вы курируете, приглашают добровольцев - тех, кто переболел COVID-19 с подтвержденным диагнозом, тех, у кого симптомы были, но тест наличие вируса не подтвердил, а также тех, кто вообще не болел простудами в последнее время. Все они будут сдавать кровь. Узнают ли участники о результатах?

Антон Ершов: Все участники тестирования на добровольной основе получают информацию о содержании и количестве антител в их организме. После завершения исследования все они получат доступ к полученным результатам и выводам, сделанным экспертной группой.

Справка "РГ"

Сейчас предполагается, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, получают иммунную защиту - они могут не бояться заражения, что особенно важно для медиков. Могут стать донорами плазмы. Ученые, медики разных стран продолжают изучать новую инфекцию. Результаты российского исследования помогут дополнить картину знаний о новом коронавирусе, чтобы успешнее противостоять опасной инфекции. Лаборатория "ДНКОМ" совместно с рядом медицинских учреждений и биотехнологических компаний продолжает набор участников-добровольцев до 15 мая.

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