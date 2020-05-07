Самый маленький кроссовер Honda назовут ZR-V

"РГ" рассказывала, что успех субкомпактного "паркетника" Venue превзошёл все ожидания. Своё предложение скоро представит Kia (речь о кроссовере Sonet). Honda, как следует из их патента на торговое наименование, не хочет отставать от конкурентов.

Название ZR-V, зарегистрированное Honda во Всемирной организации интеллектуальной собственности, пока актуально для Австралии. Это не означает, что этот рынок окажется в приоритете, на котором новинка будет представлена эксклюзивно - просто так сработали сертификационные органы.

Это косвенно подтверждают слухи о самом маленьком кроссовере Honda, который ждут в Японии уже несколько лет. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов, что сегмент субкомпактов укрепляет позиции, иначе бы Volkswagen не готовил Nivus, Toyota не выпускала Yaris Cross, Ford - харизматичный Puma - примеров действительно много.

Другой вопрос - страна, в которой будут продавать Honda ZR-V. Как правило, автомобили размером плюс-минус 4 метра популярны в Индии, потому что там эта категория попадает под особую льготную статью налогообложения. Но в Европе субкомпакты тоже становятся трендом.

Пока очевидно одно: в глобальной иерархии модельной линейки Honda новый ZR-V займёт ступень ниже HR-V, который также известен под именами XR-V и Vezel.